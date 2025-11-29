Ao Minuto

16:02
Revelação! Este foi o verdadeiro motivo pelo qual Marisa não escolheu Leandro - Big Brother
08:26

Revelação! Este foi o verdadeiro motivo pelo qual Marisa não escolheu Leandro

15:45
O amor está no ar: Liliana e Fábio vivem momento íntimo ao som de música especial - Big Brother
04:35

O amor está no ar: Liliana e Fábio vivem momento íntimo ao som de música especial

15:31
Tenso! Pedro mostra-se chateado com atitude de Bruna e Marisa dá-lhe razão - Big Brother
04:01

Tenso! Pedro mostra-se chateado com atitude de Bruna e Marisa dá-lhe razão

15:21
Ana Duarte de volta à Malveira? Música, dança e muita sensualidade invadiram a casa - Big Brother
06:52

Ana Duarte de volta à Malveira? Música, dança e muita sensualidade invadiram a casa

14:56
Pedro pediu Marisa em namoro. E há vídeo do momento inédito e mais do que especial - Big Brother

Pedro pediu Marisa em namoro. E há vídeo do momento inédito e mais do que especial

14:28
Liliana e Leandro entram em confronto: «Olha para ti ao espelho» - Big Brother
08:18

Liliana e Leandro entram em confronto: «Olha para ti ao espelho»

14:28
Ana acusa Leandro de ser o 'maior sonso' da casa. Esta foi a reação de todos - Big Brother
07:37

Ana acusa Leandro de ser o 'maior sonso' da casa. Esta foi a reação de todos

14:12
Ana e Dylan criticam a liderança de Leandro sem dó nem piedade - Big Brother
09:12

Ana e Dylan criticam a liderança de Leandro sem dó nem piedade

12:19
Pedro e Marisa dançam juntinhos em momento divertido - Big Brother
04:41

Pedro e Marisa dançam juntinhos em momento divertido

11:35
Dylan compara Leandro a vencedor de um outro reality show: «Quer ser homem do povo» - Big Brother
15:14

Dylan compara Leandro a vencedor de um outro reality show: «Quer ser homem do povo»

11:01
Pedro Jorge e Marisa apanhados em flagrante em momento íntimo... Por quem menos esperavam - Big Brother

Pedro Jorge e Marisa apanhados em flagrante em momento íntimo... Por quem menos esperavam

01:55
Beijos intensos... Assim foi a noite dos concorrentes do Secret Story - Big Brother
20:11

Beijos intensos... Assim foi a noite dos concorrentes do Secret Story

01:00
O fim do noivado de Liliana e Zé volta a ser tema e a concorrente desfaz-se em lágrimas ao recordar - Big Brother
06:04

O fim do noivado de Liliana e Zé volta a ser tema e a concorrente desfaz-se em lágrimas ao recordar

00:43
Ana acredita que Pedro poderá ter sentimentos por ela: «Acho que ele me acha piada...» - Big Brother
04:21

Ana acredita que Pedro poderá ter sentimentos por ela: «Acho que ele me acha piada...»

00:24
Ana e Leandro discutem... Sobre a apresentadora do programa: «Dizes Cristina Ferreira mil vezes ao dia» - Big Brother
04:28

Ana e Leandro discutem... Sobre a apresentadora do programa: «Dizes Cristina Ferreira mil vezes ao dia»

00:19
As teorias do segredo do casal: «Só se tiver um segredo em conjunto com o Pedro» - Big Brother
06:32

As teorias do segredo do casal: «Só se tiver um segredo em conjunto com o Pedro»

00:08
Dylan afirma que é injusto a Marisa estar na casa: «Para mim ela é a próxima pessoa a sair» - Big Brother
01:04

Dylan afirma que é injusto a Marisa estar na casa: «Para mim ela é a próxima pessoa a sair»

22:57
Pedro Jorge arrasa Dylan: «Sai uma Inês, quero ver o que ele faz» - Big Brother
03:02

Pedro Jorge arrasa Dylan: «Sai uma Inês, quero ver o que ele faz»

22:36
O momento mais divertido da noite: Ouça o Hino da Casa dos Segredos 9 - Big Brother
02:38

O momento mais divertido da noite: Ouça o Hino da Casa dos Segredos 9

22:32
Leandro arrasa Inês numa dinâmica de apelos ao votos divertidos- «É uma peça de decoração da casa» - Big Brother
06:09

Leandro arrasa Inês numa dinâmica de apelos ao votos divertidos- «É uma peça de decoração da casa»

22:25
Desafio inesperado: Concorrentes partilham factos desconhecidos sobre cada um - Big Brother
10:58

Desafio inesperado: Concorrentes partilham factos desconhecidos sobre cada um

22:22
Fábio dá resposta inesperada sobre Liliana e até a Voz reage: «Tenha dó da minha saúde» - Big Brother
01:26

Fábio dá resposta inesperada sobre Liliana e até a Voz reage: «Tenha dó da minha saúde»

22:09
Ataques e acusações feias: A discussão de Bruna e Liliana que deixou a casa num clima pesado - Big Brother
03:33

Ataques e acusações feias: A discussão de Bruna e Liliana que deixou a casa num clima pesado

22:06
Toda a casa em guerra com Leandro... até Pedro Jorge. Veja as imagens - Big Brother
02:17

Toda a casa em guerra com Leandro... até Pedro Jorge. Veja as imagens

21:55
«Ela está com uma moral... pensa que já está na final garantida»: Pedro e Marisa criticam concorrente - Big Brother
01:04

«Ela está com uma moral... pensa que já está na final garantida»: Pedro e Marisa criticam concorrente

Acompanhe ao minuto
Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

Pedro Jorge e Marisa apanhados em flagrante em momento íntimo... Por quem menos esperavam

  • Secret Story
  • Hoje às 11:01
Pedro Jorge e Marisa apanhados em flagrante em momento íntimo... Por quem menos esperavam - Big Brother

No Secret Story, o casal assusta-se ao ser apanhado pela Voz enquanto trocavam longos beijos.

Marisa e Pedro continuam a viver uma verdadeira montanha-russa de emoções dentro da casa do “Secret Story 9”. Entre discussões acesas e reconciliações que derretem corações, o casal voltou, esta sexta-feira, 28 de novembro, a protagonizar um momento ternurento… e com desfecho inesperado.

Durante a tarde, os dois aproveitaram um instante a sós na casa de banho para “matar saudades”. Entre olhares cúmplices, juras de amor sussurradas e beijos cheios de carinho, parecia que o mundo se resumia apenas aos dois.

Mas o clima romântico durou pouco: no meio das declarações, a Voz apanhou-os desprevenidos com a mensagem clara: «Não podem sussurrar».

O aviso ecoou de forma tão repentina que Marisa não conseguiu disfarçar o susto: «Ah, credo!», gritou a concorrente, arrancando risos dentro e fora da casa. Os dois acabaram por se afastar e o momento tornou-se viral nas redes sociais da TVI. Veja aqui:

 

Sabia que...

Pedro Jorge é, desde o início, um dos concorrentes mais populares do Secret Story 9. Entrou com o segredo «a mãe dos meus filhos está na casa», Marisa, que, por sua vez, tem o segredo «o meu marido está na casa».

A vida dos dois é pública desde que entraram no programa, mas há uma coisa sobre Pedro Jorge que muitos não sabem: para além de Pedro gerir a loja de roupa com Marisa, ele é também jogador de futebol e a informação sobre a sua carreira consta do site desportivo 'Zero Zero'. 

Segundo a mesma plataforma, Pedro - mais conhecido como 'Jorginho' - é médio esquerdo e já jogou em clubes como o Sporting da Covilhã - cidade onde vive - o AC. Fundão, o GDC Silvares e o UD Belmonte, o último clube em que o concorrente esteve na época de 2024/2025.

No seu Instagram, é possível ver ainda algumas fotografias dessa parte da sua vida e da sua carreira como futebolista. Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja estas e outras imagens de Pedro Jorge. 

Relacionados

Rendida ao amor nas Maldivas, Fanny partilha vídeo íntimo com o namorado que está a gerar reações

«Não encontrei legenda possível»: Maria Botelho Moniz ‘inundada’ de amor com partilha apaixonante

Cristiana Jesus fala pela primeira vez em televisão sobre a separação de Cláudio Alegre

Joana Diniz faz partilha «poderosa» e a reação do ex-marido, Flávio Miguel, dá que falar

Entrou no Big Brother, passou de loira a morena e perdeu peso: Agora mostra o lado mais ‘quente’
Temas: Marisa Pedro

Mais Vistos

A bonita família de Marisa e Pedro: Todas as imagens da história de amor antes do Secret Story

A bonita família de Marisa e Pedro: Todas as imagens da história de amor antes do Secret Story

29 out, 12:25
Entrou no Big Brother, passou de loira a morena e perdeu peso: Agora mostra o lado mais ‘quente’

Entrou no Big Brother, passou de loira a morena e perdeu peso: Agora mostra o lado mais ‘quente’

Ontem às 12:42
Pedro pediu Marisa em namoro. E há vídeo do momento inédito e mais do que especial

Pedro pediu Marisa em namoro. E há vídeo do momento inédito e mais do que especial

Há 1h e 21min
Pedro Jorge e Marisa apanhados em flagrante em momento íntimo... Por quem menos esperavam

Pedro Jorge e Marisa apanhados em flagrante em momento íntimo... Por quem menos esperavam

Hoje às 11:01
‘Bomba latina’: Bárbara Gomes ‘incendeia’ Internet com as fotos mais sensuais de sempre

‘Bomba latina’: Bárbara Gomes ‘incendeia’ Internet com as fotos mais sensuais de sempre

Ontem às 12:26
Ver Mais

Notícias

Rita Almeida revela algo que a ligava a Sara Carreira... E mostra presente único: «O mais especial»

Rita Almeida revela algo que a ligava a Sara Carreira... E mostra presente único: «O mais especial»

Há 38 min
Pedro pediu Marisa em namoro. E há vídeo do momento inédito e mais do que especial

Pedro pediu Marisa em namoro. E há vídeo do momento inédito e mais do que especial

Há 1h e 21min
Um tratamento que lhe vai mudar a vida. Solteira, Sónia Jesus abraça nova aventura

Um tratamento que lhe vai mudar a vida. Solteira, Sónia Jesus abraça nova aventura

Há 3h e 42min
Pedro Jorge e Marisa apanhados em flagrante em momento íntimo... Por quem menos esperavam

Pedro Jorge e Marisa apanhados em flagrante em momento íntimo... Por quem menos esperavam

Hoje às 11:01
Rendida ao amor nas Maldivas, Fanny partilha vídeo íntimo com o namorado que está a gerar reações

Rendida ao amor nas Maldivas, Fanny partilha vídeo íntimo com o namorado que está a gerar reações

Ontem às 17:06
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Reação viral: Bruno descobre que Pedro e Marisa são casados
03:10

Reação viral: Bruno descobre que Pedro e Marisa são casados

25 nov, 22:15
Bruno e Cristina Ferreira têm a primeira conversa após desistência
02:52

Bruno e Cristina Ferreira têm a primeira conversa após desistência

25 nov, 22:13
«Lá dentro é cobra»: Marisa Susana expõe Marisa e faz revelação explosiva sobre Pedro

«Lá dentro é cobra»: Marisa Susana expõe Marisa e faz revelação explosiva sobre Pedro

24 nov, 18:39
Revelação em estúdio: Marisa Susana em lágrimas descobre finalmente o segredo de Marisa e Pedro Jorge
02:23

Revelação em estúdio: Marisa Susana em lágrimas descobre finalmente o segredo de Marisa e Pedro Jorge

24 nov, 00:40
Lágrimas sem fim: A reação inesperada do concorrente à própria expulsão
06:14

Lágrimas sem fim: A reação inesperada do concorrente à própria expulsão

24 nov, 00:16
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Rita Almeida revela algo que a ligava a Sara Carreira... E mostra presente único: «O mais especial»

Rita Almeida revela algo que a ligava a Sara Carreira... E mostra presente único: «O mais especial»

Há 38 min
Pedro pediu Marisa em namoro. E há vídeo do momento inédito e mais do que especial

Pedro pediu Marisa em namoro. E há vídeo do momento inédito e mais do que especial

Há 1h e 21min
Um tratamento que lhe vai mudar a vida. Solteira, Sónia Jesus abraça nova aventura

Um tratamento que lhe vai mudar a vida. Solteira, Sónia Jesus abraça nova aventura

Há 3h e 42min
Rendida ao amor nas Maldivas, Fanny partilha vídeo íntimo com o namorado que está a gerar reações

Rendida ao amor nas Maldivas, Fanny partilha vídeo íntimo com o namorado que está a gerar reações

Ontem às 17:06
«Não encontrei legenda possível»: Maria Botelho Moniz ‘inundada’ de amor com partilha apaixonante

«Não encontrei legenda possível»: Maria Botelho Moniz ‘inundada’ de amor com partilha apaixonante

Ontem às 16:20
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

«Disse coisas aqui que não me orgulho» O emocionante discurso de despedida de Bruno
04:21

«Disse coisas aqui que não me orgulho» O emocionante discurso de despedida de Bruno

25 nov, 22:06
Inédito! Pedro em lágrimas com a desistência de Bruno: «Lá fora vai perceber...»
04:21

Inédito! Pedro em lágrimas com a desistência de Bruno: «Lá fora vai perceber...»

25 nov, 22:05
Bruno comunica à casa que quer desistir e estas foram as reações dos colegas
04:21

Bruno comunica à casa que quer desistir e estas foram as reações dos colegas

25 nov, 22:05
Emoção sem fim: Marisa Susana chega em lágrimas a estúdio
03:50

Emoção sem fim: Marisa Susana chega em lágrimas a estúdio

24 nov, 00:38
Tenso: Concorrentes lavados em lágrimas após serem confrontados com imagens
01:38

Tenso: Concorrentes lavados em lágrimas após serem confrontados com imagens

24 nov, 00:29
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

"La Vie de Maria Manuela": documentário revela tudo sobre a vida de Marie!

"La Vie de Maria Manuela": documentário revela tudo sobre a vida de Marie!

Ontem às 18:21
Reconciliação que os fãs suspeitavam aconteceu. Ex-concorrente de reality show volta para «o grande amor» da sua vida

Reconciliação que os fãs suspeitavam aconteceu. Ex-concorrente de reality show volta para «o grande amor» da sua vida

26 nov, 10:43
Filha de Marta Melro e Paulo Vintém passa por mudança "pela primeira vez" e mãe reage: "Senti um arrepio"

Filha de Marta Melro e Paulo Vintém passa por mudança "pela primeira vez" e mãe reage: "Senti um arrepio"

25 nov, 18:25
Após ausência, Kelly Baron lamenta incidente: "Que dor no coração. É um sentimento tão estranho..."

Após ausência, Kelly Baron lamenta incidente: "Que dor no coração. É um sentimento tão estranho..."

25 nov, 17:50
Maria Botelho Moniz longe de Portugal... por este motivo: "Que não tivemos"

Maria Botelho Moniz longe de Portugal... por este motivo: "Que não tivemos"

25 nov, 15:39
Ver Mais Outros Sites