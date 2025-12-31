Marisa conquista o 4.º lugar do Secret Story 9: e estas foram as reações dentro e fora da casa

Boquiaberta e com as mãos na cabeça: As imagens da reação hilariante de Cristina Ferreira ao beijo revelador de Marisa e Pedro

Marisa foi a primeira finalista a abandonar a casa do Secret Story 9. A concorrente ficou em quarto lugar, com 4% dos votos do público, e os colegas reagiram sem grande surpresa.

No entanto, Pedro fez questão de frisar que estava «orgulhoso da mulher» e que gostaria que «tivesse saído mais tarde»: «Significaria que as chances de o prémio ir para casa eram maiores».

Já fora da casa, as reações foram diferentes. Os fãs da concorrente ficaram tristes com o quarto lugar e aproveitaram para apelar ao voto em Pedro Jorge, o marido de Marisa.