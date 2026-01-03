O que mudou para Pedro e Marisa? Casal confessa situação inesperada

Ao Minuto

Conversa privada vem a público: Leandro revela mensagem inesperada da família de Pedro

Conversa privada vem a público: Leandro revela mensagem inesperada da família de Pedro

Leandro assume que preferia que Liliana vencesse o Secret Story em vez de Pedro. Saiba porquê
Leandro assume que preferia que Liliana vencesse o Secret Story em vez de Pedro. Saiba porquê

Leandro revela conversa privada com a família de Pedro. E o que lhe disseram é surpreendente
Leandro revela conversa privada com a família de Pedro. E o que lhe disseram é surpreendente

Apesar de não ter cumprimentado Pedro, Leandro faz revelação que pode mudar tudo: «Quero dizer…»
Apesar de não ter cumprimentado Pedro, Leandro faz revelação que pode mudar tudo: «Quero dizer…»

Inédito: Leandro explica finalmente porque não cumprimentou Pedro na final do Secret Story
Inédito: Leandro explica finalmente porque não cumprimentou Pedro na final do Secret Story

Sabia que esta não foi a primeira vez que Leandro concorreu a um Reality-show? Ele conta tudo
Sabia que esta não foi a primeira vez que Leandro concorreu a um Reality-show? Ele conta tudo

Liliana faz revelações surpreendentes sobre a relação de Fábio com a sua família
Liliana faz revelações surpreendentes sobre a relação de Fábio com a sua família

Mudança inesperada: Cristina Ferreira faz confissão sobre vida de Pedro e Marisa fora da casa

Mudança inesperada: Cristina Ferreira faz confissão sobre vida de Pedro e Marisa fora da casa

Bastidores da 1ª Companhia: Maria Botelho Moniz surpreendida pelo filho em estúdio

Bastidores da 1ª Companhia: Maria Botelho Moniz surpreendida pelo filho em estúdio

Desaparecimento de Maycon: Psicóloga analisa o impacto emocional da falta de respostas na família
Desaparecimento de Maycon: Psicóloga analisa o impacto emocional da falta de respostas na família

Cristina Ferreira sobre o desaparecimento de Maycon: «Os amigos têm 1% de esperança de que ele possa ser encontrado vivo»
Cristina Ferreira sobre o desaparecimento de Maycon: «Os amigos têm 1% de esperança de que ele possa ser encontrado vivo»

Liliana quer distância desta ex-concorrente: «Custa-me acreditar como conseguia ser tão má»
Liliana quer distância desta ex-concorrente: «Custa-me acreditar como conseguia ser tão má»

Filhos de Pedro e Marisa são fãs de Liliana: «E agora, Pedro, o que vamos fazer?»
Filhos de Pedro e Marisa são fãs de Liliana: «E agora, Pedro, o que vamos fazer?»

Cláudio Ramos dá conselho a Liliana: «Eu acho que não deves ser amiga destas pessoas»
Cláudio Ramos dá conselho a Liliana: «Eu acho que não deves ser amiga destas pessoas»

Liliana sobre relação com Fábio: «A minha mãe disse logo que o problema foi...»
Liliana sobre relação com Fábio: «A minha mãe disse logo que o problema foi...»

Pedro Jorge já conhecia Liliana antes de entrar no «Secret Story»: «A Marisa pressentia alguma coisa»
Pedro Jorge já conhecia Liliana antes de entrar no «Secret Story»: «A Marisa pressentia alguma coisa»

Liliana sobre relação de Marisa e Pedro: «Não sinto amor ali»
Liliana sobre relação de Marisa e Pedro: «Não sinto amor ali»

Cristina Ferreira sobre ser apelidada de «madrinha» de Liliana: «Que fique aqui bem claro»
Cristina Ferreira sobre ser apelidada de «madrinha» de Liliana: «Que fique aqui bem claro»

Liliana: «Se dependesse de mim, acho que o Zé reatava a relação»
Liliana: «Se dependesse de mim, acho que o Zé reatava a relação»

Após sair do Secret Story, Liliana revela que recebeu mensagem de Zé: «Não tenho intenções de responder»
Após sair do Secret Story, Liliana revela que recebeu mensagem de Zé: «Não tenho intenções de responder»

Liliana em choque ao descobrir a fama de Zé: «Já percebi que ele ultrapassou»
Liliana em choque ao descobrir a fama de Zé: «Já percebi que ele ultrapassou»

Liliana revela que Zé a traiu durante a sua relação: «Nada se compara ao que ele me fez»
Liliana revela que Zé a traiu durante a sua relação: «Nada se compara ao que ele me fez»

Cristina Ferreira confronta Liliana: «Traíste o Zé durante a relação?»
Cristina Ferreira confronta Liliana: «Traíste o Zé durante a relação?»

Liliana vê como Zé assistiu, em direto, à sua aproximação a Fábio
Liliana vê como Zé assistiu, em direto, à sua aproximação a Fábio

Liliana sobre comentários de Pedro Jorge: «Senti-me um nojo»
Liliana sobre comentários de Pedro Jorge: «Senti-me um nojo»

O que mudou para Pedro e Marisa? Casal confessa situação inesperada

O que mudou para Pedro e Marisa? Casal confessa situação inesperada - Big Brother

Num vídeo emotivo publicado no Instagram, o casal agradeceu o apoio dos fãs e explicou por que razão demoraram a pronunciar-se.

Pedro e Marisa vieram a público agradecer todo o apoio que receberam dos fãs durante a permanência na casa do Secret Story. O casal partilhou uma mensagem emotiva nas redes sociais, na tarde deste sábado, dia 3 de janeiro, reconhecendo o carinho que continuam a sentir mesmo após a saída do reality show.

Foi através de um vídeo publicado no Instagram que Marisa e Pedro partilharam um sentido agradecimento aos seguidores que os acompanharam ao longo desta jornada.

Marisa iniciou o discurso e começou por agradecer todo o carinho dos fãs, revelando que o casal ainda está a adaptar-se à nova realidade fora da casa:

«Olá a todos! Espero que estejam bem. Agora nós aqui fora sim, já cá fora numa nova realidade. Estamos a enfrentar muita coisa nova, coisas que nós não estávamos à espera, mas sim, queremos agradecer do fundo do coração. E por um lado, queremos pedir desculpa de ainda não termos feito mais cedo, mas ainda não nos foi possível, de todo, por isso queremos deixar uma forma de agradecimento, muito grande por sentirmos da vossa parte todo o amor, todo o carinho. Obrigada por todo o vosso apoio, foi muito importante e fundamental para nós. Para estarmos aqui hoje e agradecemos mesmo do fundo do coração, por todo o vosso apoio durante toda a nossa estadia na casa, e agora, aqui fora, que ainda continuamos a sentir sim o vosso apoio. Obrigada por tudo, do fundo do coração.»

Pedro falou logo a seguir à mulher, reforçando a mensagem de gratidão e deixando votos de um bom ano a todos os que acompanharam o percurso do casal:

«E também, deixar um grande beijinho a todos os que nos apoiaram. Obrigado pelo carinho, pelo amor, pela atenção, pela paciência que sempre tiveram connosco. E desejar um bom ano a toda a gente, que tenham um ano repleto de coisas boas, como nós que vamos ter, de certeza, e deixar um grande beijinho para vocês. Beijinhos.»

A mensagem do casal rapidamente gerou reações calorosas por parte dos fãs, que continuam a demonstrar apoio a Pedro e Marisa nesta nova fase das suas vidas.

Veja o video aqui:

 

