Marisa recebe crítica implacável do rei dos reality shows: «Sempre a queimar a imagem do rapaz»

A bonita família de Marisa e Pedro: Todas as imagens da história de amor antes do Secret Story

Este é o detalhe mais privado da vida de Pedro que poucos conheciam

As imagens do choque. Foi assim que Bruno reagiu ao saber que Pedro e Marisa são casados

Beijos às escondidas e piropos atrevidos: As imagens calientes da noite de Pedro e Marisa

Marisa e Pedro têm sido dois dos grandes protagonistas do Secret Story - Casa dos Segredos 9. O casal tem contado com o apoio de vários ex-concorrentes fora da casa, mas agora a concorrente foi criticada pelo 'rei dos reality shows'.

Falamos de Bruno Savate. O veterano dos realities da TVI recorreu às redes sociais para apontar o dedo à postura de Marisa para com Pedro.

«Mais uma vez, a Marisa a cascar no Pedro», começou por escrever, num story partilhado no Instagram

E acrescentou: «Sempre a queimar a imagem do rapaz. Vamos salvar o nosso Pedro.»