Leandro carrega no segredo de Marisa e Pedro Jorge e quase acerta! A tentativa que mudou o rumo do jogo

Ao Minuto

14:01
Leandro farta-se das acusações de Marisa: «Há semanas disseram-te para abrires os olhos...» - Big Brother
03:15

Leandro farta-se das acusações de Marisa: «Há semanas disseram-te para abrires os olhos...»

12:50
Marisa continua zangada com Marisa Susana e Leandro: «Senti que estavam a gozar...» - Big Brother
05:44

Marisa continua zangada com Marisa Susana e Leandro: «Senti que estavam a gozar...»

12:29
Liliana deixa aviso a Fábio: «Se eu sair no domingo, depois não te esqueças» - Big Brother
01:20

Liliana deixa aviso a Fábio: «Se eu sair no domingo, depois não te esqueças»

12:28
Problemas no paraíso! Liliana e Fábio entram em discussão: «Estás a querer testar-me» - Big Brother
02:23

Problemas no paraíso! Liliana e Fábio entram em discussão: «Estás a querer testar-me»

12:22
Traídos pelo espelho! Marisa e Pedro quase são apanhados em flagrante - Big Brother
00:32

Traídos pelo espelho! Marisa e Pedro quase são apanhados em flagrante

12:11
No meio dos gritos, Fábio vê-se obrigado a intervir: «Estás a dizer que vamos sair?» - Big Brother
02:49

No meio dos gritos, Fábio vê-se obrigado a intervir: «Estás a dizer que vamos sair?»

12:11
Marisa Susana vira-se contra Ana: «Entras aqui a dizer que és virgem, de santa não tens nada!» - Big Brother
02:49

Marisa Susana vira-se contra Ana: «Entras aqui a dizer que és virgem, de santa não tens nada!»

12:07
Gritos e acusações! Ana e Liliana em forte discussão: «Tu humilhas-te!» - Big Brother
04:24

Gritos e acusações! Ana e Liliana em forte discussão: «Tu humilhas-te!»

12:05
Discussão acesa no concílio dos nomeados: «Diz que não quer discussões, mas quando aparece é em discussões» - Big Brother
02:11

Discussão acesa no concílio dos nomeados: «Diz que não quer discussões, mas quando aparece é em discussões»

11:54
Marisa Susana rasga Ana: «Ela provoca, ouve uma palavra e cria conflitos» - Big Brother
04:06

Marisa Susana rasga Ana: «Ela provoca, ouve uma palavra e cria conflitos»

11:53
Leandro carrega no segredo de Marisa e Pedro Jorge e quase acerta! A tentativa que mudou o rumo do jogo - Big Brother

Leandro carrega no segredo de Marisa e Pedro Jorge e quase acerta! A tentativa que mudou o rumo do jogo

11:51
Liliana acusa Inês de ser «forçada» com Dylan: «Só tomaste iniciativa depois da viagem a Las Vegas» - Big Brother
01:23

Liliana acusa Inês de ser «forçada» com Dylan: «Só tomaste iniciativa depois da viagem a Las Vegas»

11:47
Inês 'usa' Dylan? Concorrente não deixa nada por dizer no concílio dos nomeados - Big Brother
02:00

Inês 'usa' Dylan? Concorrente não deixa nada por dizer no concílio dos nomeados

11:46
Ana tece duras críticas a Fábio: «Queres defender a Liliana a qualquer custo» - Big Brother
01:34

Ana tece duras críticas a Fábio: «Queres defender a Liliana a qualquer custo»

11:39
«Estás a rebaixar (...). Aquilo que fazes à Marisa...»: Pedro e Leandro entram em bate-boca - Big Brother
03:20

«Estás a rebaixar (...). Aquilo que fazes à Marisa...»: Pedro e Leandro entram em bate-boca

11:27
Leandro tenta desvendar e quase acerta no segredo de Marisa e Pedro Jorge: veja as imagens do momento que agitou a casa - Big Brother

Leandro tenta desvendar e quase acerta no segredo de Marisa e Pedro Jorge: veja as imagens do momento que agitou a casa

11:15
Liliana furiosa com as compras do líder Pedro: e a reação deixa a casa a rir à gargalhada - Big Brother
02:29

Liliana furiosa com as compras do líder Pedro: e a reação deixa a casa a rir à gargalhada

11:03
Pedro ansioso por assumir tudo com Marisa: «Ainda pensei ir para a tua cama» - Big Brother
02:24

Pedro ansioso por assumir tudo com Marisa: «Ainda pensei ir para a tua cama»

11:02
«Se te visse assim, ficava desorientado...»: Pedro lança piropos a Marisa - Big Brother
01:15

«Se te visse assim, ficava desorientado...»: Pedro lança piropos a Marisa

10:22
Liliana goza com Bruno? Bruna faz acusações: «Depois diz que gozam com ela...» - Big Brother
01:37

Liliana goza com Bruno? Bruna faz acusações: «Depois diz que gozam com ela...»

10:18
Declarações à descarada! Pedro e Marisa trocam palavras de amor na lavandaria - Big Brother
00:36

Declarações à descarada! Pedro e Marisa trocam palavras de amor na lavandaria

10:14
Beijos e carícias debaixo dos lençóis entre Dylan e Inês - Big Brother
01:06

Beijos e carícias debaixo dos lençóis entre Dylan e Inês

10:13
Amor no ar logo pela manhã! Pedro acorda Marisa com beijinhos - Big Brother
02:15

Amor no ar logo pela manhã! Pedro acorda Marisa com beijinhos

09:08
Pedro sai em defesa de Marisa: «Se está incomodada, para de provocar» - Big Brother
04:03

Pedro sai em defesa de Marisa: «Se está incomodada, para de provocar»

02:25
Clima azeda. Marisa passa-se com o Gangue dos Frescos: «Senti-me gozada! Acabou-se» - Big Brother
04:03

Clima azeda. Marisa passa-se com o Gangue dos Frescos: «Senti-me gozada! Acabou-se»

Acompanhe ao minuto
Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

Leandro carrega no segredo de Marisa e Pedro Jorge e quase acerta! A tentativa que mudou o rumo do jogo

  • Secret Story
  • Há 2h e 19min
Leandro carrega no segredo de Marisa e Pedro Jorge e quase acerta! A tentativa que mudou o rumo do jogo - Big Brother

Convencido de que Marisa e Pedro Jorge escondiam um segredo em conjunto, Leandro arriscou e carregou no botão dos segredos. A aposta saiu-lhe ao lado, mas deixou a casa em rebuliço.

O Secret Story 9 viveu mais um momento de tensão quando Leandro decidiu arriscar e carregar no botão dos segredos, acreditando que tinha finalmente desvendado o mistério em torno de Marisa Susana e Pedro Jorge.

Perante a Voz, Leandro explicou a sua teoria: os dois concorrentes seriam um casal verdadeiro e partilhariam o mesmo segredo: «Somos um casal».

A convicção era forte, mas rapidamente foi desfeita. A tentativa foi invalidada, já que Marisa e Pedro Jorge não têm um segredo em conjunto, mas sim segredos totalmente separados:

  • Segredo de Pedro Jorge: “A mãe dos meus filhos está na casa”

  • Segredo de Marisa: “O meu marido está na casa”

Apesar de as revelações parecerem indicar histórias distintas, a verdade, ainda desconhecida por todos na casa, é que Marisa e Pedro Jorge são realmente casados na vida real, algo que permanece longe das suspeitas dos colegas.

A aposta falhada de Leandro gerou surpresa, discussões estratégicas e reacendeu a corrida às teorias dentro da casa, que continua envolta em mistério e especulação.

Veja o momento aqui:

 

Relacionados

Catarina Siqueira mostra as primeiras fotos do filho recém-nascido e fãs não têm dúvidas: «É a cara da mãe»

Em data especial, Marco Costa partilha mensagem emocionante: «Grita em silêncio todos os dias»

Inspirador: Cristina Ferreira deixa conselho que vai querer seguir

Revelação bombástica: Ana Duarte, ex-Big Brother, voltou para o ex-companheiro
Temas: Marisa Pedro Jorge Leandro

Mais Vistos

Marisa Susana acerta em cheio no segredo de Pedro! As imagens completas do momento

Marisa Susana acerta em cheio no segredo de Pedro! As imagens completas do momento

Ontem às 10:37
Beijos às escondidas e piropos atrevidos: As imagens calientes da noite de Pedro e Marisa

Beijos às escondidas e piropos atrevidos: As imagens calientes da noite de Pedro e Marisa

Ontem às 10:03
Mudanças no Ranking de Popularidade: Há um casal em "queda livre"

Mudanças no Ranking de Popularidade: Há um casal em "queda livre"

Ontem às 11:59
O beijo aconteceu! As imagens escaldantes de Inês e Dylan na cama

O beijo aconteceu! As imagens escaldantes de Inês e Dylan na cama

8 nov, 15:28
Hilariante! Liliana e Marisa Susana criam música épica para Pedro e Marisa
01:53

Hilariante! Liliana e Marisa Susana criam música épica para Pedro e Marisa

Ontem às 23:17
Ver Mais

Notícias

Alerta fofura! Maria Botelho Moniz mostra preparativos de Natal com o filho Vicente

Alerta fofura! Maria Botelho Moniz mostra preparativos de Natal com o filho Vicente

Há 1h e 16min
Leandro carrega no segredo de Marisa e Pedro Jorge e quase acerta! A tentativa que mudou o rumo do jogo

Leandro carrega no segredo de Marisa e Pedro Jorge e quase acerta! A tentativa que mudou o rumo do jogo

Há 2h e 19min
Catarina Siqueira mostra as primeiras fotos do filho recém-nascido e fãs não têm dúvidas: «É a cara da mãe»

Catarina Siqueira mostra as primeiras fotos do filho recém-nascido e fãs não têm dúvidas: «É a cara da mãe»

Há 3h e 19min
Em data especial, Marco Costa partilha mensagem emocionante: «Grita em silêncio todos os dias»

Em data especial, Marco Costa partilha mensagem emocionante: «Grita em silêncio todos os dias»

Ontem às 21:48
Inspirador: Cristina Ferreira deixa conselho que vai querer seguir

Inspirador: Cristina Ferreira deixa conselho que vai querer seguir

Ontem às 18:03
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

«Ele é o pai dos meninos»: Marisa Susana e Leandro cada vez mais perto do segredo de Marisa e Pedro
02:22

«Ele é o pai dos meninos»: Marisa Susana e Leandro cada vez mais perto do segredo de Marisa e Pedro

Ontem às 02:48
Apanhada em flagrante! Liliana apercebe-se do desconforto de Marisa no striptease de Pedro
05:34

Apanhada em flagrante! Liliana apercebe-se do desconforto de Marisa no striptease de Pedro

Ontem às 00:50
Beijos no meio da cozinha! Pedro e Marisa em clima de romance: «Minha excitadona»
01:46

Beijos no meio da cozinha! Pedro e Marisa em clima de romance: «Minha excitadona»

19 nov, 11:50
A casa 'ferve' quando Fábio diz não achar Ana 'bonita'. Mas não é a única
01:23

A casa 'ferve' quando Fábio diz não achar Ana 'bonita'. Mas não é a única

11 nov, 22:28
Soam os alarmes na casa: Leandro tenta acertar no segredo de Pedro e Marisa, mas acaba errado
05:47

Soam os alarmes na casa: Leandro tenta acertar no segredo de Pedro e Marisa, mas acaba errado

9 nov, 23:00
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Alerta fofura! Maria Botelho Moniz mostra preparativos de Natal com o filho Vicente

Alerta fofura! Maria Botelho Moniz mostra preparativos de Natal com o filho Vicente

Há 1h e 16min
Catarina Siqueira mostra as primeiras fotos do filho recém-nascido e fãs não têm dúvidas: «É a cara da mãe»

Catarina Siqueira mostra as primeiras fotos do filho recém-nascido e fãs não têm dúvidas: «É a cara da mãe»

Há 3h e 19min
Explosão de fofura! Catarina Siqueira mostra as primeiras fotos do filho recém-nascido

Explosão de fofura! Catarina Siqueira mostra as primeiras fotos do filho recém-nascido

Há 3h e 32min
Em data especial, Marco Costa partilha mensagem emocionante: «Grita em silêncio todos os dias»

Em data especial, Marco Costa partilha mensagem emocionante: «Grita em silêncio todos os dias»

Ontem às 21:48
Inspirador: Cristina Ferreira deixa conselho que vai querer seguir

Inspirador: Cristina Ferreira deixa conselho que vai querer seguir

Ontem às 18:03
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

«Eles são um casal»: Leandro e Marisa Susana já não têm dúvidas sobre Pedro e Marisa
04:02

«Eles são um casal»: Leandro e Marisa Susana já não têm dúvidas sobre Pedro e Marisa

Ontem às 02:43
«És igual a ela!»: Pedro compara Marisa a Liliana e deixa-a furiosa
02:48

«És igual a ela!»: Pedro compara Marisa a Liliana e deixa-a furiosa

19 nov, 23:13
Penalização pesada! Concorrentes têm discussão matinal e a Voz castiga todos
04:16

Penalização pesada! Concorrentes têm discussão matinal e a Voz castiga todos

19 nov, 10:18
Ondulações matinais: Inês e Dylan dão que falar debaixo dos lençóis
02:03

Ondulações matinais: Inês e Dylan dão que falar debaixo dos lençóis

12 nov, 11:22
Intriga e surpresa: As reações dos colegas ao quarto secreto entre Ana e Fábio
04:27

Intriga e surpresa: As reações dos colegas ao quarto secreto entre Ana e Fábio

12 nov, 00:55
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Jéssica Vieira e João Oliveira estão ou não apaixonados? Descubra toda a verdade!

Jéssica Vieira e João Oliveira estão ou não apaixonados? Descubra toda a verdade!

Ontem às 16:54
Ana Duarte reconcilia-se com ex-namorado e até há música: "O amor nunca morre"

Ana Duarte reconcilia-se com ex-namorado e até há música: "O amor nunca morre"

Ontem às 16:24
Sem meias palavras, Marcia Soares reage a críticas de Nuno Brito: "O estado está grave"

Sem meias palavras, Marcia Soares reage a críticas de Nuno Brito: "O estado está grave"

Ontem às 15:09
Surpresa! Catarina Miranda aceita convite de conhecido cantor: "A protagonista"

Surpresa! Catarina Miranda aceita convite de conhecido cantor: "A protagonista"

Ontem às 09:46
Alvo de assédio, Sónia Jesus deixa alerta: "Fiquem atentas ao Instagram dos vossos 'boys'!"

Alvo de assédio, Sónia Jesus deixa alerta: "Fiquem atentas ao Instagram dos vossos 'boys'!"

19 nov, 15:26
Ver Mais Outros Sites