Não se fala noutra coisa: Pedro Jorge e Marisa já não conseguem esconder o segredo. E até há ameaças de revelação

17:21
Isto é o dizem as redes sociais do fim da relação de Pedro e Marisa - Big Brother

17:01
Para levar Pedro ao limite, Bruna e Ana Cristina colocam uma chupeta e um soutien em cima do concorrente - Big Brother
04:23

16:46
Liliana zangada com Fábio: «Não gosto de mentiras e tu achas normal» - Big Brother
04:52

16:42
Leandro tenta alertar Pedro Jorge depois de picardia com Bruna e Ana Cristina: «Deste-lhes o que elas queriam» - Big Brother
04:58

16:36
Pedro e Marisa: Esta foi a 'gota de água' que fez com que tudo terminasse - Big Brother

16:35
Secret Story: Casal sensação separa-se e o motivo envolve outro homem e outra mulher - Big Brother

16:18
Pedro Jorge rebenta depois de provocações de Bruna e Ana Cristina: «É terrorismo psicológico!» - Big Brother
05:26

16:16
Pedro Jorge levado a um limite: «Bruna não me toques!» - Big Brother
04:23

16:16
No dia em que terminou tudo com Marisa, Bruna e Ana Cristina não param de picar Pedro Jorge - Big Brother
04:08

16:10
Pedro é capaz de ultrapassar limites com Bruna e Ana Cristina? Concorrente avisa: «Não me responsabilizo pelas minhas atitudes» - Big Brother
05:30

16:09
Depois de terminar casamento com Marisa, Pedro Jorge passa-se com Ana Cristina e Bruna - Big Brother
05:30

15:52
Ana Cristina arrasa colega: «Ele é muito má pessoa, tem muito ódio» - Big Brother
06:38

15:49
Diferença notável? Marisa tem gesto marcante com Bruno que não teve com Pedro - Big Brother
08:59

15:28
Liliana para Fábio: «Não quero ter mais nada, não me quero magoar» - Big Brother
05:18

15:28
Entraram 'casados' no Secret Story e era o seu segredo. Acabaram hoje uma relação de vários anos perante todo o País - Big Brother

15:23
Liliana põe um ponto final na relação com Fábio? «A partir de hoje, os nossos jogos vão ser individuais» - Big Brother
07:32

15:22
«Disseste que não ias mentir mais e fizeste»: Liliana furiosa com Fábio - Big Brother
02:01

15:22
Relação de Marisa e Pedro chega ao fim. As imagens mais fortes da decisão drástica - Big Brother
09:40

15:19
Leandro 'pega-se' com Raquel e Ana Cristina: «Incomodo e vou continuar a incomodar!» - Big Brother
01:54

15:13
«Precisas do Pedro. Mais ninguém te dá...»: Raquel faz duras críticas a Liliana - Big Brother
02:08

15:10
Aos gritos, Liliana e Raquel protagonizam acesa discussão: «És a maior mentirosa que cá está dentro» - Big Brother
04:22

15:01
Marisa continua a 'cascar' em Pedro Jorge: «Ele tem interesse em toda a gente» - Big Brother
03:30

14:55
Enquanto Pedro faz as malas, Marisa mostra-se furiosa com Pedro: «Boa viagem!» - Big Brother
04:23

14:51
Após acabar relação com Marisa, Pedro Jorge faz as malas para deixar o Secret Story - Big Brother
04:56

14:45
Não se fala noutra coisa: Pedro Jorge e Marisa já não conseguem esconder o segredo. E até há ameaças de revelação - Big Brother

  • Secret Story
  • Há 3h e 9min
Pedro Jorge e Marisa são os grandes protagonistas do Secret Story 9 neste momento, mas o casal verdadeiro pode estar em 'risco' de ser descoberto.

Marisa e Pedro Jorge são o casal verdadeiro desta edição do Secret Story, mas têm dois segredos distintos a defendes: «O meu marido está na casa» e «a mãe dos meus filhos está na casa». Até então, os concorrentes têm conseguido esconder os seus segredos, mas as recorrentes discussões que têm tido estão a deixar os colegas em alerta.

A estratégia que os dois adotaram para esconder os respetivos segredos começou a tremer neste sábado, 1 de novembro, quando Leandro confrontou Marisa com a possibilidade do pai dos seus filhos estar dentro da casa.

Depois da gala intensa de ontem à noite, Leandro e Marisa Susana comentaram o facto de Marisa e Pedro Jorge terem estado tanto tempo no Cubo, ao contrário das restantes duplas que foram apenas cumprir um desafio e regressaram à sala. 

Leandro foi mais longe e apontou que os dois têm ido «muitas vezes» ao confessionário. Para além disso, as picardias que têm protagonizado também têm denunciado alguma afinidade entre os dois.

Na manhã desta segunda-feira, 3 de novembro, Liliana e Leandro falavam sobre a existência de um casal verdadeiro dentro da casa e garantiram que o segredo pertence a Marisa e Pedro Jorge.

Ainda durante a manhã, depois de uma forte discussão entre o casal, Marisa Susana mostrou-se desconfiada do segredo de Marisa e Pedro Jorge e acabou por confrontar os dois concorrentes: «Vocês devem ter um segredo juntos».

Apesar de todas as suspeitas, os colegas continuam (aparentemente) longe dos seus segredos. É que a maioria acredita que Pedro e Marisa escondem o segredo «somos um casal» e essa teoria, apesar de não estar errada, não corresponde ao segredo.

 

Temas: Marisa Pedro Jorge

Há 1h e 18min
Há 2h e 5min
Há 2h e 26min
Há 2h e 41min
Há 2h e 59min
Hoje às 11:10
04:18

Há 3h e 10min
04:56

Há 3h e 3min
29 out, 12:25
Há 2h e 26min
04:13

Hoje às 12:39
Há 33 min
Há 1h e 18min
Há 1h e 19min
Há 1h e 32min
Há 2h e 26min
Hoje às 00:50
01:06

Hoje às 00:28
01:27

Ontem às 22:48
01:50

26 out, 23:36
01:41

26 out, 19:19
Há 33 min
Há 1h e 32min
Há 3h e 24min
Hoje às 12:19
Hoje às 10:50
18:45

Hoje às 00:53
03:39

Ontem às 23:06
03:45

Ontem às 11:24
03:34

26 out, 22:15
02:51

23 out, 18:25
Há 1h e 56min
Há 2h e 5min
Ontem às 21:01
Ontem às 09:05
1 nov, 21:19
