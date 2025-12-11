O que ninguém esperava aconteceu. Marisa acaba com o próprio segredo. «Estão juntos?»

Chegou a noite mais épica do Secret Story. A noite da revelação do segredo de Pedro. Quem o conseguiu foi Inês, que após ganhar um Buzz grátis, acertou em cheio na frase. Pedro guardava o segredo: «A mãe dos meus filhos está na casa».

Após o momento, que deixou todos em choque, ao ponto de Ana se ter sentido mal, teve o seu momento mais alto quando Marisa beijou o marido à frente de todos. Isto porque Marisa não aguentou ver Pedro chorar e deu-lhe um beijo. Um gesto romântico que ‘acabou’ com o seu segredo.

Perante a confirmação de que os dois se amam, o choque foi ainda maior. «Então, mas espera aí, vocês estão juntos mesmo? É que a minha dúvida era essa», exclamaram.

Como consequência, Marisa foi sancionada pela Voz. Acabou sem dinheiro e proibida de partilhar cama com Pedro.

VEJA AQUI AS IMAGENS DO MOMENTO NA ÍNTEGRA: