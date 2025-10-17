Discussão feia deixa Marta Cardoso a tremer. Marisa e Pedro Jorge perdem completamente o controlo

O Extra do Secret Story 9 ficou marcado por um momento de enorme tensão. Marta Cardoso não escondeu o impacto que sentiu ao assistir à forte discussão entre Marisa e Pedro Jorge, um confronto que rapidamente se tornou um dos episódios mais intensos desta edição.

O desentendimento teve início no quarto, quando Marisa, em lágrimas, pediu ao marido que a respeitasse e mantivesse alguma distância em relação às outras concorrentes.

Mais tarde, na sala, o casal decidiu finalmente esclarecer as divergências que vinham a acumular-se. O que começou como uma simples troca de opiniões acabou em gritos, acusações e insultos, deixando o ambiente completamente fora de controlo.

Pedro Jorge deu início ao confronto, questionando a mulher: «Pergunto-te onde é que tu já me procuraste para falarmos? Quando me viste sozinho, alguma vez me vieste procurar?» Marisa, visivelmente irritada, não se conteve e respondeu de forma provocadora: «Quando é que estavas sozinho? Quando não te tinhas atirado ao mulherio?»

A resposta incendiou ainda mais a conversa. Pedro Jorge reagiu, acusando-a de estar “insegura”, ao que Marisa contra-atacou, admitindo sentir-se desconfortável com as aproximações do marido a outras concorrentes. Chegou mesmo a recordar um episódio recente, quando Vera lhe perguntou se podia dormir na cama de Pedro, o que a deixou incomodada.

O tom da discussão subiu rapidamente. Pedro Jorge insinuou que a mulher precisava de “ajuda psicológica”, e Marisa não ficou em silêncio: «Tu lá fora és um possessivo do caraças» atirou, exaltada.

A tensão atingiu o ponto máximo quando Pedro Jorge perdeu a paciência e lançou a provocação fria à companheira: «Podes fazer as malas e podes-te ir embora! Não fazes aqui falta, se não percebes o que estamos aqui a fazer»

A cena terminou com o casal completamente afastado, Pedro Jorge a desabafar sozinho na sala e Marisa a refugiar-se no quarto.

No estúdio, Marta Cardoso e os comentadores não esconderam o desconforto. A apresentadora reforçou o impacto do momento, sublinhando que «foi difícil até para quem estava a ver».