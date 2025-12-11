Marisa deita tudo a perder e recebe sanção pesada da Voz por 'entregar' segredo

Uma noite épica e de muito choque contada em imagens. Foi assim que o segredo de Pedro foi descoberto

Boquiaberta e com as mãos na cabeça: As imagens da reação hilariante de Cristina Ferreira ao beijo revelador de Marisa e Pedro

Marisa e Pedro protagonizaram um dos momentos altos da noite desta quarta-feira, quando ela beijou o marido na boca à frente de todos, após o segredo dele ter sido revelado por Inês.

A concorrente deixou os colegas de queixo caído com aquele beijo, uma vez que muitos pensavam que eles um ex-casal e não um casal atual.

Mas mais do que isso, Marisa deitou tudo a perder ao quase 'entregar' o seu segredo de bandeja - «o meu marido está na casa».

Por esse motivo, a Voz decidiu sancioná-la com uma consequência pesada: todo o dinheiro que tinha na sua conta foi retirado e Marisa está agora a zeros.

No confessionário, Pedro mostrou-se enervado com o beijo de Marisa: «Ela é mesmo coração mole... já estragou tudo! Eu a pensar dizer que a mãe dos meus filhos já tinha saído... assim já não dá! Lá se vai também o dinheiro que ela tem! Mas isto também é parte da boa pessoa que ela é. Viu-me mal e pronto...», disse.

Já Marisa, assumiu estar desiludida consigo mesma: «Agora fiquei lixada, mas ele estava a chorar a falar dos filhos e custou-me tanto, não o quis deixar desamparado!», disse no confessionário em conversa com Cristina Ferreira e com a Voz.

O soberano foi implacável com a concorrente e não perdoou: «Deu o segredo de bandeja! Fica sem um tostão na conta! Deu todas as cartas para o seu segredo!».

