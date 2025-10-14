Secret Story: Em lágrimas pelos filhos, Marisa confessa o verdadeiro motivo que a levou a entrar na casa

A concorrente abriu o coração e fez um balanço comovente da sua participação, revelando que os filhos são a sua maior força e também o seu maior ponto fraco.

O “Secret Story 9” tem sido palco de momentos intensos e emocionantes, e o mais recente protagonizou-se com Marisa, que abriu o coração numa reflexão sincera sobre a sua experiência na casa mais vigiada do país.

Durante uma conversa franca, a concorrente fez um balanço honesto da sua participação, recordando o que considera ter sido o ponto mais alto do jogo. Marisa revelou que a primeira semana foi o momento mais marcante, por ter sido o período de adaptação e criação das primeiras ligações dentro da casa.

A concorrente destacou Leandro como o seu maior aliado, alguém em quem tem encontrado apoio e compreensão. Já sobre os erros cometidos, Marisa admitiu que o maior foi a forma como se dirigiu a Liliana, mostrando arrependimento e consciência sobre as suas atitudes.

Mas o momento mais tocante da noite aconteceu quando Marisa falou dos filhos. Visivelmente emocionada, a concorrente não conseguiu conter as lágrimas ao revelar o que sente por estar longe da família:

“Lembro-me do que tenho lá fora e de que podem estar a precisar de mim e eu não estou lá... Se eu abdiquei deles, a única coisa que eu tenho de conquistar é o prémio. Eu deixei-os lá fora só pelo prémio”, confessou entre lágrimas.

Enquanto partilhava estas palavras, Pedro Jorge, o marido de Marisa, presente na gala, foi captado pelas câmaras visivelmente comovido, acompanhando atentamente a emoção da companheira.

A força, vulnerabilidade e determinação de Marisa comoveram os colegas e o público, mostrando uma concorrente que, apesar das dificuldades, continua focada no objetivo que a levou a entrar no “Secret Story 9”.