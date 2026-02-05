Nunca antes vistas: Pedro e Marisa abrem o álbum privado da família e mostra fotos inéditas da filha na maternidade

Yara, a filha mais velha de Pedro e Marisa, completa nesta quinta-feira, 5 de fevereiro, seis anos e os pais assinalaram a data especial com fotografias únicas e nunca antes vistas da menina.

No Instagram, o vencedor do Secret Story 9 e a mulher declararam-se à menina. «Hoje celebramos a luz que entrou nas nossas vidas: a nossa Yara 🤍 Que nunca te faltem sonhos, sorrisos e amor. Feliz aniversário, meu amor ✨🎂», pode ler-se, na legenda de uma publicação onde podemos ver vários registos de Yara, desde a maternidade até aos dias atuais.

Percorra a nossa galeria e veja as fotografias únicas!

Já nesta manhã, Pedro Jorge tinha feito uma partilha a parabenizar a filha mais velha. «05/02/2026. Hoje a minha princesa faz 6 anos 🎂✨ Seis anos do sorriso que ilumina os meus dias, do abraço que cura tudo e do amor mais puro que eu alguma vez já senti. Que a vida te devolva em sonhos tudo o que tu espalhas em alegria, minha Yarita. 🤍🎀 O papa AMA-TE 💖👑», escreveu.

Pode ver tudo aqui: