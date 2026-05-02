Marisa Pires 'dá murro na mesa' após acusações de Marisa Susana, e nem Pedro Jorge escapa às críticas

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Pedro Jorge entrou no Secret Story - Desafio Final e encontrou dentro da casa Marisa Susana, de quem já foi um grande amigo, mas os dois estão agora de costas voltadas. Atenta a tudo o que se tem passado no reality show da TVI, Marisa Pires reagiu publicamente aos últimos acontecimentos que envolvem o marido e Marisa Susana.

Esta sexta-feira, 1 de maio, Marisa recorreu à rede social X (antigo Twitter) para reagir às acusações de Marisa Susana, que a responsabiliza pelo fim da amizade com Pedro Jorge. Mas também criticou a postura do pai dos seus filhos.

«Sim, eu no lugar do Pedro já a tinha metido no lugar… é engraçado, a culpa de tudo é sempre minha», começou por escrever, em resposta a uma partilha de um fã.

«As pessoas não sabem mesmo do que falam, pensam que sabem mas não sabem é nada», terminou.