O que mudou para Pedro e Marisa? Casal confessa situação inesperada

Pedro e Marisa vieram a público agradecer todo o apoio que receberam dos fãs durante a permanência na casa do Secret Story. O casal partilhou uma mensagem emotiva nas redes sociais, na tarde deste sábado, dia 3 de janeiro, reconhecendo o carinho que continuam a sentir mesmo após a saída do reality show.

Foi através de um vídeo publicado no Instagram que Marisa e Pedro partilharam um sentido agradecimento aos seguidores que os acompanharam ao longo desta jornada.

Marisa iniciou o discurso e começou por agradecer todo o carinho dos fãs, revelando que o casal ainda está a adaptar-se à nova realidade fora da casa:

«Olá a todos! Espero que estejam bem. Agora nós aqui fora sim, já cá fora numa nova realidade. Estamos a enfrentar muita coisa nova, coisas que nós não estávamos à espera, mas sim, queremos agradecer do fundo do coração. E por um lado, queremos pedir desculpa de ainda não termos feito mais cedo, mas ainda não nos foi possível, de todo, por isso queremos deixar uma forma de agradecimento, muito grande por sentirmos da vossa parte todo o amor, todo o carinho. Obrigada por todo o vosso apoio, foi muito importante e fundamental para nós. Para estarmos aqui hoje e agradecemos mesmo do fundo do coração, por todo o vosso apoio durante toda a nossa estadia na casa, e agora, aqui fora, que ainda continuamos a sentir sim o vosso apoio. Obrigada por tudo, do fundo do coração.»

Pedro falou logo a seguir à mulher, reforçando a mensagem de gratidão e deixando votos de um bom ano a todos os que acompanharam o percurso do casal:

«E também, deixar um grande beijinho a todos os que nos apoiaram. Obrigado pelo carinho, pelo amor, pela atenção, pela paciência que sempre tiveram connosco. E desejar um bom ano a toda a gente, que tenham um ano repleto de coisas boas, como nós que vamos ter, de certeza, e deixar um grande beijinho para vocês. Beijinhos.»

A mensagem do casal rapidamente gerou reações calorosas por parte dos fãs, que continuam a demonstrar apoio a Pedro e Marisa nesta nova fase das suas vidas.