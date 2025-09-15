Eles já se conhecem? O que une (e separa) estes concorrentes da Casa dos Segredos

Estreou este domingo a nona edição do Secret Story - Casa dos Segredos, com muitos momentos marcantes, muitas intrigas, histórias cruzadas e segredos surpreendentes. E como não podia deixar de ser, há também algumas ligações entre os concorrentes.

Uns porque já se conheciam fora da casa, outros porque foram unidos por segredos comuns definidos pela Voz. Conheça agora todas as ligações dos atuais concorrentes do Secret Story e surpreenda-se com as histórias.

Pedro e Marisa são um casal fora da casa mais vigiada do País, com dois filhos em comum. Mas ninguém sabe: ele esconde o segredo «a mãe dos meus filhos está na casa» e ela «o meu marido está na casa».

Este desafio vai ficar ainda mais intenso com a missão atribuída pela Voz a Pedro (marido de Marisa) e Ana, que terão de fingir que se estão a apaixonar e todos os colegas devem acreditar nisso.

Mariana e Rui não se conheciam, mas ficaram unidos por um segredo em comum: «Somos os guardiães da casa». Tanto um como outro tinham a missão de descobrir quem teria o segredo conjunto com eles.

Já Fábio e Vera têm uma ligação fora do Secret Story. Os dois concorrentes já se envolveram e é precisamente esse o segredo de Fábio: «Já me envolvi com uma concorrente da casa».

Também Ana Cristina e Raquel têm algo que as une: são melhores amigas fora do Secret Story, mas ninguém sabe disso. Ana Cristina entrou diretamente na casa, já Raquel teve de esperar pela decisão do público e é esse o seu segredo: «Fui escolhida pelo público».

Por último, mas não menos importante, Liliana carrega o segredo «fui pedida em casamento na gala de estreia» e o seu noivo, o Zé, era para ser concorrente também, mas acabou por ficar à porta.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e conheça os concorrentes um a um.