Casamento em risco? Marisa critica Pedro Jorge por comportamento de 'solteirão' dentro da casa

A relação entre Marisa e Pedro Jorge tem atravessado dias difíceis e, na noite desta quarta-feira, 8 de outubro, o casal acabou por protagonizar mais uma discussão intensa.

Tudo começou quando Marisa chamou a atenção do marido pelas atitudes que este tem vindo a demonstrar com as mulheres da casa. Visivelmente incomodada, a concorrente confrontou-o: «Mas eu não posso pensar que tu, ao fazeres essas missões de dares em cima delas, te podes apaixonar? (...) Não estás a pensar no meu lado.»

Pedro Jorge tentou minimizar o incidente, desvalorizando as preocupações da mulher, mas a conversa rapidamente aqueceu. Em tom mais sério, Marisa lembrou-o da vida que partilham fora da Casa: «Tens de ter respeito por mim. Sou mãe dos teus filhos, que estão lá fora.»

Apesar do clima tenso, Pedro procurou tranquilizá-la, afirmando que sabe bem o que tem fora da casa e que não há motivo para desconfianças. No entanto, a resposta não convenceu Marisa, que criticou duramente o marido por se apresentar aos restantes concorrentes como solteiro. A tensão atingiu tal ponto que Pedro chegou mesmo a ameaçar desistir do programa, alegando que tem consciência do que o espera fora da casa.

Mais tarde, o clima voltou a aquecer. Pedro Jorge questionou Marisa sobre o motivo de não terem falado durante o dia de terça-feira, mas a resposta da concorrente foi imediata e carregada de ironia: «Se calhar andaste preocupado com outras coisas.». A provocação não passou despercebida, e Pedro reagiu de forma dura: «Andaste a fazer festinhas no Bruninho e deitaste-te na cama com ele.» As insinuações de ciúmes tornaram-se evidentes entre o casal. Marisa, visivelmente incomodada, optou por não alimentar a discussão, limitando-se a responder repetidamente: «Não vou comentar.»

Na manhã seguinte, o ambiente continuava carregado. Marisa voltou a criticar a postura do marido, acusando-o de ter tomado decisões erradas dentro do jogo e de não ter escolhido a melhor estratégia para proteger o segredo que partilham. «Tem de haver um bocadinho mais de respeito», afirmou a concorrente, exigindo uma atitude mais cautelosa por parte de Pedro Jorge.

Marisa mostrou-se claramente desconfortável com as interações do marido com as outras mulheres da casa, reforçando que ele entrou no programa com uma postura que a magoa: «Vieste para aqui solteirão, garanhão, por isso é que elas estão a abusar.»

O desentendimento entre o casal tem sido um dos pontos mais comentados fora da casa, e tudo indica que a tensão ainda está longe de chegar ao fim.