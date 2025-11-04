Família de Marisa e Pedro quebra o silêncio: «O amor, mesmo ferido, continua a ser amor»

Após os últimos acontecimentos do Secret Story 9, que envolveram Marisa e Pedro, a família do casal quebrou o silêncio através de um comunicado, partilhado nas redes sociais: «Hoje foi um dia particularmente difícil», começaram por referir no longo texto.

«A nossa Marisa e o nosso Pedro tiveram um momento menos feliz, marcado por palavras ditas a quente e por situações que, fora daquele contexto, talvez nunca tivessem acontecido», lê-se na mesma nota.

No comunicado, apontam ainda: «Sabemos que dentro de um jogo como este as emoções estão sempre no limite, e que a pressão, a exposição e as dinâmicas criadas lá dentro acabam por levar qualquer pessoa ao extremo».

«É fácil julgar de fora, também o sabemos, mas ninguém, nem mesmo nós, estamos dentro da cabeça de nenhum deles para conseguirmos explicar o motivo das suas ações», sublinham.

A família dos dois concorrentes «deixa claro que o Pedro e a Marisa construíram, cá fora, uma família bonita, com amor verdadeiro, respeito e cumplicidade. Isso não desaparece por causa de um momento de fraqueza».

«As mais recentes palavras feitas pela Marisa, ditas num momento de dor e confusão, em nada refletem o Pedro nem o homem, o pai e o companheiro que ele é», referem em defesa de Pedro e das últimas acusações que foram feitas a seu respeito.

Na nota acrescentam ainda: «Quem o conhece sabe da pessoa justa, leal e boa que o Pedro sempre foi, dentro e fora de casa. E sabe também do amor bonito que ele e a Marisa construíram ao longo dos anos, com base em respeito, companheirismo e verdade».

«A família e os amigos continuam aqui, firmes, a torcer, a apoiar e também a sofrer com eles, queremos que tenham isso ciente. Pedimos apenas empatia e compreensão. A todas as mensagens que nos chegam, obrigado, mas é tempo de todos respirarmos. Porque o amor, mesmo ferido, continua a ser amor», rematam.

Recorde tudo o que aconteceu

Pedro e Marisa são os protagonistas do momento: são ambos concorrentes do Secret Story 9 e entraram casados, com segredos individuais mas relacionados com a mesma temática - «a mãe dos meus filhos está na casa» e «o meu marido está na casa».

Agora, estão a ver os segredos cada vez mais em risco de serem desvendados, porque as discussões têm sido constantes, de tal forma que Pedro decidiu hoje terminar tudo com Marisa, após uma intensa troca de acusações e farpas ferozes entre os dois.

Mas afinal, o que levou ao fim da relação? As coisas já não estavam a 100% há algumas semanas, com o casal enfrentar muitos altos e baixos - várias discussões, situações tensas, mas também momentos de carinho em que parecia que se iam entender finalmente.

Contudo, 'a gota de água' aconteceu na gala de domingo do Secret Story, onde Marisa viu imagens de Pedro que não gostou: «Anda a gastar o dinheiro que eu lhe dei em almoços com as meninas», disse, referindo-se a Pedro ter pago para almoçar a sós com Liliana.

No fim da noite Pedro teve uma conversa privada com Liliana, o que piorou ainda mais as coisas com Marisa e os dois foram dormir chateados. Já esta manhã tiveram uma discussão muito feia precisamente por causa dessa conversa e de tarde que o 'verniz estalou' de vez.

Pedro aproveitou para dizer a Marisa que ela não tinha 'moral' para falar, porque também estava muito próxima de Bruno. Marisa garantiu que não ia deixar que a imagem dela fosse manchada lá fora por causa dele e Pedro ripostou «para mim já pode ficar manchada».

Foi nesse momento que Pedro virou costas a Marisa e pôs um ponto final: «Vou pegar nas minhas coisinhas que já estão todas arrumadas e vou-me embora. Podes ter a certeza que é agora. E para mim está tudo acabado, se não estava já. Podes fazer o que tu quiseres», disse. Ela não se deixou ficar e respondeu: «Boa viagem».

Noite de lágrimas e desilusão

No Especial desta segunda-feira, ao ver as imagens dos últimos acontecimentos, Marisa desatou num pranto tal que Cristina Ferreira a chamou ao confessionário para que ela pudesse desabafar mais à vontade e dizer tudo o que lhe ia na alma.

Marisa não conteve a desilusão com Pedro por tudo o que se passou: «Se eu conhecesse o Pedro só aqui na casa para mim valia zero», disse, insistindo que não foi por esta pessoa que se apaixono e que não o reconhece nestas atitudes: «Não conheço o Pedro aqui no jogo (...) O Pedro não é isto».

«Se eu olhar para os olhos do Pedro depois de tudo o que ele tem vindo a fazer eu só sinto raiva, porque eu não mereço que ele me trate assim (...) estou a sofrer imenso, porque ele está sempre a enxovalhar-me, a criticar-me, a desrespeitar-me, tudo aqui dentro», disse Marisa lavada em lágrimas.

Já depois do Especial, a concorrente continuou a criticar o marido, visivelmente abalada e recebeu apoio da parte de todos os colegas, com uma exceção: Marisa Susana mostrou-se do lado de Pedro, condenando a postura de Marisa para com ele.

Em conversa com Fábio na casa de banho, Marisa Susana criticou Marisa, considerando que a concorrente «teve o dia todo» para falar com Pedro sobre as palavras que a magoaram e esperou pela noite, no Especial, para o fazer, algo que considera errado.

Depois, já na sala e diretamente em conversa com Marisa, Marisa Susana confrontou-a, chamando a atenção para a forma como acha que ela está «a queimar» Pedro. Marisa não gostou e atirou: «Ainda hás-de engolir tudo em seco no final do jogo», disse referindo-se ao facto de eles serem um casal e ainda ninguém saber.