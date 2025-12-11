Ao Minuto

00:05
O que ninguém esperava aconteceu. Marisa acaba com o próprio segredo. «Estão juntos?» - Big Brother

O que ninguém esperava aconteceu. Marisa acaba com o próprio segredo. «Estão juntos?»

23:34
Marisa engana Leandro: «O Pedro não sabe qual é o meu segredo». E esta é a reação inacreditável do amigo - Big Brother
03:16

Marisa engana Leandro: «O Pedro não sabe qual é o meu segredo». E esta é a reação inacreditável do amigo

23:33
Marisa tenta despistar colegas: «Não sabem para quem é o coração partido…» - Big Brother
02:51

Marisa tenta despistar colegas: «Não sabem para quem é o coração partido…»

23:31
Ainda de boca aberta, concorrentes juntam finalmente o puzzle: «Eles passavam horas no quarto azul…» - Big Brother
02:54

Ainda de boca aberta, concorrentes juntam finalmente o puzzle: «Eles passavam horas no quarto azul…»

23:28
Leandro pronuncia-se sobre segredo revelado de Pedro: «Já foi visto…» - Big Brother
03:19

Leandro pronuncia-se sobre segredo revelado de Pedro: «Já foi visto…»

23:09
Imagens na Integra. Segredo de Pedro é revelado e a casa quase desmaiou de choque - Big Brother
29:54

Imagens na Integra. Segredo de Pedro é revelado e a casa quase desmaiou de choque

22:56
Sem dinheiro e proibida de dormir com Pedro. Marisa recebe dura consequência após o beijo que entregou a verdade - Big Brother
06:50

Sem dinheiro e proibida de dormir com Pedro. Marisa recebe dura consequência após o beijo que entregou a verdade

22:56
Eis a real explicação. Foi por isto que Pedro recusou o quarto secreto com Liliana - Big Brother
02:37

Eis a real explicação. Foi por isto que Pedro recusou o quarto secreto com Liliana

22:48
Pedro explica a chorar desentendimento mais forte com Marisa: «Foi um ciúme e arrependo-me…» - Big Brother
05:08

Pedro explica a chorar desentendimento mais forte com Marisa: «Foi um ciúme e arrependo-me…»

22:48
Pedro fica sem dinheiro e Inês milionária. Eis a explicação - Big Brother
01:08

Pedro fica sem dinheiro e Inês milionária. Eis a explicação

22:43
Pedro conta aos colegas a história de amor com Marisa. E ninguém quer acreditar - Big Brother
07:01

Pedro conta aos colegas a história de amor com Marisa. E ninguém quer acreditar

22:40
Pedro chora. Marisa dá-lhe um beijo na boca e o choque dos fica estratosférico - Big Brother
02:22

Pedro chora. Marisa dá-lhe um beijo na boca e o choque dos fica estratosférico

22:21
Voz dá consequência a Marisa após esta beijar Pedro na boca à frente de todos. E esta foi a reação - Big Brother
05:42

Voz dá consequência a Marisa após esta beijar Pedro na boca à frente de todos. E esta foi a reação

22:18
Uma noite épica e de muito choque contada em imagens. Foi assim que o segredo de Pedro foi descoberto - Big Brother

Uma noite épica e de muito choque contada em imagens. Foi assim que o segredo de Pedro foi descoberto

22:15
Segredo de Pedro é revelado. E o momento é o mais épico de sempre do Secret Story - Big Brother

Segredo de Pedro é revelado. E o momento é o mais épico de sempre do Secret Story

22:10
Pedro desabafa com Cristina Ferreira após Marisa o beijar na boca à frente de todos: «Estragou tudo» - Big Brother
01:50

Pedro desabafa com Cristina Ferreira após Marisa o beijar na boca à frente de todos: «Estragou tudo»

21:56
BEIJO NA BOCA. Marisa agarra-se a Pedro e entrega toda a verdade - Big Brother
02:36

BEIJO NA BOCA. Marisa agarra-se a Pedro e entrega toda a verdade

21:53
Ana até se sente mal. Estas são as reações de profundo choque à revelação do segredo de Pedro - Big Brother
01:47

Ana até se sente mal. Estas são as reações de profundo choque à revelação do segredo de Pedro

21:52
Segredo de Pedro é revelado. E o momento é o mais épico de sempre - Big Brother
04:47

Segredo de Pedro é revelado. E o momento é o mais épico de sempre

21:47
Toca o botão dos segredos e Inês acerta em cheio no segredo de Pedro: «Tenho a mãe dos meus filhos na casa» - Big Brother
02:05

Toca o botão dos segredos e Inês acerta em cheio no segredo de Pedro: «Tenho a mãe dos meus filhos na casa»

19:51
«O pai dos bebés». O momento em que Inês ficou abesbilica com a verdade de Pedro - Big Brother
00:49

«O pai dos bebés». O momento em que Inês ficou abesbilica com a verdade de Pedro

19:50
Leandro será previsível? Marisa antecipa todos os passos do concorrente - Big Brother
03:07

Leandro será previsível? Marisa antecipa todos os passos do concorrente

19:46
Pedro furioso com Marisa: «Não quero que me atirem à cara que o carro e a casa não são meus…» - Big Brother
04:30

Pedro furioso com Marisa: «Não quero que me atirem à cara que o carro e a casa não são meus…»

19:40
Leandro passa a perna a Marisa? Eis as imagens reveladoras - Big Brother
05:05

Leandro passa a perna a Marisa? Eis as imagens reveladoras

19:35
Rivais unidas contra Pedro. Ana desabafa com Inês - Big Brother
03:02

Rivais unidas contra Pedro. Ana desabafa com Inês

Acompanhe ao minuto
Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

O que ninguém esperava aconteceu. Marisa acaba com o próprio segredo. «Estão juntos?»

  • Secret Story
  • Há 37 min
O que ninguém esperava aconteceu. Marisa acaba com o próprio segredo. «Estão juntos?» - Big Brother

Segredo de Pedro é revelado. E o momento é o mais épico de sempre do Secret Story. E Marisa também deitou tudo a perder...

Chegou a noite mais épica do Secret Story. A noite da revelação do segredo de Pedro. Quem o conseguiu foi Inês, que após ganhar um Buzz grátis, acertou em cheio na frase. Pedro guardava o segredo: «A mãe dos meus filhos está na casa».

Após o momento, que deixou todos em choque, ao ponto de Ana se ter sentido mal, teve o seu momento mais alto quando Marisa beijou o marido à frente de todos. Isto porque Marisa não aguentou ver Pedro chorar e deu-lhe um beijo. Um gesto romântico que ‘acabou’ com o seu segredo.

Perante a confirmação de que os dois se amam, o choque foi ainda maior.  «Então, mas espera aí, vocês estão juntos mesmo? É que a minha dúvida era essa», exclamaram.

Como consequência, Marisa foi sancionada pela Voz. Acabou sem dinheiro e proibida de partilhar cama com Pedro.  

VEJA AQUI AS IMAGENS DO MOMENTO NA ÍNTEGRA:

Temas: Marisa Segredo Pedro

Segredos

Imagens na Integra. Segredo de Pedro é revelado e a casa quase desmaiou de choque

Imagens na Integra. Segredo de Pedro é revelado e a casa quase desmaiou de choque

Há 1h e 33min
Segredo de Pedro é revelado. E o momento é o mais épico de sempre do Secret Story

Segredo de Pedro é revelado. E o momento é o mais épico de sempre do Secret Story

Há 2h e 27min
Segredo de Pedro é revelado. E o momento é o mais épico de sempre

Segredo de Pedro é revelado. E o momento é o mais épico de sempre

Há 2h e 50min
Toca o botão dos segredos e Inês acerta em cheio no segredo de Pedro: «Tenho a mãe dos meus filhos na casa»

Toca o botão dos segredos e Inês acerta em cheio no segredo de Pedro: «Tenho a mãe dos meus filhos na casa»

Há 2h e 55min
«O pai dos bebés». O momento em que Inês ficou abesbilica com a verdade de Pedro

«O pai dos bebés». O momento em que Inês ficou abesbilica com a verdade de Pedro

Ontem às 19:51
Pedro ‘desmascarado’ no Especial de hoje? Inês carrega no segredo mais aguardado

Pedro ‘desmascarado’ no Especial de hoje? Inês carrega no segredo mais aguardado

Ontem às 19:13
Mais Segredos

Mais Vistos

Estrela de reality show anuncia a própria morte aos 45 anos após luta contra cancro

Estrela de reality show anuncia a própria morte aos 45 anos após luta contra cancro

Ontem às 15:44
BEIJO NA BOCA. Marisa agarra-se a Pedro e entrega toda a verdade
02:36

BEIJO NA BOCA. Marisa agarra-se a Pedro e entrega toda a verdade

Há 2h e 46min
Segredo de Pedro é revelado. E o momento é o mais épico de sempre
04:47

Segredo de Pedro é revelado. E o momento é o mais épico de sempre

Há 2h e 50min
A bonita família de Marisa e Pedro: Todas as imagens da história de amor antes do Secret Story

A bonita família de Marisa e Pedro: Todas as imagens da história de amor antes do Secret Story

29 out, 12:25
Ana até se sente mal. Estas são as reações de profundo choque à revelação do segredo de Pedro
01:47

Ana até se sente mal. Estas são as reações de profundo choque à revelação do segredo de Pedro

Há 2h e 49min
Ver Mais

Notícias

O que ninguém esperava aconteceu. Marisa acaba com o próprio segredo. «Estão juntos?»

O que ninguém esperava aconteceu. Marisa acaba com o próprio segredo. «Estão juntos?»

Há 37 min
Segredo de Pedro é revelado. E o momento é o mais épico de sempre do Secret Story

Segredo de Pedro é revelado. E o momento é o mais épico de sempre do Secret Story

Há 2h e 27min
Pedro ‘desmascarado’ no Especial de hoje? Inês carrega no segredo mais aguardado

Pedro ‘desmascarado’ no Especial de hoje? Inês carrega no segredo mais aguardado

Ontem às 19:13
“Quem diria?”: Comentador do Secret Story surpreende tudo e todos ao surgir irreconhecível

“Quem diria?”: Comentador do Secret Story surpreende tudo e todos ao surgir irreconhecível

Ontem às 17:04
Momento inesperado junta Dylan, Rui e alguém do Secret Story, mas não é quem está à espera

Momento inesperado junta Dylan, Rui e alguém do Secret Story, mas não é quem está à espera

Ontem às 16:52
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Pedro conta aos colegas a história de amor com Marisa. E ninguém quer acreditar
07:01

Pedro conta aos colegas a história de amor com Marisa. E ninguém quer acreditar

Há 1h e 59min
Voz dá consequência a Marisa após esta beijar Pedro na boca à frente de todos. E esta foi a reação
05:42

Voz dá consequência a Marisa após esta beijar Pedro na boca à frente de todos. E esta foi a reação

Há 2h e 21min
Irmã de Marisa comenta comportamento da concorrente após conflitos: «Ela devia aproveitar mais»
01:14

Irmã de Marisa comenta comportamento da concorrente após conflitos: «Ela devia aproveitar mais»

Ontem às 18:49
Há futuro para a relação de Liliana e Fábio? Amigas da concorrente voltam a dar a cara
01:23

Há futuro para a relação de Liliana e Fábio? Amigas da concorrente voltam a dar a cara

Ontem às 18:11
É unânime: Ex-concorrentes do Secret Story não acreditam num futuro entre Fábio e Liliana
02:24

É unânime: Ex-concorrentes do Secret Story não acreditam num futuro entre Fábio e Liliana

9 dez, 10:05
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

“Quem diria?”: Comentador do Secret Story surpreende tudo e todos ao surgir irreconhecível

“Quem diria?”: Comentador do Secret Story surpreende tudo e todos ao surgir irreconhecível

Ontem às 17:04
Momento inesperado junta Dylan, Rui e alguém do Secret Story, mas não é quem está à espera

Momento inesperado junta Dylan, Rui e alguém do Secret Story, mas não é quem está à espera

Ontem às 16:52
Contagem decrescente! Maria Botelho Moniz mostra a «preparação» para o maior desafio da sua carreira

Contagem decrescente! Maria Botelho Moniz mostra a «preparação» para o maior desafio da sua carreira

Ontem às 16:26
Trio improvável de ex-Secret Story une-se e diverte com vídeos nas redes sociais
00:55

Trio improvável de ex-Secret Story une-se e diverte com vídeos nas redes sociais

Ontem às 16:20
Estrela de reality show anuncia a própria morte aos 45 anos após luta contra cancro

Estrela de reality show anuncia a própria morte aos 45 anos após luta contra cancro

Ontem às 15:44
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Ana até se sente mal. Estas são as reações de profundo choque à revelação do segredo de Pedro
01:47

Ana até se sente mal. Estas são as reações de profundo choque à revelação do segredo de Pedro

Há 2h e 49min
Pedro Jorge confronta Marisa depois de imagens polémicas: «Ouvi muito bem o que disseste»
08:42

Pedro Jorge confronta Marisa depois de imagens polémicas: «Ouvi muito bem o que disseste»

9 dez, 22:31
Marisa aproveita chuva de críticas a Leandro para também apontar o dedo: «Não tinha de ficar ofendido»
00:43

Marisa aproveita chuva de críticas a Leandro para também apontar o dedo: «Não tinha de ficar ofendido»

9 dez, 22:18
Marcia Soares partilha testemunho poderoso: «É o momento certo para dizer que não»

Marcia Soares partilha testemunho poderoso: «É o momento certo para dizer que não»

9 dez, 21:31
«Revoltado» e «Liliana 2.0»: Pedro é arrasado pelas colegas
03:29

«Revoltado» e «Liliana 2.0»: Pedro é arrasado pelas colegas

9 dez, 20:07
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Recente decisão de Ruben e Tatiana Boa Nova sobre o filho é alvo de muitas críticas. Ex-concorrente já justificou

Recente decisão de Ruben e Tatiana Boa Nova sobre o filho é alvo de muitas críticas. Ex-concorrente já justificou

9 dez, 15:01
Ao lado de pessoa especial, Ana Barbosa mostra-se "milionária": "Não se preocupem!"

Ao lado de pessoa especial, Ana Barbosa mostra-se "milionária": "Não se preocupem!"

7 dez, 21:14
Soraia Moreira devastada: "Apesar das tentativas de ajuda, não resistiu. Choro muitas vezes ao ver vídeos deste rapaz"

Soraia Moreira devastada: "Apesar das tentativas de ajuda, não resistiu. Choro muitas vezes ao ver vídeos deste rapaz"

7 dez, 20:15
Após três meses e com companhia especial, Francisco Monteiro garante: "Tudo a ficar no devido lugar"

Após três meses e com companhia especial, Francisco Monteiro garante: "Tudo a ficar no devido lugar"

7 dez, 08:09
Em foto inédita, João Monteiro confessa: "Parece mais pesado num sábado à tarde"

Em foto inédita, João Monteiro confessa: "Parece mais pesado num sábado à tarde"

6 dez, 18:00
Ver Mais Outros Sites