Eles já se conhecem? O que une (e separa) estes concorrentes da Casa dos Segredos

Ao Minuto

20:00
No primeiro acordar na casa, há espaço para uma dança bem sensual a dois... - Big Brother
02:23

No primeiro acordar na casa, há espaço para uma dança bem sensual a dois...

19:55
«Vou embora (...) eu não estou confortável»: Concorrente está de saída do Secret Story? - Big Brother
03:24

«Vou embora (...) eu não estou confortável»: Concorrente está de saída do Secret Story?

19:39
«Quis ridicularizar e minimizar»: Márcia Soares critica postura de Fábio Daniel e vai mais longe - Big Brother
01:52

«Quis ridicularizar e minimizar»: Márcia Soares critica postura de Fábio Daniel e vai mais longe

19:29
Fábio Daniel 'rasga' concorrente porque... este não para de falar das suas mudanças de visual - Big Brother
01:59

Fábio Daniel 'rasga' concorrente porque... este não para de falar das suas mudanças de visual

19:18
'Cara de poucos amigos'?: Com sete nomeações este foi o concorrente mais votado da noite - Big Brother
02:12

'Cara de poucos amigos'?: Com sete nomeações este foi o concorrente mais votado da noite

19:00
Segredo: Frase misteriosa lança enigma e pode revelar a primeira pista - Big Brother
02:35

Segredo: Frase misteriosa lança enigma e pode revelar a primeira pista

19:00
Carolina Nunes tem pessoa especial dentro do Secret Story 9: «Vou estar aqui para tudo» - Big Brother

Carolina Nunes tem pessoa especial dentro do Secret Story 9: «Vou estar aqui para tudo»

18:54
O barbeiro de Cristiano Ronaldo adota hábito do craque. Saiba o motivo - Big Brother
02:07

O barbeiro de Cristiano Ronaldo adota hábito do craque. Saiba o motivo

18:41
O primeiro arrufo entre uma Marisa revoltada e Ana Cristina: «Fala direito com as pessoas!» - Big Brother
02:57

O primeiro arrufo entre uma Marisa revoltada e Ana Cristina: «Fala direito com as pessoas!»

18:39
Só visto: Mariana perdeu-se com o 'alemão' de Marisa Susana - Big Brother
03:34

Só visto: Mariana perdeu-se com o 'alemão' de Marisa Susana

18:28
«Fiquei um bocado chocada com...»: Márcia Soares revela o que mais a surpreendeu nestas 24 horas de programa - Big Brother
01:22

«Fiquei um bocado chocada com...»: Márcia Soares revela o que mais a surpreendeu nestas 24 horas de programa

18:22
Já começam os 'dramas' por causa da organização de tarefas. E há cuecas envolvidas - Big Brother
02:16

Já começam os 'dramas' por causa da organização de tarefas. E há cuecas envolvidas

18:14
Última Hora: Primeira saída da casa é já hoje e conta com revelação de segredo - Big Brother
01:24

Última Hora: Primeira saída da casa é já hoje e conta com revelação de segredo

17:56
Picardias sem fim: «Vou dormir para a tua cama hoje (...) Com sorte ainda durmo com as duas» - Big Brother
01:29

Picardias sem fim: «Vou dormir para a tua cama hoje (...) Com sorte ainda durmo com as duas»

17:33
Última Hora: Já sabemos quem é o primeiro chefe de limpezas desta edição - Big Brother
03:59

Última Hora: Já sabemos quem é o primeiro chefe de limpezas desta edição

17:18
«Estamos aqui a discutir quem é que vai mandar!»: O tema das limpezas gera o caos na casa - Big Brother
02:46

«Estamos aqui a discutir quem é que vai mandar!»: O tema das limpezas gera o caos na casa

17:11
O tema dos chefes de limpeza já começa a dar barulho dentro da casa. E já temos os primeiros candidatos - Big Brother
05:04

O tema dos chefes de limpeza já começa a dar barulho dentro da casa. E já temos os primeiros candidatos

17:07
Beleza, jogo e mistério: assim se apresentam os novos concorrentes da Casa dos Segredos - Big Brother

Beleza, jogo e mistério: assim se apresentam os novos concorrentes da Casa dos Segredos

16:47
A Voz é soberana: «Seguramente, Portugal está sensibilizado com essa sua preocupação, mas eu não» - Big Brother
01:28

A Voz é soberana: «Seguramente, Portugal está sensibilizado com essa sua preocupação, mas eu não»

16:16
Fábio assume-se como 'mulherengo', mas há algo que não faz: «Tenho nojo dessas coisas» - Big Brother
01:38

Fábio assume-se como 'mulherengo', mas há algo que não faz: «Tenho nojo dessas coisas»

16:12
«Não sabe para onde se virar (...) só quer aparecer»: Liliana está desconfiada desta concorrente - Big Brother
01:29

«Não sabe para onde se virar (...) só quer aparecer»: Liliana está desconfiada desta concorrente

15:47
Este concorrente do Secret Story já namorou com uma apresentadora famosa - Big Brother

Este concorrente do Secret Story já namorou com uma apresentadora famosa

15:41
«Tu és agressiva! Vais ferir os sentimentos do...»: Marisa manda 'tacada' a Ana e esta riposta - Big Brother
01:27

«Tu és agressiva! Vais ferir os sentimentos do...»: Marisa manda 'tacada' a Ana e esta riposta

15:30
Cristina Ferreira estreia corte de cabelo arrojado e esta cara da TVI não resistiu a reagir - Big Brother

Cristina Ferreira estreia corte de cabelo arrojado e esta cara da TVI não resistiu a reagir

15:18
Raquel perto de descobrir um segredo? «Eles trocam uns olhares...» - Big Brother
05:35

Raquel perto de descobrir um segredo? «Eles trocam uns olhares...»

Acompanhe ao minuto
Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

Eles já se conhecem? O que une (e separa) estes concorrentes da Casa dos Segredos

  • Secret Story
  • Hoje às 15:07
Eles já se conhecem? O que une (e separa) estes concorrentes da Casa dos Segredos - Big Brother

Conheça as histórias que unem os novos concorrentes do Secret Story.

Estreou este domingo a nona edição do Secret Story - Casa dos Segredos, com muitos momentos marcantes, muitas intrigas, histórias cruzadas e segredos surpreendentes. E como não podia deixar de ser, há também algumas ligações entre os concorrentes.

Uns porque já se conheciam fora da casa, outros porque foram unidos por segredos comuns definidos pela Voz.  Conheça agora todas as ligações dos atuais concorrentes do Secret Story e surpreenda-se com as histórias. 

Pedro e Marisa são um casal fora da casa mais vigiada do País, com dois filhos em comum. Mas ninguém sabe: ele esconde o segredo «a mãe dos meus filhos está na casa» e ela «o meu marido está na casa». 

Este desafio vai ficar ainda mais intenso com a missão atribuída pela Voz a Pedro (marido de Marisa) e Ana, que terão de fingir que se estão a apaixonar e todos os colegas devem acreditar nisso. 

 

Mariana e Rui não se conheciam, mas ficaram unidos por um segredo em comum: «Somos os guardiães da casa». Tanto um como outro tinham a missão de descobrir quem teria o segredo conjunto com eles. 

Já Fábio e Vera têm uma ligação fora do Secret Story. Os dois concorrentes já se envolveram e é precisamente esse o segredo de Fábio: «Já me envolvi com uma concorrente da casa». 

Também Ana Cristina e Raquel têm algo que as une: são melhores amigas fora do Secret Story, mas ninguém sabe disso. Ana Cristina entrou diretamente na casa, já Raquel teve de esperar pela decisão do público e é esse o seu segredo: «Fui escolhida pelo público». 

Por último, mas não menos importante, Liliana carrega o segredo «fui pedida em casamento na gala de estreia» e o seu noivo, o Zé, era para ser concorrente também, mas acabou por ficar à porta. 

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e conheça os concorrentes um a um.  

Relacionados

Os galãs da Casa dos Segredos: charme, rivalidades e segredos por revelar

Momento imperdível na Casa dos Segredos: Tiveram um caso que acabou em 'tampa' e agora encontraram-se na estreia
Temas: Marisa Pedro Mariana Rui Raquel

Viral

Luís Gonçalves, vencedor do Big Brother, surge ao lado de mulher especial: «A felicidade foi imediata»

Luís Gonçalves, vencedor do Big Brother, surge ao lado de mulher especial: «A felicidade foi imediata»

Há 2h e 3min
«Isto é muito perigoso»: Pedro e Ana já fingem que se estão a apaixonar e deixam Cristina Ferreira e Cláudio Ramos em êxtase

«Isto é muito perigoso»: Pedro e Ana já fingem que se estão a apaixonar e deixam Cristina Ferreira e Cláudio Ramos em êxtase

Hoje às 14:59
Os galãs da Casa dos Segredos: charme, rivalidades e segredos por revelar

Os galãs da Casa dos Segredos: charme, rivalidades e segredos por revelar

Hoje às 14:23
Sensualidade no masculino: conheça os galãs do novo Secret Story

Sensualidade no masculino: conheça os galãs do novo Secret Story

Hoje às 14:22
Dylan em flirt com Vera: «Depois de me nomeares, continuei a gostar de ti»

Dylan em flirt com Vera: «Depois de me nomeares, continuei a gostar de ti»

Hoje às 12:59
Paixão no ar? Veja o clima que já é visível entre Dylan e Vera

Paixão no ar? Veja o clima que já é visível entre Dylan e Vera

Hoje às 12:56
Mais Viral

Mais Vistos

Jogou no Benfica e foi 'rival' de Cristiano Ronaldo. Agora, é concorrente do Secret Story 9

Jogou no Benfica e foi 'rival' de Cristiano Ronaldo. Agora, é concorrente do Secret Story 9

Ontem às 23:10
Um a um. Estes são todos os concorrentes do Secret Story – Casa dos Segredos

Um a um. Estes são todos os concorrentes do Secret Story – Casa dos Segredos

Ontem às 21:35
Quem diria? Novo concorrente do Secret Story é irmão de craque português

Quem diria? Novo concorrente do Secret Story é irmão de craque português

Hoje às 13:01
Cláudia Nayara perde bebé pela segunda vez

Cláudia Nayara perde bebé pela segunda vez

Hoje às 11:47
De caras da Televisão a ex-concorrentes, estes foram os famosos no casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro

De caras da Televisão a ex-concorrentes, estes foram os famosos no casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro

Ontem às 18:40
Ver Mais

Notícias

Carolina Nunes tem pessoa especial dentro do Secret Story 9: «Vou estar aqui para tudo»

Carolina Nunes tem pessoa especial dentro do Secret Story 9: «Vou estar aqui para tudo»

Há 1h e 42min
Luís Gonçalves, vencedor do Big Brother, surge ao lado de mulher especial: «A felicidade foi imediata»

Luís Gonçalves, vencedor do Big Brother, surge ao lado de mulher especial: «A felicidade foi imediata»

Há 2h e 3min
A declaração emotiva de Bernardo Sousa a Bruna Gomes que emocionou a Internet: «O vosso amor é lindo»

A declaração emotiva de Bernardo Sousa a Bruna Gomes que emocionou a Internet: «O vosso amor é lindo»

Há 2h e 27min
Cristina Ferreira tira 'lição' da vitória de Jéssica Vieira. E vai surpreendê-lo

Cristina Ferreira tira 'lição' da vitória de Jéssica Vieira. E vai surpreendê-lo

Há 2h e 51min
Beleza, jogo e mistério: assim se apresentam os novos concorrentes da Casa dos Segredos

Beleza, jogo e mistério: assim se apresentam os novos concorrentes da Casa dos Segredos

Há 3h e 35min
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Antes do Secret Story, Bruno Simão brilhou no Benfica e na Seleção Nacional. As fotos do passado do concorrente

Antes do Secret Story, Bruno Simão brilhou no Benfica e na Seleção Nacional. As fotos do passado do concorrente

Hoje às 00:47
Doações de óvulos, pobreza extrema e um diagnóstico assustador: estes segredos vão chocar a casa
00:58

Doações de óvulos, pobreza extrema e um diagnóstico assustador: estes segredos vão chocar a casa

Hoje às 00:18
Mais uma mulher ligada a ele! Nova concorrente do Secret Story é 'ex' de Afonso Leitão
04:26

Mais uma mulher ligada a ele! Nova concorrente do Secret Story é 'ex' de Afonso Leitão

Hoje às 00:12
Este concorrente deu um «tiro de pressão de ar» ao treinador Rúben Amorim
01:33

Este concorrente deu um «tiro de pressão de ar» ao treinador Rúben Amorim

Ontem às 23:01
Assalto à mão armada, «milagres» e brinquedos sexuais: Esta edição está recheada de segredos peculiares
01:22

Assalto à mão armada, «milagres» e brinquedos sexuais: Esta edição está recheada de segredos peculiares

Ontem às 22:29
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Carolina Nunes tem pessoa especial dentro do Secret Story 9: «Vou estar aqui para tudo»

Carolina Nunes tem pessoa especial dentro do Secret Story 9: «Vou estar aqui para tudo»

Há 1h e 42min
Luís Gonçalves, vencedor do Big Brother, surge ao lado de mulher especial: «A felicidade foi imediata»

Luís Gonçalves, vencedor do Big Brother, surge ao lado de mulher especial: «A felicidade foi imediata»

Há 2h e 3min
A declaração emotiva de Bernardo Sousa a Bruna Gomes que emocionou a Internet: «O vosso amor é lindo»

A declaração emotiva de Bernardo Sousa a Bruna Gomes que emocionou a Internet: «O vosso amor é lindo»

Há 2h e 27min
Cristina Ferreira tira 'lição' da vitória de Jéssica Vieira. E vai surpreendê-lo

Cristina Ferreira tira 'lição' da vitória de Jéssica Vieira. E vai surpreendê-lo

Há 2h e 51min
Cumplicidade dentro e fora dos ecrãs: Catarina Miranda e Afonso Leitão continuam inseparáveis

Cumplicidade dentro e fora dos ecrãs: Catarina Miranda e Afonso Leitão continuam inseparáveis

Hoje às 16:09
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Os alvos da noite! Assim foram as primeiras nomeações do Secret Story 9
13:24

Os alvos da noite! Assim foram as primeiras nomeações do Secret Story 9

Hoje às 00:49
Primeiro arrufo da edição! Concorrentes entram em despique por causa das nomeações: «Está atrasado»
00:46

Primeiro arrufo da edição! Concorrentes entram em despique por causa das nomeações: «Está atrasado»

Hoje às 00:41
Houve beijo na boca? Afonso e Miranda quebram (finalmente) o silêncio
00:54

Houve beijo na boca? Afonso e Miranda quebram (finalmente) o silêncio

13 set, 19:54
Duas mulheres a lutar por um homem! Daniela e Miranda 'pegadas' por causa de Afonso
03:40

Duas mulheres a lutar por um homem! Daniela e Miranda 'pegadas' por causa de Afonso

13 set, 19:32
Alta tensão! Reveja as discussões que mais deram que falar no Big Bother Verão
08:20

Alta tensão! Reveja as discussões que mais deram que falar no Big Bother Verão

12 set, 23:26
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Fábio deixou pessoa especial fora de "Secret Story"? Ex-concorrente levanta dúvida... e dá que falar!

Fábio deixou pessoa especial fora de "Secret Story"? Ex-concorrente levanta dúvida... e dá que falar!

Há 1h e 17min
Nova polémica: Catarina Miranda recusa conhecer amigos de Afonso Leitão... e declarações chocam Internet!

Nova polémica: Catarina Miranda recusa conhecer amigos de Afonso Leitão... e declarações chocam Internet!

Há 1h e 35min
"Big Brother". Jéssica Vieira revela destino do prémio de 30 mil euros: "Estou a viver um sonho"

"Big Brother". Jéssica Vieira revela destino do prémio de 30 mil euros: "Estou a viver um sonho"

Há 3h e 10min
"Maria Botelho Moniz anuncia a chegada do segundo filho"? Apresentadora ironiza: "Fiquei super curiosa. Quando nasce?"

"Maria Botelho Moniz anuncia a chegada do segundo filho"? Apresentadora ironiza: "Fiquei super curiosa. Quando nasce?"

Há 3h e 29min
Surpresa em "Secret Story": Carolina Nunes é "amiga do coração" de concorrente!

Surpresa em "Secret Story": Carolina Nunes é "amiga do coração" de concorrente!

Hoje às 16:30
Ver Mais Outros Sites