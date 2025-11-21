Leandro carrega no segredo de Marisa e Pedro Jorge e quase acerta! A tentativa que mudou o rumo do jogo

O Secret Story 9 viveu mais um momento de tensão quando Leandro decidiu arriscar e carregar no botão dos segredos, acreditando que tinha finalmente desvendado o mistério em torno de Marisa Susana e Pedro Jorge.

Perante a Voz, Leandro explicou a sua teoria: os dois concorrentes seriam um casal verdadeiro e partilhariam o mesmo segredo: «Somos um casal».

A convicção era forte, mas rapidamente foi desfeita. A tentativa foi invalidada, já que Marisa e Pedro Jorge não têm um segredo em conjunto, mas sim segredos totalmente separados:

Segredo de Pedro Jorge: “A mãe dos meus filhos está na casa”

Segredo de Marisa: “O meu marido está na casa”

Apesar de as revelações parecerem indicar histórias distintas, a verdade, ainda desconhecida por todos na casa, é que Marisa e Pedro Jorge são realmente casados na vida real, algo que permanece longe das suspeitas dos colegas.

A aposta falhada de Leandro gerou surpresa, discussões estratégicas e reacendeu a corrida às teorias dentro da casa, que continua envolta em mistério e especulação.

Veja o momento aqui: