Liliana 'a um passo de' descobrir o segredo de Pedro Jorge. Este é o detalhe que ainda lhe escapa

As teorias sobre o segredo de Marisa e Pedro continuam a formar-se dentro da casa mais vigiada do País. Depois de duas tentativas de Leandro para um possível segredo em conjunto (“Somos um ex-casal” e “Somos um casal verdadeiro”), os concorrentes não desistem.

No alpendre, Bruna, Inês e Liliana discutem uma possível ligação familiar entre os dois concorrentes. Liliana conta às colegas que tem medo de quem está nomeado em conjunto com ela, uma vez que 2 dos 4 nomeados, ainda escondem segredos por revelar.

«Será que são mãe e filho?» atira Inês. As concorrentes colocam a possibilidade de os concorrentes terem mentido na idade e não afastam a hipótese de terem uma ligação familiar: «E aquela pista ali que fomos ver? (…) Simboliza que aquelas pessoas se conhecem e partilham alguma coisa», conclui Liliana.

Durante o Especial, as concorrentes debateram possíveis ligações entre os dos concorrentes e Liliana chega mesmo a atirar um palpite certeiro: «Têm um filho em comum?». A concorrente já tinha reparado na tatuagem que Pedro tem escrita no braço com o nome da filha de Marisa, «Yara».

Apesar de estar próxima do segredo, Liliana continua a deixar escapar o elemento crucial, não atribuiu o segredo a nenhum dos dois concorrentes. Recorde-se que os segredos escondidos pelo casal são: «O meu marido está na casa», que pertence a Marisa, e, «A mãe dos meus filhos está na casa», que pertence a Pedro.