Voz embargada e muita emoção: Pedro arrisca tudo e emociona-se ao falar de Marisa em frente a Leandro

Numa semana em que muito se tem debatido dentro da casa, sobre uma possível ligação entre o casal, Pedro já não esconde a admiração e o amor que sente por Marisa. Num almoço especial do Gangue dos Frescos, na passada quinta-feira, Dia 4 de dezembro Pedro declara-se à mulher e fica emocionado mesmo em frente de Leandro.

Enquanto comiam, foram desafiados pela Voz, a responder às várias perguntas que se encontravam dentro de uma caixa.

Foi nesse momento que Pedro abriu o coração e, com voz embargada, contou todas as qualidades da mulher: «O que eu mais gosto na Marisa é o sorriso, é a animação, é a sinceridade que ela demonstra todos os dias.»

«Por mais que as pessoas não vejam isso e por mais que digam que ela é falsa, a sinceridade acima de tudo e a forma bonita dela ver as coisas é especial. É só isso», acrescentou o concorrente com voz embargada.

Enquanto ouvia o marido, Marisa não conseguiu parar de sorrir.