Reveladas imagens inéditas da loja de Marisa e Pedro. Com uma surpresa especial

Marisa e Pedro ficaram conhecidos do público português através da sua participação no Secret Story 9, de onde saíram em quarto e primeiro lugar, respetivamente.

No 'Dois às 10' desta terça-feira 6 de janeiro, Marisa recordou o seu percurso na casa mais vigiada do País, em conversa com Cristina Ferreira e no final teve direito a uma surpresa muito especial.

Pedro juntou-se à mulher no fim para juntos verem uma surpresa do pai de Pedro, que ficou responsável pela loja de roupa que o casal tem na Covilhã.

No vídeo, o pai de Pedro mostra o espaço de comércio e faz uma declaração a Marisa e a Pedro que os emocionou, sobretudo a ela por tudo o que ele fez pelos dois enquanto estavam no Secret Story.

Veja o vídeo e fique a conhecer a loja de Pedro e Marisa e o pai dele. Percorra ainda a galeria de fotografias que preparámos para si com as melhores imagens do casal no 'Dois às 10'.