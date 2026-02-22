Marisa e Pedro Jorge brilharam na gala TVI. Mas foi o vestido dela que roubou as atenções

Entre os muitos rostos que marcaram presença na gala do 33.º aniversário da TVI, houve também espaço para reencontros com figuras bem conhecidas do público. Marisa Pires, ex-concorrente do Secret Story, não faltou à celebração e fez-se notar com uma escolha de grande impacto.

A mulher de Pedro Jorge, vencedor da edição em que participaram juntos, apostou num vestido preto assinado por Sílvia Ribeiro. O modelo, bastante volumoso, conjugava um corte cai-cai com mangas em renda, criando um contraste elegante entre estrutura e delicadeza. O resultado foi um visual dramático, sofisticado e absolutamente marcante na passadeira vermelha.

Clássico na cor, mas ousado na construção, o vestido destacou-se pela imponência e pela forma como valorizava a silhueta. Marisa Pires mostrou que o preto continua a ser uma aposta segura, sobretudo quando ganha textura, volume e um toque romântico que eleva qualquer produção de gala.

