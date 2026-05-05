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Implacável! Marisa responde a Liliana: «O ataque que irás ter ao veres o Pedro trazer o caneco»

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Marisa responde à letra a Liliana e não deixa nada por dizer.

A mais recente tensão em torno do reality show Secret Story – Desafio Final ganhou novos contornos fora da casa, com Marisa Pires a responder publicamente a declarações de Liliana, que atualmente se encontra dentro do jogo ao lado de Pedro Jorge.

Tudo começou quando Liliana insinuou, dentro da casa, que uma eventual proximidade com Pedro Jorge — nomeadamente dormir com ele — poderia provocar uma reação negativa cá fora. A afirmação não passou despercebida e motivou uma resposta direta de Marisa Pires, partilhada através das suas redes sociais.

Num vídeo publicado nas stories do Instagram, Marisa mostrou-se surpreendida com as declarações e não poupou nas palavras. “Sinceramente não percebi aqui uma coisa”, começou por dizer, questionando a lógica da afirmação de Liliana. “Ó miga… não é uma mulher como tu que vai provocar ataques em qualquer mulher”.

A companheira de Pedro Jorge foi mais longe, criticando também a estratégia de jogo de Liliana dentro do programa: “És tão inteligente, devias levar uma estratégia diferente para dentro da casa, visto que vais em vantagem sobre os que lá estão.”

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No mesmo vídeo, Marisa acusou ainda Liliana de repetir padrões anteriores: "Tiveste uma semana para pensar no melhor que podias levar para dentro desta casa e entras na mesma com um jogo rasca como sempre entraste contra o Pedro Jorge?!".

A mensagem terminou com uma nota provocadora, mas acompanhada de um tom aparentemente cordial: “Esse ataque que disseste que eu ia ter é o ataque que irás ter ao veres o Pedro a trazer o caneco novamente aqui para casa. Beijinho e boa sorte.”

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