Marisa recebe crítica implacável do rei dos reality shows: «Sempre a queimar a imagem do rapaz»

Marisa e Pedro têm sido dois dos grandes protagonistas do Secret Story - Casa dos Segredos 9. O casal tem contado com o apoio de vários ex-concorrentes fora da casa, mas agora a concorrente foi criticada pelo 'rei dos reality shows'.
Falamos de Bruno Savate. O veterano dos realities da TVI recorreu às redes sociais para apontar o dedo à postura de Marisa para com Pedro.
«Mais uma vez, a Marisa a cascar no Pedro», começou por escrever, num story partilhado no Instagram
E acrescentou: «Sempre a queimar a imagem do rapaz. Vamos salvar o nosso Pedro.»
Veja tudo aqui: