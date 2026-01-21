«Os meus pais ganharam»: Filha de Pedro e Marisa encanta com vídeo viral

Marisa partilhou um vídeo que rapidamente se tornou viral nas redes sociais, provocando uma verdadeira explosão de ternura. No Reels publicado pela ex-concorrente na passada terça-feira, dia 21 de janeiro, a filha de Pedro e Marisa conquistou o público graças ao discurso que teve durante o vídeo.

A pequena Yara, de apenas 5 anos, surge orgulhosa por ambos os pais terem chegado à final. No vídeo pode ouvir-se a criança repetir: «Os meus pais ganharam.»

Também orgulhosa da filha, Marisa escreveu na legenda do vídeo que o entusiasmo não a deixou esconder o vídeo e guardá-lo para si: «Não consigo resistir em partilhar este video com vocês.»

Na caixa de comentários, os fãs também se mostraram derretidos com as palavras da criança: «A nova mini influencer ahah adoro», «Que fofinha que linda parabéns pais babados beijinhos», «A Yara tem a mesma expressão facial que a Marisa, a maneira dela muito expressiva tal e qual a mãe», entre muitos outros comentários.