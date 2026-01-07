Marisa fica em lágrimas ao descobrir o que o pai de Pedro fez nas suas costas: «O meu sogro, sem dizermos nada…»

Pedro e Marisa saíram da casa mais vigiada do País com uma legião de fãs que os acompanhou desde o início da aventura. Mas o verdadeiro apoio começou antes mesmo de entrarem na casa mais vigiada do País. Cá fora, foi o pai de Pedro quem assumiu a responsabilidade de gerir a loja de Marisa durante toda a permanência do casal no programa. Mais do que o gesto em si, foi a forma carinhosa como o sogro falou da nora que a deixou profundamente emocionada.

Na primeira entrevista após o fim do programa, no "Dois às 10", Marisa foi surpreendida com uma reportagem especial gravada na sua loja. Com imagens repletas de afeto e dedicação, a ex-concorrente não conseguiu conter as lágrimas ao recordar como o sogro segurou o negócio durante três meses, um período que, inicialmente, ninguém imaginava que seria tão longo:

«Quando nós pensamos entrar, nunca pensamos que tivesse a dimensão que teve. Nós pensámos que ao fim de duas semanas estávamos cá fora».

Apesar da expectativa de uma permanência breve, o sogro manteve-se firme até ao fim. Durante a entrevista, visivelmente comovida, Marisa admitiu o quanto a atitude do sogro a marcou:

«O meu sogro, sem dizermos nada, prontificou-se logo para ficar lá. O bom coração dele não pensou duas vezes», acrescentou Marisa, com a voz embargada pela emoção.