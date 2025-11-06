Marisa cai no Ranking de Popularidade: mas há mais novidades que vão deixá-lo de queixo caído

Ao Minuto

Raquel faz duras críticas a Pedro Jorge nas suas costas - Big Brother
07:16

Raquel faz duras críticas a Pedro Jorge nas suas costas

14:36
Como seria Fábio sem Liliana? Ana tem opinião implacável - Big Brother
03:09

Como seria Fábio sem Liliana? Ana tem opinião implacável

14:18
Liliana é criticada à frente de Fábio. Veja a reação do concorrente - Big Brother
05:32

Liliana é criticada à frente de Fábio. Veja a reação do concorrente

12:37
Leandro expõe teoria do segredo de Marisa e Pedro: «Ela foi casada seis anos...» - Big Brother
03:13

Leandro expõe teoria do segredo de Marisa e Pedro: «Ela foi casada seis anos...»

12:23
Leandro lança palpite sobre o segredo de Bruna: «Pode ser uma doença» - Big Brother
01:58

Leandro lança palpite sobre o segredo de Bruna: «Pode ser uma doença»

12:21
Perto da verdade? Segredo de Pedro é escrutinado na Sala das Teorias - Big Brother
01:28

Perto da verdade? Segredo de Pedro é escrutinado na Sala das Teorias

12:07
Discussão na lavandaria! Leandro 'atira-se' a Ana: «Tu não és justa» - Big Brother
01:46

Discussão na lavandaria! Leandro 'atira-se' a Ana: «Tu não és justa»

12:00
Mãe de Pedro Jorge prevê possível instabilidade no casamento de Marisa e Pedro Jorge: «Sou dessa opinião» - Big Brother
07:41

Mãe de Pedro Jorge prevê possível instabilidade no casamento de Marisa e Pedro Jorge: «Sou dessa opinião»

11:53
Mãe de Pedro Jorge sobre a proximidade de Marisa e Bruno: «Não consigo ainda perceber» - Big Brother
06:21

Mãe de Pedro Jorge sobre a proximidade de Marisa e Bruno: «Não consigo ainda perceber»

11:51
Raquel e Ana Cristina desconfiam de segredos: «Pode ter sido adotada...» - Big Brother
04:12

Raquel e Ana Cristina desconfiam de segredos: «Pode ter sido adotada...»

11:42
Cristina Ferreira confronta mãe de Pedro Jorge sobre a ligação entre o filho e Liliana - Big Brother
02:31

Cristina Ferreira confronta mãe de Pedro Jorge sobre a ligação entre o filho e Liliana

11:38
Mãe de Pedro Jorge recorda momento difícil da filha de Marisa e Pedro Jorge: «Foi traumático para ela» - Big Brother
04:45

Mãe de Pedro Jorge recorda momento difícil da filha de Marisa e Pedro Jorge: «Foi traumático para ela»

11:31
Mãe de Pedro Jorge admite tristeza com os últimos acontecimentos na casa: «Eu nunca ouvi palavras daquelas» - Big Brother
02:41

Mãe de Pedro Jorge admite tristeza com os últimos acontecimentos na casa: «Eu nunca ouvi palavras daquelas»

11:30
Irmã de Marisa reage aos últimos acontecimentos na casa: «Nunca pensei que chegasse a este ponto» - Big Brother
02:41

Irmã de Marisa reage aos últimos acontecimentos na casa: «Nunca pensei que chegasse a este ponto»

11:30
Irmã de Marisa sobre a relação da irmã com Pedro Jorge: «São muito ciumentos» - Big Brother
02:41

Irmã de Marisa sobre a relação da irmã com Pedro Jorge: «São muito ciumentos»

11:12
Marisa cai no Ranking de Popularidade: mas há mais novidades que vão deixá-lo de queixo caído - Big Brother

Marisa cai no Ranking de Popularidade: mas há mais novidades que vão deixá-lo de queixo caído

10:51
Leandro e Ana Cristina em picardia logo de manhã: «Qualquer dia dá-te um curto-circuito» - Big Brother
06:33

Leandro e Ana Cristina em picardia logo de manhã: «Qualquer dia dá-te um curto-circuito»

10:42
Marisa depende de Pedro? Concorrentes falam e há teorias: «Têm segredo em comum» - Big Brother
02:18

Marisa depende de Pedro? Concorrentes falam e há teorias: «Têm segredo em comum»

10:41
Zé, ex-noivo de Liliana, é visto próximo de ex-concorrente. Terá reencontrado o amor? - Big Brother
03:50

Zé, ex-noivo de Liliana, é visto próximo de ex-concorrente. Terá reencontrado o amor?

10:39
Festa de Ana dá falatório logo pela manhã: «Foi para criar alarido» - Big Brother
02:02

Festa de Ana dá falatório logo pela manhã: «Foi para criar alarido»

10:32
Cristina Ferreira responde a comentários sobre Inês e Liliana: «Não posso com essa dualidade de critérios que as pessoas têm» - Big Brother
02:28

Cristina Ferreira responde a comentários sobre Inês e Liliana: «Não posso com essa dualidade de critérios que as pessoas têm»

10:32
Abraço apaixonado: foi assim que Marisa e Pedro começaram o dia - Big Brother
01:18

Abraço apaixonado: foi assim que Marisa e Pedro começaram o dia

10:30
Inês vai trocar de grupo! Pedro e Leandro reagem: «Vamos ensinar-lhe o bem, vamos purificá-la» - Big Brother
01:21

Inês vai trocar de grupo! Pedro e Leandro reagem: «Vamos ensinar-lhe o bem, vamos purificá-la»

10:24
Dylan e Inês começam o dia agarradinhos: e há um beijinho carinhoso - Big Brother
01:09

Dylan e Inês começam o dia agarradinhos: e há um beijinho carinhoso

09:31
Pedro ansioso pela revelação do segredo: «Quero ver os nossos filhos a fazerem vídeos para nós» - Big Brother
01:01

Pedro ansioso pela revelação do segredo: «Quero ver os nossos filhos a fazerem vídeos para nós»

Marisa cai no Ranking de Popularidade: mas há mais novidades que vão deixá-lo de queixo caído

  • Secret Story
  • Há 3h e 45min
Marisa cai no Ranking de Popularidade: mas há mais novidades que vão deixá-lo de queixo caído - Big Brother

Fique a conhecer o Ranking de Popularidade desta semana do Secret Story 9.

Mais uma semana de Secret Story 9, mais um ranking de popularidade e este surpreende! Depois de várias semanas a assumir o primeiro lugar, Marisa caiu para terceiro lugar, mas há outras mudanças.

Em primeiro lugar, está Pedro Jorge, com 92% de votos pela positiva e apenas 8% de votos negativos, segue-se Leandro em segundo lugar, Marisa em terceiro e Marisa Susana em quarto.

Bruno continua a ocupar a última posição do ranking, com 93% de votos negativos. Bruna e Dylan também estão no fundo da lista, mas o casal Liliana e Fábio está cada vez mais popular, ao contrário do que acontecia nas primeira semanas.

Veja tudo aqui:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Secret Story TVI (@sstvi)

