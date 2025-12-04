Nova pista na casa deixa Pedro e Marisa ‘à beira de um ataque de nervos’: «Já toda a gente sabe»

Duas novas pistas surgem na casa e Ana é a primeira a reparar. Rapidamente chama Bruna e Pedro para a sala para que os colegas vissem a pista. Pedro não consegue esconder o desconforto e, ao olhar para o plasma acaba por reagir: «Eia bem».
No plasma apareceram duas pulseiras que fazem referência ao nascimento de duas crianças, uma azul e outra cor-de-rosa e na montra do corredor, uma casa. Pistas estas que, quem está cá fora, associa facilmente ao segredo de Pedro: «A mãe dos meus filhos está na casa».
Ao ver as pistas, Ana acaba por perguntar a Pedro: «És da família da Marisa?». Por parte do concorrente não houve qualquer resposta. Sem saber o que fazer, Pedro chama a mulher para ver as pistas.
Com o casal junto na sala, Ana não desiste e aproveita para confrontar Pedro e Marisa em conjunto: «Isto até pode ser vocês os dois. Ou os teus filhos são gémeos».
Depois do momento, os concorrentes conversam no quarto, mesmo em frente a Leandro. Sem medos, Marisa acaba mesmo por disparar: «Já toda a gente sabe. A Bruna sabe».