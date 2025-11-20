Beijos quentes e desejo por intimidade: No escurinho do quarto, Marisa e Pedro põem os segredos em risco

Casamento em risco? Pedro elogia Ana, mas não contém as lágrimas ao falar sobre a mulher

Eles já não conseguem resistir um ao outro. Marisa e Pedro são o casal verdadeiro do Secret Story 9 e, apesar de terem escondido os segredos que ambos defendem até agora, a missão está a tornar-se cada vez mais difícil.

Durante a madrugada de quinta-feira, 20 de novembro, o casal apanhou-se sozinho no quarto e não perdeu a oportunidade de demonstrar a vontade de existe de terem intimidade.

«Estou ansiosa de sair daqui, quero entregar-me a ti de corpo e alma», disse Marisa, enquanto Pedro fazia sorrisos marotos.

As confissões foram mais longe e Marisa assume mesmo que já não consegue resistir ao pai dos filhos.

«Eu olho para ti e fico excitadona», atirou. Pedro não resiste, levanta-se da cama e espeta um beijo longo e apaixonado à mulher.