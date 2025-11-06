Marisa cai no Ranking de Popularidade: mas há mais novidades que vão deixá-lo de queixo caído

A bonita família de Marisa e Pedro: Todas as imagens da história de amor antes do Secret Story

Mais uma semana de Secret Story 9, mais um ranking de popularidade e este surpreende! Depois de várias semanas a assumir o primeiro lugar, Marisa caiu para terceiro lugar, mas há outras mudanças.

Em primeiro lugar, está Pedro Jorge, com 92% de votos pela positiva e apenas 8% de votos negativos, segue-se Leandro em segundo lugar, Marisa em terceiro e Marisa Susana em quarto.

Bruno continua a ocupar a última posição do ranking, com 93% de votos negativos. Bruna e Dylan também estão no fundo da lista, mas o casal Liliana e Fábio está cada vez mais popular, ao contrário do que acontecia nas primeira semanas.

Veja tudo aqui: