Em lágrimas, Marisa não perdoa Pedro e recebe apoio dos colegas. Menos de uma, que fica do lado dele

16:05
Quem é que tem o segredo da doença? Ana parece desconfiar de uma concorrente - Big Brother
03:07

Quem é que tem o segredo da doença? Ana parece desconfiar de uma concorrente

15:05
Inédito: Dylan e Bruno enchem sala de água com sabão e divertem-se a escorregar - Big Brother
03:38

Inédito: Dylan e Bruno enchem sala de água com sabão e divertem-se a escorregar

13:01
Pedro volta a pedir desculpas a Marisa e a conversa é marcada por muitas lágrimas - Big Brother
05:05

Pedro volta a pedir desculpas a Marisa e a conversa é marcada por muitas lágrimas

12:57
Marisa avisa Pedro: «A próxima vez que fizeres mais alguma destas, eu pego nas malas e vou-me embora» - Big Brother
05:40

Marisa avisa Pedro: «A próxima vez que fizeres mais alguma destas, eu pego nas malas e vou-me embora»

12:51
Marisa para Pedro: «Se não tivesses tido a atitude que tiveste tinhas sido salvo e não ias a nomeações» - Big Brother
03:04

Marisa para Pedro: «Se não tivesses tido a atitude que tiveste tinhas sido salvo e não ias a nomeações»

12:44
Tensão cresce como nunca entre Marisa e Pedro: «Não quero nada com ninguém aqui na casa!» - Big Brother
01:17

Tensão cresce como nunca entre Marisa e Pedro: «Não quero nada com ninguém aqui na casa!»

12:44
Marisa e Pedro tentam entender-se. Mas os ciúmes 'falam mais alto' - Big Brother
04:54

Marisa e Pedro tentam entender-se. Mas os ciúmes 'falam mais alto'

12:33
Marisa confronta Pedro: «Com tanta gente para jogar, porquê eu a escolhida para enxovalhar?» - Big Brother
06:30

Marisa confronta Pedro: «Com tanta gente para jogar, porquê eu a escolhida para enxovalhar?»

12:21
Marisa acusa Pedro: «És medíocre como jogador». Ele atira: «Tu insultaste-me - Big Brother
03:41

Marisa acusa Pedro: «És medíocre como jogador». Ele atira: «Tu insultaste-me

12:17
Nervosa, Marisa interrompe conversa com Pedro por causa de Marisa Susana: «Esta pessoa é muito má» - Big Brother
01:17

Nervosa, Marisa interrompe conversa com Pedro por causa de Marisa Susana: «Esta pessoa é muito má»

12:16
Marisa avisa Pedro: «Estás a ser influenciado por uma pessoa má, a pior que está aqui neste jogo» - Big Brother
01:11

Marisa avisa Pedro: «Estás a ser influenciado por uma pessoa má, a pior que está aqui neste jogo»

12:11
O México entra na casa pela mão dos rapazes. E o momento é do mais divertido que há - Big Brother
05:18

O México entra na casa pela mão dos rapazes. E o momento é do mais divertido que há

11:41
Dylan: «A maneira como olhava para a Vera não tem nada a ver como para a Inês (…) vejo uma cena possível» - Big Brother
03:58

Dylan: «A maneira como olhava para a Vera não tem nada a ver como para a Inês (…) vejo uma cena possível»

11:37
Dylan sobre interesse de Inês: «Cada vez começo a acreditar mais que seja possível» - Big Brother
02:50

Dylan sobre interesse de Inês: «Cada vez começo a acreditar mais que seja possível»

11:23
«Não te vou magoar, podes tirar essa capa»: Fábio declara-se a Liliana - Big Brother
02:56

«Não te vou magoar, podes tirar essa capa»: Fábio declara-se a Liliana

11:15
«Estou triste porque passei uma linha que não queria»: Pedro lamenta ofensa a Marisa - Big Brother
01:14

«Estou triste porque passei uma linha que não queria»: Pedro lamenta ofensa a Marisa

11:15
Pedro Jorge devastado com Marisa: «Ela branqueia situações e agora está a dar ênfase» - Big Brother
01:39

Pedro Jorge devastado com Marisa: «Ela branqueia situações e agora está a dar ênfase»

11:03
De mãos dadas com Bruno, Marisa lamenta-se: «É mesmo muito triste» - Big Brother
04:05

De mãos dadas com Bruno, Marisa lamenta-se: «É mesmo muito triste»

10:44
Marisa desfaz-se em lágrimas em conversa com Leandro: «Andam a gozar. Magoas-me» - Big Brother
04:57

Marisa desfaz-se em lágrimas em conversa com Leandro: «Andam a gozar. Magoas-me»

10:29
Família de Marisa e Pedro quebra o silêncio: «O amor, mesmo ferido, continua a ser amor» - Big Brother

Família de Marisa e Pedro quebra o silêncio: «O amor, mesmo ferido, continua a ser amor»

10:22
Aviso para Pedro Jorge? Marisa atira: «Quando saírem daqui, ficam sem nada!» - Big Brother
01:58

Aviso para Pedro Jorge? Marisa atira: «Quando saírem daqui, ficam sem nada!»

10:21
Marisa ameaça desistir?: «Já estive mais perto de ir respirar lá para fora» - Big Brother
01:58

Marisa ameaça desistir?: «Já estive mais perto de ir respirar lá para fora»

10:19
«Faltas de respeito» e «gozo»: Marisa rasga Leandro, Liliana e Marisa Susana - Big Brother
02:26

«Faltas de respeito» e «gozo»: Marisa rasga Leandro, Liliana e Marisa Susana

10:15
Pedro na chapa com mais quatro concorrentes. Estes são os nomeados da semana - Big Brother

Pedro na chapa com mais quatro concorrentes. Estes são os nomeados da semana

10:14
«Ele foi encostar-lhe o peito»: Dylan e Bruno 'rasgam' Leandro - Big Brother
01:39

«Ele foi encostar-lhe o peito»: Dylan e Bruno 'rasgam' Leandro

Em lágrimas, Marisa não perdoa Pedro e recebe apoio dos colegas. Menos de uma, que fica do lado dele

  • Secret Story
  • Hoje às 09:54
Em lágrimas, Marisa não perdoa Pedro e recebe apoio dos colegas. Menos de uma, que fica do lado dele - Big Brother

A concorrente ficou num pranto após ver as imagens da discussão com Pedro e todos a apoiaram, menos uma colega.

Marisa e Pedro têm sido os protagonistas desta fase do Secret Story 9. Após muitas discussões e momentos de tensão à frente de todos, Pedro terminou a relação com Marisa e deixou a concorrente em lágrimas, completamente arrasada. 

No Especial desta segunda-feira, ao ver as imagens dos últimos acontecimentos, Marisa desatou num pranto tal que Cristina Ferreira a chamou ao confessionário para que ela pudesse desabafar mais à vontade e dizer tudo o que lhe ia na alma. 

Marisa não conteve a desilusão com Pedro por tudo o que se passou: «Se eu conhecesse o Pedro só aqui na casa para mim valia zero», disse, insistindo que não foi por esta pessoa que se apaixono e que não o reconhece nestas atitudes: «Não conheço o Pedro aqui no jogo (...) O Pedro não é isto». 

«Se eu olhar para os olhos do Pedro depois de tudo o que ele tem vindo a fazer eu só sinto raiva, porque eu não mereço que ele me trate assim (...) estou a sofrer imenso, porque ele está sempre a enxovalhar-me, a criticar-me, a desrespeitar-me, tudo aqui dentro», disse Marisa lavada em lágrimas. 

Já depois do Especial, a concorrente continuou a criticar o marido, visivelmente abalada e recebeu apoio da parte de todos os colegas, com uma exceção: Marisa Susana mostrou-se do lado de Pedro, condenando a postura de Marisa para com ele. 

Em conversa com Fábio na casa de banho, Marisa Susana criticou Marisa, considerando que a concorrente «teve o dia todo» para falar com Pedro sobre as palavras que a magoaram e esperou pela noite, no Especial, para o fazer, algo que considera errado. 

Depois, já na sala e diretamente em conversa com Marisa, Marisa Susana confrontou-a, chamando a atenção para a forma como acha que ela está «a queimar» Pedro. Marisa não gostou e atirou: «Ainda hás-de engolir tudo em seco no final do jogo», disse referindo-se ao facto de eles serem um casal e ainda ninguém saber. 

Recorde tudo o que aconteceu

Pedro e Marisa são os protagonistas do momento: são ambos concorrentes do Secret Story 9 e entraram casados, com segredos individuais mas relacionados com a mesma temática - «a mãe dos meus filhos está na casa» e «o meu marido está na casa».

Agora, estão a ver os segredos cada vez mais em risco de serem desvendados, porque as discussões têm sido constantes, de tal forma que Pedro decidiu hoje terminar tudo com Marisa, após uma intensa troca de acusações e farpas ferozes entre os dois. 

Mas afinal, o que levou ao fim da relação? As coisas já não estavam a 100% há algumas semanas, com o casal enfrentar muitos altos e baixos - várias discussões, situações tensas, mas também momentos de carinho em que parecia que se iam entender finalmente. 

Contudo, 'a gota de água' aconteceu na gala de domingo do Secret Story, onde Marisa viu imagens de Pedro que não gostou: «Anda a gastar o dinheiro que eu lhe dei em almoços com as meninas», disse, referindo-se a Pedro ter pago para almoçar a sós com Liliana. 

No fim da noite Pedro teve uma conversa privada com Liliana, o que piorou ainda mais as coisas com Marisa e os dois foram dormir chateados. Já esta manhã tiveram uma discussão muito feia precisamente por causa dessa conversa e de tarde que o 'verniz estalou' de vez. 

Pedro aproveitou para dizer a Marisa que ela não tinha 'moral' para falar, porque também estava muito próxima de Bruno. Marisa garantiu que não ia deixar que a imagem dela fosse manchada lá fora por causa dele e Pedro ripostou «para mim já pode ficar manchada». 

Foi nesse momento que Pedro virou costas a Marisa e pôs um ponto final: «Vou pegar nas minhas coisinhas que já estão todas arrumadas e vou-me embora. Podes ter a certeza que é agora. E para mim está tudo acabado, se não estava já. Podes fazer o que tu quiseres», disse. Ela não se deixou ficar e respondeu: «Boa viagem». 

Não sabemos se será definitivo ou não, sabemos apenas que esta relação está por um fio. Será que serão capazes de ultrapassar esta 'prova de fogo'? Continue a acompanhar tudo o que se passa na casa mais vigiada do País , no TVI Reality, na TVI e ao minuto no site do Secret Story. 

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si com todas as imagens da história de amor de Marisa e Pedro Jorge fora do Secret Story. 

 

 

