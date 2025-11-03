Não se fala noutra coisa: Pedro Jorge e Marisa já não conseguem esconder o segredo. E até há ameaças de revelação

Marisa e Pedro Jorge são o casal verdadeiro desta edição do Secret Story, mas têm dois segredos distintos a defendes: «O meu marido está na casa» e «a mãe dos meus filhos está na casa». Até então, os concorrentes têm conseguido esconder os seus segredos, mas as recorrentes discussões que têm tido estão a deixar os colegas em alerta.
A estratégia que os dois adotaram para esconder os respetivos segredos começou a tremer neste sábado, 1 de novembro, quando Leandro confrontou Marisa com a possibilidade do pai dos seus filhos estar dentro da casa.
Depois da gala intensa de ontem à noite, Leandro e Marisa Susana comentaram o facto de Marisa e Pedro Jorge terem estado tanto tempo no Cubo, ao contrário das restantes duplas que foram apenas cumprir um desafio e regressaram à sala.
Leandro foi mais longe e apontou que os dois têm ido «muitas vezes» ao confessionário. Para além disso, as picardias que têm protagonizado também têm denunciado alguma afinidade entre os dois.
Na manhã desta segunda-feira, 3 de novembro, Liliana e Leandro falavam sobre a existência de um casal verdadeiro dentro da casa e garantiram que o segredo pertence a Marisa e Pedro Jorge.
Ainda durante a manhã, depois de uma forte discussão entre o casal, Marisa Susana mostrou-se desconfiada do segredo de Marisa e Pedro Jorge e acabou por confrontar os dois concorrentes: «Vocês devem ter um segredo juntos».
Apesar de todas as suspeitas, os colegas continuam (aparentemente) longe dos seus segredos. É que a maioria acredita que Pedro e Marisa escondem o segredo «somos um casal» e essa teoria, apesar de não estar errada, não corresponde ao segredo.