Implacável! Marisa responde a Liliana: «O ataque que irás ter ao veres o Pedro trazer o caneco»

A mais recente tensão em torno do reality show Secret Story – Desafio Final ganhou novos contornos fora da casa, com Marisa Pires a responder publicamente a declarações de Liliana, que atualmente se encontra dentro do jogo ao lado de Pedro Jorge.

Tudo começou quando Liliana insinuou, dentro da casa, que uma eventual proximidade com Pedro Jorge — nomeadamente dormir com ele — poderia provocar uma reação negativa cá fora. A afirmação não passou despercebida e motivou uma resposta direta de Marisa Pires, partilhada através das suas redes sociais.

Num vídeo publicado nas stories do Instagram, Marisa mostrou-se surpreendida com as declarações e não poupou nas palavras. “Sinceramente não percebi aqui uma coisa”, começou por dizer, questionando a lógica da afirmação de Liliana. “Ó miga… não é uma mulher como tu que vai provocar ataques em qualquer mulher”.

A companheira de Pedro Jorge foi mais longe, criticando também a estratégia de jogo de Liliana dentro do programa: “És tão inteligente, devias levar uma estratégia diferente para dentro da casa, visto que vais em vantagem sobre os que lá estão.”

No mesmo vídeo, Marisa acusou ainda Liliana de repetir padrões anteriores: "Tiveste uma semana para pensar no melhor que podias levar para dentro desta casa e entras na mesma com um jogo rasca como sempre entraste contra o Pedro Jorge?!".

A mensagem terminou com uma nota provocadora, mas acompanhada de um tom aparentemente cordial: “Esse ataque que disseste que eu ia ter é o ataque que irás ter ao veres o Pedro a trazer o caneco novamente aqui para casa. Beijinho e boa sorte.”