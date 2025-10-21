Sem saber, Marisa alcança marco importante fora da Casa do Secret Story

Mesmo estando dentro da casa mais vigiada do país, Marisa continua a conquistar seguidores fora do Secret Story 9. Nas redes sociais, o entusiasmo em acompanhar os passos dos concorrentes não para de crescer, e a própria Marisa atingiu, na passada segunda-feira, a marca dos 30 mil seguidores no Instagram.

A página oficial da concorrente celebrou a conquista com um comunicado emotivo: «😱 30 MIL SEGUIDORES 😱 Nem nos nossos melhores sonhos imaginámos chegar aqui, sobretudo com tanto carinho à volta. 🩷 Cada um destes 30 mil seguidores é a prova do impacto que a nossa Marisa tem cá fora! 👑 A caminhada continua e a nossa Marisa não está, nem nunca estará, sozinha! 🎀 Obrigado por estarem desse lado, continuaremos de braço dado nesta grande aventura! 🤫»

O crescimento expressivo da conta reforça o fascínio que os fãs sentem pelos concorrentes e permite que acompanhem cada momento, mesmo depois de saírem do programa. Este apoio é também uma prova do impacto que a concorrente te fora da casa, mostrando que a sua presença continua a gerar interesse e carinho junto do público.