Marisa revela toda a verdade sobre a reação polémica que teve na discussão com Pedro

Marisa foi a quarta classificada do Secret Story 9 e esta manhã esteve à conversa com Cristina Ferreira no programa 'Dois às 10', da TVI. A mulher do grande vencedor, Pedro Jorge, comentou a polémica discussão que teve com ele e que deu muito que falar.

Em causa, recorde-se, está o momento em que após Pedro usar palavras menos bonitas com Marisa, ela deu a entender que ele poderia ser uma pessoa agressiva na sua vida pessoal, inclusive com ela.

«Arrependo-me e peço desculpa de ter dito aquelas coisas. Aquilo foi tudo uma sequência, eu não ouvi que o Pedro disse na altura e quando foi mostrado no direto, o impacto que teve, eu fiquei chocada», começou por referir Marisa.

A ex-concorrente disse ainda que quis proteger o seu segredo: «Depois de eu falar com a Voz eu tinha toda a gente a dizer que ele é agressivo, que as palavras são ordinárias. E eu pensei ‘não posso defendê-lo, senão eles vão desconfiar, não posso dizer que está tudo bem'».

'Guerra' entre famílias?

Marisa comentou ainda a polémica que se fez à volta de uma possível divisão familiar fora da casa - entre a sua família e a de Pedro - e esclareceu todas as dúvidas.

«(As coisas) estão bem, a divisão entre famílias foi o facto de que nós estando cá fora somos nós que fazemos com que se encontrem as famílias e estando lá dentro não tínhamos essa possibilidade?», começou por explicar Marisa, em direto.

A ex-concorrente continuou: «Nós vivemos em pontos apostos, o meu pai doente não conseguia ir à Covilhã, a minha sogra com os dois meninos não ia a Viseu e éramos nós o meio que os unia. Não estando cá nós é normal que eles não se encontrassem tantas vezes».

«Cá fora a família vive mais intensamente isto e não compreende muitas das coisas que se passam lá dentro. Uma das coisas que nós colocámos em ponto principal foi ‘não queremos ouvir ninguém, queremos descansar, repousar’ e pelo que percebi agora não é tanto da família as confusões, é mais de fora e vai ficar tudo bem», rematou.