Secret Story: Pedro Jorge e Marisa vivem momento apaixonado após missão secreta da Voz

Pedro Jorge e Marisa entraram na nova edição da “Secret Story 9” com uma ligação especial que poucos imaginam. O casal, que partilha uma relação de vários anos e tem dois filhos em comum, entrou no reality show com segredos diferentes — mas ambos ligados ao amor que os une. A missão? Fazer com que ninguém na casa descubra que são, afinal, marido e mulher.

Até agora, o jogo tem corrido de forma exemplar. Prova disso é a reação dos colegas, quando são expulsos e descobrem o segredo — a surpresa é total e os rostos de espanto falam por si.

Na tarde desta terça-feira, 14 de outubro, a Voz decidiu testar ainda mais a cumplicidade do casal. Numa missão especial, desafiou Pedro Jorge e Marisa a conseguirem ficar a sós — algo quase impossível dentro da casa. O casal conseguiu e aproveitou o momento para matar saudades, trocar abraços e muitos beijos.

“Precisava muito deste abraço, nem imaginas o quanto. Está-me a custar muito estar longe dos nossos filhos”, confessou Marisa, visivelmente emocionada.

Entre confidências e desabafos, a concorrente pediu ainda calma ao marido dentro do jogo:

“Tu para de me enervar, porque ali à frente deles levas-me mesmo ao limite. Mesmo que não queira, saem-me as bocas e um dia qualquer eles percebem que temos alguma coisa um com o outro.”

Com o coração apertado pela distância da família, Marisa voltou a reforçar o amor que sente por Pedro Jorge:

“Eu já te disse que te amo. Não quero ninguém aqui na casa, não estou aqui com interesse em ninguém. Eu sei aquilo que tenho lá fora e sei o que quero para a minha vida.”

Veja, em baixo, o vídeo do momento na íntegra.

O momento enternecedor rapidamente conquistou os fãs do programa, que se têm mostrado divididos entre o jogo estratégico e a emoção real que une o casal.