Entraram 'casados' no Secret Story e era o seu segredo. Acabaram hoje uma relação de vários anos perante todo o País

Entraram no Secret Story juntos como um casal, mas sem ninguém poder saber disso. Ele com o segredo «a mãe dos meus filhos está na casa» e ela com o segredo «o meu marido está na casa» - que ainda não foram desvendados pelos colegas.

Desde o início que Marisa e Pedro Jorge são protagonistas desta edição, mas agora não pelos melhores motivos. Após confrontos constantes e discussões inevitáveis, Pedro decidiu hoje terminar tudo com Marisa e o momento está a parar o País.

O clima de insegurança e tensão já vinha desde há algum tempo, mas foi na gala de ontem que começou o 'princípio do fim'. Marisa viu imagens de Pedro que não gostou e a animosidade entre os dois foi crescendo.

Esta tarde, sem conseguir disfarçar e com algumas discussões à frente de todos - que já desconfiam que se passa algo mais entre os dois - Pedro mostrou-se cansado das atitudes de Marisa e pôs fim à relação que já dura há vários anos.

«Vou pegar nas minhas coisinhas que já estão todas arrumadas e vou-me embora. Podes ter a certeza que é agora. E para mim está tudo acabado, se não estava já. Podes fazer o que tu quiseres», disse Pedro no fim de uma discussão em que virou costas a Marisa. Esta não se deixou ficar e respondeu: «Boa viagem».

Não sabemos se será definitivo ou não, sabemos apenas que esta relação está por um fio. Será que serão capazes de ultrapassar esta 'prova de fogo'? Continue a acompanhar tudo o que se passa na casa mais vigiada do País , no TVI Reality, na TVI e ao minuto no site do Secret Story.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si com todas as imagens da história de amor de Marisa e Pedro Jorge fora do Secret Story.