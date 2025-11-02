Momento a sós de Marisa e Pedro Jorge acaba em tensão: «Só eu sei o que eu tenho sofrido»

Durante a gala desta noite, Marisa não escondeu a desilusão com Pedro Jorge e confrontou-o sobre as suas atitudes recentes. A concorrente ficou magoada ao saber que Pedro Jorge gastou dinheiro para almoçar com Liliana, gesto que provocou ciúmes e sentimentos de injustiça.

Marisa explicou que o casal ainda não estava habituado à intensidade de um reality show como o Secret Story 9, onde gerir emoções e ciúmes se torna ainda mais difícil, sobretudo quando não podem assumir a relação abertamente para proteger os seus segredos: «Só eu sei o que eu tenho sofrido».

O momento a sós evidenciou as dificuldades de ambos em lidar com sentimentos conflitantes dentro da casa, tornando claro que, para Marisa e Pedro Jorge, a convivência no reality está a testar os limites da paciência, da confiança e do equilíbrio emocional.

Isto acontece na grande gala do Secret Story 9 que conta com muitas emoções e surpresas «de cortar a respiração». Esta noite os concorrentes têm acesso a uma lâmpada mágica capaz de realizar os desejos mais ambicionados. Para além disso, hoje o expulso tem um último valioso poder em mãos.

A dois meses da Grande Final, os concorrentes dizem quem não merece estar na corrida à vitória. Todas as decisões têm consequências e, por último, mas não menos importante, «esta noite, Pedro e Marisa voltam a reencontrar-se a sós!

