A vida anterior de Pedro e Marisa. Casal surge em evento da TVI muito mais novo e irreconhecível

A bonita família de Marisa e Pedro: Todas as imagens da história de amor antes do Secret Story

Boquiaberta e com as mãos na cabeça: As imagens da reação hilariante de Cristina Ferreira ao beijo revelador de Marisa e Pedro

Não é a primeira vez que Pedro Jorge e Marisa surgem juntos ligados ao universo TVI. O casal, que está a conquistar a atenção do público durante a sua participação na Casa dos Segredos 9, ja marcou presença em momentos associados à estação.

Em setembro de 2018, Pedro Jorge e Marisa estiveram presentes no lançamento da novela A Herdeira, um evento que reuniu várias figuras públicas e rostos ligados à ficção nacional. A presença dos dois concorrentes não passou despercebida, sobretudo pelo simbolismo que o momento representava na sua história enquanto casal.

Na altura, Pedro Jorge assinalou o momento nas redes sociais com uma legenda carregada de significado:

«✨A nossa história é como a novela, tudo está bem quando acaba bem… ❤️».

A resposta de Marisa surgiu pouco depois, num tom igualmente cúmplice e emotivo:

«Palavras para quê ❤❤ está tudo dito ❤❤».

Veja aqui a história de amor entre Pedro e Marisa: