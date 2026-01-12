Marisa mostra momento íntimo e raro com os filhos. As imagens “falam” por si

Marisa Pires, ex-concorrente do Secret Story 9, voltou a conquistar a atenção dos seguidores ao partilhar momentos íntimos em família, dias depois de ter saído do reality show da TVI em quarto lugar. Através das redes sociais, a ex-concorrente mostrou-se em casa, num registo simples e carinhoso ao lado dos filhos.

Nas imagens divulgadas nas stories do Instagram, Marisa surge descontraída, sem maquilhagem elaborada nem produções, abraçando o regresso à rotina familiar depois de semanas de exposição intensa dentro da casa mais vigiada do país. Os sorrisos cúmplices e o ambiente acolhedor refletem a felicidade do reencontro.

Durante a sua participação no Secret Story 9, Marisa Pires falou várias vezes da importância da família e do impacto que a distância dos filhos teve ao longo da experiência. Agora fora do jogo, Marisa Pires parece focada em recuperar o tempo perdido com os filhos e em desfrutar da tranquilidade do lar, longe das câmaras.

