Marisa deita tudo a perder e recebe sanção pesada da Voz por 'entregar' segredo

Ao Minuto

14:00
Pedro explica o porquê dos «nomes especiais» dos filhos e faz revelações sobre os partos - Big Brother
06:35

Pedro explica o porquê dos «nomes especiais» dos filhos e faz revelações sobre os partos

14:00
Com o segredo revelado, Pedro fala abertamente sobre a vida privada com Leandro - Big Brother
04:26

Com o segredo revelado, Pedro fala abertamente sobre a vida privada com Leandro

13:40
Fábio e Liliana trocam bocas: «Estragaste tudo» - Big Brother
01:29

Fábio e Liliana trocam bocas: «Estragaste tudo»

13:24
Aos gritos, Leandro e Liliana não se entendem: «Deixa-te estar caladinha» - Big Brother
02:08

Aos gritos, Leandro e Liliana não se entendem: «Deixa-te estar caladinha»

13:19
Pedro e Marisa em conflito por causa do segredo: «Andas a ouvir mal» - Big Brother
02:46

Pedro e Marisa em conflito por causa do segredo: «Andas a ouvir mal»

13:18
Leandro lança farpa a Liliana: «É pejorativa a ambição quando vais por caminhos baixos» - Big Brother
09:00

Leandro lança farpa a Liliana: «É pejorativa a ambição quando vais por caminhos baixos»

13:15
Liliana e Leandro em picardias: «Não me provoques hoje que vai acabar mal» - Big Brother
07:27

Liliana e Leandro em picardias: «Não me provoques hoje que vai acabar mal»

13:07
Alerta receita saudável e docinha para os dias frios. Todos vão querer repetir e é tão fácil de fazer - Big Brother

Alerta receita saudável e docinha para os dias frios. Todos vão querer repetir e é tão fácil de fazer

12:51
Invicto há sete semanas. Pedro é o favorito do Secret Story há mais de metade do programa - Big Brother

Invicto há sete semanas. Pedro é o favorito do Secret Story há mais de metade do programa

12:28
Imperdível: Leandro mostra-se fortemente desiludido com Pedro e Marisa - Big Brother
04:45

Imperdível: Leandro mostra-se fortemente desiludido com Pedro e Marisa

12:19
Sobre Zé e Liliana, Marisa afirma: «Tu queres que se fale no assunto» - Big Brother
02:20

Sobre Zé e Liliana, Marisa afirma: «Tu queres que se fale no assunto»

12:19
Ex-relação de Liliana: Discussão instala-se e Fábio defende a namorada - Big Brother
04:45

Ex-relação de Liliana: Discussão instala-se e Fábio defende a namorada

12:12
Pedido de namoro de Fábio a Liliana no centro da polémica: «Não estamos aqui a dormir» - Big Brother
04:30

Pedido de namoro de Fábio a Liliana no centro da polémica: «Não estamos aqui a dormir»

12:04
Leandro fica de fora do Pequeno Almoço Especial e os concorrentes aproveitam para o rasgar - Big Brother
05:31

Leandro fica de fora do Pequeno Almoço Especial e os concorrentes aproveitam para o rasgar

11:48
Desde «eu morro aqui!» a «alguém quer um calmante?»: As reações da casa ao segredo de Pedro são de chorar a rir - Big Brother

Desde «eu morro aqui!» a «alguém quer um calmante?»: As reações da casa ao segredo de Pedro são de chorar a rir

11:40
«Há alguém que tem medo de mostrar quem realmente é?»: Eis as respostas que geram discórdia - Big Brother
06:08

«Há alguém que tem medo de mostrar quem realmente é?»: Eis as respostas que geram discórdia

11:20
Segredo revelado: Leandro não perdoa Pedro e Marisa - Big Brother
01:07

Segredo revelado: Leandro não perdoa Pedro e Marisa

10:51
Marisa deita tudo a perder e recebe sanção pesada da Voz por 'entregar' segredo - Big Brother

Marisa deita tudo a perder e recebe sanção pesada da Voz por 'entregar' segredo

10:49
Imperdível: Conheça a tentativa de Pedro e Marisa de salvarem a estratégia de jogo depois de se beijarem à frente dos colegas - Big Brother
02:53

Imperdível: Conheça a tentativa de Pedro e Marisa de salvarem a estratégia de jogo depois de se beijarem à frente dos colegas

10:45
Marisa não esconde nada de Pedro e Voz deixa um aviso a meio da conversa - Big Brother
04:00

Marisa não esconde nada de Pedro e Voz deixa um aviso a meio da conversa

10:43
De queixo caído e com as mãos na cabeça: Marisa beija Pedro à frente de todos e a reação de Cristina Ferreira é impagável - Big Brother

De queixo caído e com as mãos na cabeça: Marisa beija Pedro à frente de todos e a reação de Cristina Ferreira é impagável

10:31
O "Bom dia" apaixonado de Pedro e Marisa após revelação do segredo - Big Brother
00:42

O "Bom dia" apaixonado de Pedro e Marisa após revelação do segredo

10:26
Boquiaberta e com as mãos na cabeça: As imagens da reação hilariante de Cristina Ferreira ao beijo revelador de Marisa e Pedro - Big Brother

Boquiaberta e com as mãos na cabeça: As imagens da reação hilariante de Cristina Ferreira ao beijo revelador de Marisa e Pedro

09:53
Ana chorou "nos braços" de Marisa e esta conta tudo ao marido. O motivo? Pode ter a ver com Pedro - Big Brother
02:37

Ana chorou "nos braços" de Marisa e esta conta tudo ao marido. O motivo? Pode ter a ver com Pedro

09:45
«Já revela muito sobre vocês»: Leandro chateia-se com Pedro e Marisa e abandona o quarto - Big Brother
01:09

«Já revela muito sobre vocês»: Leandro chateia-se com Pedro e Marisa e abandona o quarto

Acompanhe ao minuto
Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

Marisa deita tudo a perder e recebe sanção pesada da Voz por 'entregar' segredo

  • Secret Story
  • Há 3h e 50min
Marisa deita tudo a perder e recebe sanção pesada da Voz por 'entregar' segredo - Big Brother

A concorrente 'entregou' o seu segredo quase de bandeja e a Voz não perdoou.

Marisa e Pedro protagonizaram um dos momentos altos da noite desta quarta-feira, quando ela beijou o marido na boca à frente de todos, após o segredo dele ter sido revelado por Inês. 

A concorrente deixou os colegas de queixo caído com aquele beijo, uma vez que muitos pensavam que eles um ex-casal e não um casal atual.

Mas mais do que isso, Marisa deitou tudo a perder ao quase 'entregar' o seu segredo de bandeja - «o meu marido está na casa». 

Por esse motivo, a Voz decidiu sancioná-la com uma consequência pesada: todo o dinheiro que tinha na sua conta foi retirado e Marisa está agora a zeros. 

No confessionário, Pedro mostrou-se enervado com o beijo de Marisa: «Ela é mesmo coração mole... já estragou tudo! Eu a pensar dizer que a mãe dos meus filhos já tinha saído... assim já não dá! Lá se vai também o dinheiro que ela tem! Mas isto também é parte da boa pessoa que ela é. Viu-me mal e pronto...», disse. 

Já Marisa, assumiu estar desiludida consigo mesma: «Agora fiquei lixada, mas ele estava a chorar a falar dos filhos e custou-me tanto, não o quis deixar desamparado!», disse no confessionário em conversa com Cristina Ferreira e com a Voz. 

O soberano foi implacável com a concorrente e não perdoou: «Deu o segredo de bandeja! Fica sem um tostão na conta! Deu todas as cartas para o seu segredo!». 

Percorra as galerias de fotografias que preparámos para si com a reação épica de Cristina Ferreira ao beijo de Marisa e Pedro e também com todas as imagens desta revelação, que deixou os concorrentes de boca aberta. 

Relacionados

De queixo caído e com as mãos na cabeça: Marisa beija Pedro à frente de todos e a reação de Cristina Ferreira é impagável

O que ninguém esperava aconteceu. Marisa acaba com o próprio segredo. «Estão juntos?»

Segredo de Pedro é revelado. E o momento é o mais épico de sempre do Secret Story
Temas: Marisa Pedro Voz Sanção

Viral

Invicto há sete semanas. Pedro é o favorito do Secret Story há mais de metade do programa

Invicto há sete semanas. Pedro é o favorito do Secret Story há mais de metade do programa

Há 1h e 50min
Desde «eu morro aqui!» a «alguém quer um calmante?»: As reações da casa ao segredo de Pedro são de chorar a rir

Desde «eu morro aqui!» a «alguém quer um calmante?»: As reações da casa ao segredo de Pedro são de chorar a rir

Há 2h e 53min
De queixo caído e com as mãos na cabeça: Marisa beija Pedro à frente de todos e a reação de Cristina Ferreira é impagável

De queixo caído e com as mãos na cabeça: Marisa beija Pedro à frente de todos e a reação de Cristina Ferreira é impagável

Há 3h e 58min
Boquiaberta e com as mãos na cabeça: As imagens da reação hilariante de Cristina Ferreira ao beijo revelador de Marisa e Pedro

Boquiaberta e com as mãos na cabeça: As imagens da reação hilariante de Cristina Ferreira ao beijo revelador de Marisa e Pedro

Hoje às 10:26
Primeiro beijo sem medos! Marisa não resiste ao ver Pedro em lágrimas e deita tudo a perder

Primeiro beijo sem medos! Marisa não resiste ao ver Pedro em lágrimas e deita tudo a perder

Hoje às 09:23
Pedro explica a chorar desentendimento mais forte com Marisa: «Foi um ciúme e arrependo-me…»

Pedro explica a chorar desentendimento mais forte com Marisa: «Foi um ciúme e arrependo-me…»

Ontem às 22:48
Mais Viral

Mais Vistos

Estrela de reality show anuncia a própria morte aos 45 anos após luta contra cancro

Estrela de reality show anuncia a própria morte aos 45 anos após luta contra cancro

Ontem às 15:44
Uma noite épica e de muito choque contada em imagens. Foi assim que o segredo de Pedro foi descoberto

Uma noite épica e de muito choque contada em imagens. Foi assim que o segredo de Pedro foi descoberto

Ontem às 22:18
Segredo de Pedro é revelado. E o momento é o mais épico de sempre do Secret Story

Segredo de Pedro é revelado. E o momento é o mais épico de sempre do Secret Story

Ontem às 22:15
Pedro deixa recado a Cristina Ferreira e faz afirmação inédita
01:59

Pedro deixa recado a Cristina Ferreira e faz afirmação inédita

Hoje às 00:27
Ana chorou "nos braços" de Marisa e esta conta tudo ao marido. O motivo? Pode ter a ver com Pedro
02:37

Ana chorou "nos braços" de Marisa e esta conta tudo ao marido. O motivo? Pode ter a ver com Pedro

Hoje às 09:53
Ver Mais

Notícias

Francisco Monteiro vira a página após fim do namoro com Bárbara Parada e volta ao seu "porto seguro"

Francisco Monteiro vira a página após fim do namoro com Bárbara Parada e volta ao seu "porto seguro"

Há 1h e 32min
Alerta receita saudável e docinha para os dias frios. Todos vão querer repetir e é tão fácil de fazer

Alerta receita saudável e docinha para os dias frios. Todos vão querer repetir e é tão fácil de fazer

Há 1h e 34min
Invicto há sete semanas. Pedro é o favorito do Secret Story há mais de metade do programa

Invicto há sete semanas. Pedro é o favorito do Secret Story há mais de metade do programa

Há 1h e 50min
Cláudio Ramos acredita na reconciliação de um dos casais mais emblemáticos dos Morangos com Açúcar

Cláudio Ramos acredita na reconciliação de um dos casais mais emblemáticos dos Morangos com Açúcar

Há 2h e 16min
Rumores de separação adensam-se. Daniel Gregório 'reaparece' na Internet e há um pormenor que está a dar que falar

Rumores de separação adensam-se. Daniel Gregório 'reaparece' na Internet e há um pormenor que está a dar que falar

Há 2h e 48min
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Pedro conta aos colegas a história de amor com Marisa. E ninguém quer acreditar
07:01

Pedro conta aos colegas a história de amor com Marisa. E ninguém quer acreditar

Ontem às 22:43
Voz dá consequência a Marisa após esta beijar Pedro na boca à frente de todos. E esta foi a reação
05:42

Voz dá consequência a Marisa após esta beijar Pedro na boca à frente de todos. E esta foi a reação

Ontem às 22:21
Irmã de Marisa comenta comportamento da concorrente após conflitos: «Ela devia aproveitar mais»
01:14

Irmã de Marisa comenta comportamento da concorrente após conflitos: «Ela devia aproveitar mais»

Ontem às 18:49
Há futuro para a relação de Liliana e Fábio? Amigas da concorrente voltam a dar a cara
01:23

Há futuro para a relação de Liliana e Fábio? Amigas da concorrente voltam a dar a cara

Ontem às 18:11
É unânime: Ex-concorrentes do Secret Story não acreditam num futuro entre Fábio e Liliana
02:24

É unânime: Ex-concorrentes do Secret Story não acreditam num futuro entre Fábio e Liliana

9 dez, 10:05
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Francisco Monteiro vira a página após fim do namoro com Bárbara Parada e volta ao seu "porto seguro"

Francisco Monteiro vira a página após fim do namoro com Bárbara Parada e volta ao seu "porto seguro"

Há 1h e 32min
Alerta receita saudável e docinha para os dias frios. Todos vão querer repetir e é tão fácil de fazer

Alerta receita saudável e docinha para os dias frios. Todos vão querer repetir e é tão fácil de fazer

Há 1h e 34min
Cláudio Ramos acredita na reconciliação de um dos casais mais emblemáticos dos Morangos com Açúcar

Cláudio Ramos acredita na reconciliação de um dos casais mais emblemáticos dos Morangos com Açúcar

Há 2h e 16min
Rumores de separação adensam-se. Daniel Gregório 'reaparece' na Internet e há um pormenor que está a dar que falar

Rumores de separação adensam-se. Daniel Gregório 'reaparece' na Internet e há um pormenor que está a dar que falar

Há 2h e 48min
Bruno Simão tatua no corpo a sua experiência no Secret Story. E o resultado é inacreditável

Bruno Simão tatua no corpo a sua experiência no Secret Story. E o resultado é inacreditável

Há 2h e 56min
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Ana até se sente mal. Estas são as reações de profundo choque à revelação do segredo de Pedro
01:47

Ana até se sente mal. Estas são as reações de profundo choque à revelação do segredo de Pedro

Ontem às 21:53
Pedro Jorge confronta Marisa depois de imagens polémicas: «Ouvi muito bem o que disseste»
08:42

Pedro Jorge confronta Marisa depois de imagens polémicas: «Ouvi muito bem o que disseste»

9 dez, 22:31
Marisa aproveita chuva de críticas a Leandro para também apontar o dedo: «Não tinha de ficar ofendido»
00:43

Marisa aproveita chuva de críticas a Leandro para também apontar o dedo: «Não tinha de ficar ofendido»

9 dez, 22:18
Marcia Soares partilha testemunho poderoso: «É o momento certo para dizer que não»

Marcia Soares partilha testemunho poderoso: «É o momento certo para dizer que não»

9 dez, 21:31
«Revoltado» e «Liliana 2.0»: Pedro é arrasado pelas colegas
03:29

«Revoltado» e «Liliana 2.0»: Pedro é arrasado pelas colegas

9 dez, 20:07
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Recente decisão de Ruben e Tatiana Boa Nova sobre o filho é alvo de muitas críticas. Ex-concorrente já justificou

Recente decisão de Ruben e Tatiana Boa Nova sobre o filho é alvo de muitas críticas. Ex-concorrente já justificou

9 dez, 15:01
Ao lado de pessoa especial, Ana Barbosa mostra-se "milionária": "Não se preocupem!"

Ao lado de pessoa especial, Ana Barbosa mostra-se "milionária": "Não se preocupem!"

7 dez, 21:14
Soraia Moreira devastada: "Apesar das tentativas de ajuda, não resistiu. Choro muitas vezes ao ver vídeos deste rapaz"

Soraia Moreira devastada: "Apesar das tentativas de ajuda, não resistiu. Choro muitas vezes ao ver vídeos deste rapaz"

7 dez, 20:15
Após três meses e com companhia especial, Francisco Monteiro garante: "Tudo a ficar no devido lugar"

Após três meses e com companhia especial, Francisco Monteiro garante: "Tudo a ficar no devido lugar"

7 dez, 08:09
Em foto inédita, João Monteiro confessa: "Parece mais pesado num sábado à tarde"

Em foto inédita, João Monteiro confessa: "Parece mais pesado num sábado à tarde"

6 dez, 18:00
Ver Mais Outros Sites