Da política ao futebol: as notícias que chocaram os finalistas do Secret Story 9

Um momento inesperado marcou a noite desta segunda-feira, dia 29, no Secret Story – Casa dos Segredos 9. Pela primeira vez desde que entraram no jogo, os finalistas foram confrontados com os acontecimentos que dominaram a atualidade fora da casa, numa sequência que já é considerada uma das mais fortes da história dos reality shows da TVI.

A ocasião contou com a presença de Cristina Ferreira, que se deslocou à mansão da Malveira para acompanhar os concorrentes. Sentados na sala, os quatro finalistas assistiram, através da Voz, a um resumo das notícias que marcaram os últimos meses. Entre os temas exibidos estiveram a chegada de José Mourinho ao comando técnico do Benfica, o encontro de Cristiano Ronaldo com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na Casa Branca, e a morte de Francisco Pinto Balsemão, acontecimentos que geraram surpresa e silêncio dentro da casa.

Ainda em jogo pelo prémio de 250 mil euros permanecem Inês, Liliana, Marisa e Pedro Jorge. A decisão final será conhecida na gala especial da noite de passagem de ano.