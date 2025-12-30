Da política ao futebol: as notícias que chocaram os finalistas do Secret Story 9

Ao Minuto

12:09
Marisa atribui título polémico a Liliana. Esta foi a reação da concorrente - Big Brother
09:04

Marisa atribui título polémico a Liliana. Esta foi a reação da concorrente

11:36
Quem vai ganhar? Finalistas já sonham com o pódio - Big Brother
04:55

Quem vai ganhar? Finalistas já sonham com o pódio

10:44
A campanha eleitoral já começou. Veja os apelos mais engraçados dos concorrentes - Big Brother
09:34

A campanha eleitoral já começou. Veja os apelos mais engraçados dos concorrentes

10:11
Dia começa ao rubro! Concorrentes recebem missão hilariante - Big Brother
02:50

Dia começa ao rubro! Concorrentes recebem missão hilariante

01:10
Quem é? Vera confessa que já tem o coração ocupado - Big Brother
01:55

Quem é? Vera confessa que já tem o coração ocupado

01:07
Leandro fala sobre futuro da amizade com Pedro e Marisa: «A minha vida vai continuar» - Big Brother
02:38

Leandro fala sobre futuro da amizade com Pedro e Marisa: «A minha vida vai continuar»

01:04
Mãe de Pedro quebra o silêncio sobre polémicas em que a família tem estado envolvida - Big Brother
02:25

Mãe de Pedro quebra o silêncio sobre polémicas em que a família tem estado envolvida

00:42
Teria Pedro entrado sem Marisa na casa? A resposta pode surpreender - Big Brother
01:12

Teria Pedro entrado sem Marisa na casa? A resposta pode surpreender

00:36
«Estão a fazer tudo errado»: Francisco Monteiro tem opinião polémica sobre Marisa e Pedro - Big Brother
02:25

«Estão a fazer tudo errado»: Francisco Monteiro tem opinião polémica sobre Marisa e Pedro

00:23
Hilariante! Comentadores enfrentam-se em Quizz sobre o Secret Story 9 - Big Brother
02:38

Hilariante! Comentadores enfrentam-se em Quizz sobre o Secret Story 9

00:18
Pedro chora em desabafo emotivo e Liliana escuta tudo atrás da porta - Big Brother
04:00

Pedro chora em desabafo emotivo e Liliana escuta tudo atrás da porta

00:00
Pedro desaba em lágrimas: «Tive de viver numa mentira» - Big Brother
04:32

Pedro desaba em lágrimas: «Tive de viver numa mentira»

23:15
Sozinho, Pedro compara Marisa a Leandro. E este foi o motivo - Big Brother
11:06

Sozinho, Pedro compara Marisa a Leandro. E este foi o motivo

23:12
«Está tudo a dar as últimas»: Liliana e Pedro voltam a trocar farpas - Big Brother
03:38

«Está tudo a dar as últimas»: Liliana e Pedro voltam a trocar farpas

23:05
Pedro fica sozinho na cozinha e desabafa para as câmaras: Marisa não escapou às farpas - Big Brother
02:08

Pedro fica sozinho na cozinha e desabafa para as câmaras: Marisa não escapou às farpas

22:55
Inês quer voltar a encontrar-se com Vera? Eis a resposta da concorrente - Big Brother
02:04

Inês quer voltar a encontrar-se com Vera? Eis a resposta da concorrente

22:51
Marisa sai da cozinha e Pedro lança farpa explosiva: «Estão bem é...» - Big Brother
03:37

Marisa sai da cozinha e Pedro lança farpa explosiva: «Estão bem é...»

22:45
Liliana chega à exaustão e recorda fim do noivado: «Porque é que isto faz de mim um monstro?» - Big Brother
02:56

Liliana chega à exaustão e recorda fim do noivado: «Porque é que isto faz de mim um monstro?»

22:45
Liliana desabafa para as câmaras: «Isto não é normal. Eu só me pergunto onde é que eu estou» - Big Brother
03:58

Liliana desabafa para as câmaras: «Isto não é normal. Eu só me pergunto onde é que eu estou»

22:44
Liliana passada com Pedro Jorge: «Ele está a ultrapassar limites!» - Big Brother
06:39

Liliana passada com Pedro Jorge: «Ele está a ultrapassar limites!»

22:34
Pedro Jorge passa-se durante jantar especial de Cristina Ferreira e abandona a cozinha - Big Brother
02:18

Pedro Jorge passa-se durante jantar especial de Cristina Ferreira e abandona a cozinha

22:16
Cristina Ferreira confronta Marisa: «Gostava de ter entrado sem o Pedro Jorge?» - Big Brother
06:42

Cristina Ferreira confronta Marisa: «Gostava de ter entrado sem o Pedro Jorge?»

22:15
Inês recebe mensagem de Vera! Cristina Ferreira questiona: «Queres falar com ela quando saíres?» - Big Brother
06:42

Inês recebe mensagem de Vera! Cristina Ferreira questiona: «Queres falar com ela quando saíres?»

22:05
Finalistas ficam a saber tudo o que aconteceu no mundo! Veja as reações - Big Brother
05:21

Finalistas ficam a saber tudo o que aconteceu no mundo! Veja as reações

21:59
Pedro Jorge e Marisa em confronto perante Cristina Ferreira - Big Brother
07:10

Pedro Jorge e Marisa em confronto perante Cristina Ferreira

Acompanhe ao minuto
ESCOLHA O VENCEDOR!
Vote na app

Da política ao futebol: as notícias que chocaram os finalistas do Secret Story 9

  • Secret Story
  • Há 59 min
Da política ao futebol: as notícias que chocaram os finalistas do Secret Story 9 - Big Brother

Os finalistas da Casa dos Segredos 9 foram surpreendidos, esta segunda-feira, ao tomarem conhecimento das principais notícias que marcaram a atualidade desde o início do programa.

Um momento inesperado marcou a noite desta segunda-feira, dia 29, no Secret Story – Casa dos Segredos 9. Pela primeira vez desde que entraram no jogo, os finalistas foram confrontados com os acontecimentos que dominaram a atualidade fora da casa, numa sequência que já é considerada uma das mais fortes da história dos reality shows da TVI.

A ocasião contou com a presença de Cristina Ferreira, que se deslocou à mansão da Malveira para acompanhar os concorrentes. Sentados na sala, os quatro finalistas assistiram, através da Voz, a um resumo das notícias que marcaram os últimos meses. Entre os temas exibidos estiveram a chegada de José Mourinho ao comando técnico do Benfica, o encontro de Cristiano Ronaldo com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na Casa Branca, e a morte de Francisco Pinto Balsemão, acontecimentos que geraram surpresa e silêncio dentro da casa.

Ainda em jogo pelo prémio de 250 mil euros permanecem Inês, Liliana, Marisa e Pedro Jorge. A decisão final será conhecida na gala especial da noite de passagem de ano.

Assista ao momento:

 

Relacionados

Descobrimos o nome carinhoso que João Monteiro chama a Cristina Ferreira

Polémica pós-gala! Lídia explode com Dylan e mãe do ex-concorrente é posta ao barulho

Surpresa no Especial! Cristina Ferreira vai entrar na casa do Secret Story 9 esta noite

Quem mantém Vera e Fábio unidos fora da casa? A resposta pode surpreender
Temas: Marisa Liliana Pedro Ines

Fora da Casa

Descobrimos o nome carinhoso que João Monteiro chama a Cristina Ferreira

Descobrimos o nome carinhoso que João Monteiro chama a Cristina Ferreira

Ontem às 20:00
Confusão em estúdio! Dylan arrasa Lídia em pleno direto: «Devia estar calada e agradecida»

Confusão em estúdio! Dylan arrasa Lídia em pleno direto: «Devia estar calada e agradecida»

Ontem às 17:56
Revelação privada: Este é o pedido que João Monteiro faz todos os dias a Cristina Ferreira

Revelação privada: Este é o pedido que João Monteiro faz todos os dias a Cristina Ferreira

Ontem às 17:32
Leandro arrasa Pedro e Marisa (e não só): «Ninho de cobras (…) venha o Diabo e escolha»

Leandro arrasa Pedro e Marisa (e não só): «Ninho de cobras (…) venha o Diabo e escolha»

Ontem às 16:32
Quem mantém Vera e Fábio unidos fora da casa? A resposta pode surpreender

Quem mantém Vera e Fábio unidos fora da casa? A resposta pode surpreender

Ontem às 16:01
Vânia Sá partilha desabafo tocante antes de conhecer a filha. E comove qualquer um

Vânia Sá partilha desabafo tocante antes de conhecer a filha. E comove qualquer um

Ontem às 14:49
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

Pedro Jorge passa-se durante jantar especial de Cristina Ferreira e abandona a cozinha
02:18

Pedro Jorge passa-se durante jantar especial de Cristina Ferreira e abandona a cozinha

Ontem às 22:34
Tragédia na véspera de Natal. ex-concorrente em choque com morte de familiar próxima em grave acidente

Tragédia na véspera de Natal. ex-concorrente em choque com morte de familiar próxima em grave acidente

Ontem às 12:26
Ex-concorrente do Big Brother vive novo drama familiar: «Apanhei o maior susto da minha vida»

Ex-concorrente do Big Brother vive novo drama familiar: «Apanhei o maior susto da minha vida»

11 abr, 17:05
Dias difíceis para a família de Maria Botelho Moniz: «Descansa em paz»

Dias difíceis para a família de Maria Botelho Moniz: «Descansa em paz»

Ontem às 11:23
Um paraíso! Maria Botelho Moniz partilha registos com Pedro Bianchi Prata e o filho em hotel de luxo

Um paraíso! Maria Botelho Moniz partilha registos com Pedro Bianchi Prata e o filho em hotel de luxo

3 mar, 15:32
Ver Mais

Notícias

Da política ao futebol: as notícias que chocaram os finalistas do Secret Story 9

Da política ao futebol: as notícias que chocaram os finalistas do Secret Story 9

Há 59 min
Descobrimos o nome carinhoso que João Monteiro chama a Cristina Ferreira

Descobrimos o nome carinhoso que João Monteiro chama a Cristina Ferreira

Ontem às 20:00
Polémica pós-gala! Lídia explode com Dylan e mãe do ex-concorrente é posta ao barulho

Polémica pós-gala! Lídia explode com Dylan e mãe do ex-concorrente é posta ao barulho

Ontem às 19:51
Surpresa no Especial! Cristina Ferreira vai entrar na casa do Secret Story 9 esta noite

Surpresa no Especial! Cristina Ferreira vai entrar na casa do Secret Story 9 esta noite

Ontem às 18:52
Confusão em estúdio! Dylan arrasa Lídia em pleno direto: «Devia estar calada e agradecida»

Confusão em estúdio! Dylan arrasa Lídia em pleno direto: «Devia estar calada e agradecida»

Ontem às 17:56
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Quem é? Vera confessa que já tem o coração ocupado
01:55

Quem é? Vera confessa que já tem o coração ocupado

Hoje às 01:10
Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

25 dez, 14:00
Vera viaja para destino de sonho com as filhas pago pelos fãs

Vera viaja para destino de sonho com as filhas pago pelos fãs

25 dez, 13:00
Recorde como Telmo Ferreira foi primeiro vencedor da «1.ª Companhia»
04:33

Recorde como Telmo Ferreira foi primeiro vencedor da «1.ª Companhia»

23 dez, 11:25
Concorrentes recebem presente dos familiares e ficam em choque com o que encontram na caixa
03:11

Concorrentes recebem presente dos familiares e ficam em choque com o que encontram na caixa

21 dez, 21:48
Ver Mais Exclusivos

TVI Reality

Inês Morais revela episódio privado com João Ricardo e levanta rumores de romance

Inês Morais revela episódio privado com João Ricardo e levanta rumores de romance

26 dez, 18:47
«Um amor incondicional»: Joana Diniz revela o motivo que a levou a passar o Natal ao lado de ex-concorrente

«Um amor incondicional»: Joana Diniz revela o motivo que a levou a passar o Natal ao lado de ex-concorrente

26 dez, 16:42
Daniela Santos faz desabafo raro que envolve o pai do filho: «Não foi esse o desfecho...»

Daniela Santos faz desabafo raro que envolve o pai do filho: «Não foi esse o desfecho...»

26 dez, 16:23
Gravidez à vista? O detalhe do Natal de Bruna Gomes que levanta suspeitas

Gravidez à vista? O detalhe do Natal de Bruna Gomes que levanta suspeitas

26 dez, 13:06
Liliana admite mágoa em relação a Pedro: «Não se soube meter no meu lugar»
05:10

Liliana admite mágoa em relação a Pedro: «Não se soube meter no meu lugar»

26 dez, 12:33
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Ex-concorrente do "Big Brother" morre após várias paragens cardíacas

Ex-concorrente do "Big Brother" morre após várias paragens cardíacas

Ontem às 21:30
Natal de Catarina Esparteiro marcado por tragédia na família: "Faleceu num acidente de viação"

Natal de Catarina Esparteiro marcado por tragédia na família: "Faleceu num acidente de viação"

Ontem às 15:58
Já viu com quem jantou Kasha? A promessa cumpriu-se!

Já viu com quem jantou Kasha? A promessa cumpriu-se!

Ontem às 15:21
Alvo de "muitas ameaças", Cândido Pereira abre o jogo: "Se eu estava à espera? Não"

Alvo de "muitas ameaças", Cândido Pereira abre o jogo: "Se eu estava à espera? Não"

Ontem às 14:10
Maria Botelho Moniz revela planos para passagem de ano: "Vou estar no meu cantinho"

Maria Botelho Moniz revela planos para passagem de ano: "Vou estar no meu cantinho"

Ontem às 08:12
Ver Mais Outros Sites