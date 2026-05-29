Pedro Jorge vai desistir do Desafio Final? Rumores comprometedores preocupam fãs e Marisa Pires é obrigada a reagir

Marisa reage a atitude inesperada dos fãs ao lado de Pedro Jorge: As fotos que estão a dar que falar

Três meses depois de ganhar o Secret Story 9, Pedro Jorge cumpre sonho antigo e leva os filhos à Disney. Veja as imagens.

Marisa Pires e Pedro Jorge são um dos casais mais acarinhados pelo público na história dos reality shows em Portugal. Seis meses depois de abandonarem a casa mais vigiada do país, o carinho dos fãs não diminuiu e chegaram mesmo a ser convidados para padrinhos de várias marchas populares.

No entanto, a publicação do cartaz da Marcha de Belmonte gerou confusão entre os seguidores. Com Pedro Jorge ainda a participar no Desafio Final, vários fãs ficaram preocupados com uma possível desistência do concorrente para estar presente na data do evento. Perante a onda de mensagens, Marisa, mulher de Pedro Jorge, decidiu intervir e esclarecer tudo através das redes sociais:

«Bom dia, meus amores. Houve aqui uma pequena confusão com a publicação do Cartaz das Marchas de Belmonte, amores. Então é o seguinte, eu vou eu vou passar a explicar o sucedido. Nós fomos convidados para para sermos padrinhos de várias marchas populares, OK? Só que, entretanto, nós rescindimos o contrato com algumas, inclusive de Belmonte que fez questão de que se o Pedro não estiver cá no dia 20, querem que eu seja a madrinha da marcha. Por isso é que ficou o cartaz tal e qual como estava feito. Ok? Com a condição de que se o Pedro Jorge sair até dia 20, será o padrinho e eu a madrinha da marcha.»

A ex-concorrente deixou ainda claro que não existe qualquer hipótese de Pedro Jorge abandonar voluntariamente o programa:

«Se o Pedro Jorge não sair até dia 20, que nós não queremos que ele saia até dia 20, serei eu a madrinha da marcha. Está bem? O Pedro não vai sair de propósito para ser padrinho da marcha. Tenham calma, nós vamos estar a apoiar o Pedro e nós queremos o Pedro vencedor novamente. Portanto, o Pedro Jorge esteja lá até dia 26 e eu serei a madrinha no dia 20. OK? Um beijinho.»