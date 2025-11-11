Emocionante: O momento de Marisa e Pedro que levou esta cara da TVI às lágrimas

Gritos, acusações e insultos: o momento em que os segredos de Pedro e Marisa estiveram por um fio

Marisa e Pedro dançaram bem agarradinhos ao som de uma música especial, na manhã da Gala deste domingo, dia 9 de novembro. Ao ver as imagens, exibidas no Última Hora desta segunda-feira, Isabel Figueira não conseguiu conter as lágrimas.

Enquanto ouvia a primeira canção, o casal não escondeu a emoção, agarrados num abraço profundo. A música que se seguiu, é de grande emoção para os dois e bastaram alguns segundos para Marisa se desfazer em lágrimas. Pedro voltou a abraçar Marisa, enquanto a concorrente desabafava sobre o motivo que a emocionava: «Lembra-me dos nossos filhos. Podem estar a precisar de nós e nós estamos aqui, mas estamos aqui por eles. E sinto-me tão longe deles», confessou.

Em estúdio, Isabel Figueira ficou extremamente comovida. Depois de desafiada por Nuno Eiró, a comentadora justificou a emoção: «É o que dá ser uma pessoa emocional e sentimental (…) mas vejo estas imagens e vejo este casal e é assim que os gosto de ver e pronto, olha, emocionei-me.»