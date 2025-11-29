Pedro Jorge e Marisa apanhados em flagrante em momento íntimo... Por quem menos esperavam

Marisa e Pedro continuam a viver uma verdadeira montanha-russa de emoções dentro da casa do “Secret Story 9”. Entre discussões acesas e reconciliações que derretem corações, o casal voltou, esta sexta-feira, 28 de novembro, a protagonizar um momento ternurento… e com desfecho inesperado.

Durante a tarde, os dois aproveitaram um instante a sós na casa de banho para “matar saudades”. Entre olhares cúmplices, juras de amor sussurradas e beijos cheios de carinho, parecia que o mundo se resumia apenas aos dois.

Mas o clima romântico durou pouco: no meio das declarações, a Voz apanhou-os desprevenidos com a mensagem clara: «Não podem sussurrar».

O aviso ecoou de forma tão repentina que Marisa não conseguiu disfarçar o susto: «Ah, credo!», gritou a concorrente, arrancando risos dentro e fora da casa. Os dois acabaram por se afastar e o momento tornou-se viral nas redes sociais da TVI. Veja aqui:

Sabia que...

Pedro Jorge é, desde o início, um dos concorrentes mais populares do Secret Story 9. Entrou com o segredo «a mãe dos meus filhos está na casa», Marisa, que, por sua vez, tem o segredo «o meu marido está na casa».

A vida dos dois é pública desde que entraram no programa, mas há uma coisa sobre Pedro Jorge que muitos não sabem: para além de Pedro gerir a loja de roupa com Marisa, ele é também jogador de futebol e a informação sobre a sua carreira consta do site desportivo 'Zero Zero'.

Segundo a mesma plataforma, Pedro - mais conhecido como 'Jorginho' - é médio esquerdo e já jogou em clubes como o Sporting da Covilhã - cidade onde vive - o AC. Fundão, o GDC Silvares e o UD Belmonte, o último clube em que o concorrente esteve na época de 2024/2025.

No seu Instagram, é possível ver ainda algumas fotografias dessa parte da sua vida e da sua carreira como futebolista. Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja estas e outras imagens de Pedro Jorge.