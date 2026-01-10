Pazes feitas? Marisa faz revelação em direto: «O Leandro já ligou ao Pedro»

Pedro é o grande vencedor do Secret Story 9. Entre lágrimas e euforia, a reação de Leandro não passou despercebida

Leandro, Pedro e Marisa foram grandes amigos dentro da casa mais vigiada do País. A certa altura, tudo mudou: nem na vitória de Pedro, Leandro voltou a falar com os antigos companheiros. Na manhã deste sábado, 10 de janeiro, no programa Em Família, Marisa confirmou uma tentativa de contacto por parte do ex-concorrente.

Em entrevista a Idevor Mendonça e Mónica Jardim, em direto no programa da TVI, Marisa revelou que Leandro tentou contactar Pedro, mas sem sucesso. Até ao momento o casal ainda não devolveu a chamada.

«Nós agora temos dedicado mais tempo aos meninos, ainda só tivemos dois dias na loja, ainda não conseguimos falar com ninguém. O Leandro, inclusive, já ligou ao Pedro, ainda não retomámos a chamada, mas sim, queremos falar com o Leandro para ver o que é que se tem estado a passar, o que se passou lá dentro, para conseguirmos perceber todo este envolvimento que é estranho para nós.»

Marisa deixou claro que existe vontade de esclarecer a situação e compreender o que aconteceu durante o programa que levou ao afastamento entre os três elementos do Gang dos Frescos.