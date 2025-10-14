A Internet está ao rubro com beijo roubado de Marisa a Pedro Jorge: as imagens do assunto do momento

De queixo caído: a reação de Lídia ao descobrir o segredo mais bem guardado da casa

Pedro Jorge e Marisa são marido e mulher, mas dentro da casa do Secret Story 9 essa relação é um segredo. No entanto, apesar das várias discussões que têm tido por ciúmes, os dois não se resistem e voltaram a trocar um beijo escondido.

Tudo aconteceu no pós-gala de domingo. No quarto, enquanto Pedro Jorge arrumava roupa no armário do quarto, Marisa certificou-se de que não vinha ninguém e roubou um beijo ao marido.

Nas redes sociais, o momento tornou-se viral e os fãs estão cada vez mais rendidos ao casalinho. «Meu casalinho de eleição 🔝🔝🔝 serão felizes lá dentro 🙏🏆 e cá fora no mundo que eles construíram com amor, muito amor 💞», «Os beijos roubados são os melhores , adoro este casal os meus preferidos 👏», «Eu amo este casal ❤️», pode ler-se nos comentários de uma publicação do Instagram da TVI, que já conta com mais de dois milhões de visualizações.

Veja tudo aqui: