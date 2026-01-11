O pedido de namoro de Pedro a Marisa não podia ter sido mais original. E há um vídeo que o comprova

Pedro e Marisa são um dos casais mais falados do momento. Depois de terem entrado na casa mais vigiada do País, muitos foram aqueles que se mostraram interessados em saber mais sobre a história do casal que acompanharam durante 3 meses. Nas redes sociais foi publicado um vídeo do início da história de amor: O original pedido de namoro de Pedro a Marisa.

No momento, Marisa surge a seguir um caminho de pétalas de flores e velas, ao som de uma música super romântica.

No final, está um envelope pendurado, e dentro tem a célebre pergunta: «Queres namorar comigo?»

A ex-concorrente disse de imediato que sim.