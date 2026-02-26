Marta Cardoso quebra o silêncio sobre a carreira em televisão: «Foram precisos mais de 20 anos»

Com um percurso de 25 anos ligado à TVI, Marta Cardoso é hoje um dos rostos mais associados aos formatos de reality show do canal. Há cerca de quatro anos que conduz, de forma consecutiva, o “Extra” das várias edições, consolidando uma presença regular em antena. Apesar da longevidade e da visibilidade, a apresentadora prefere relativizar o estatuto que muitos lhe atribuem.

Em entrevista à revista TV Guia, Marta mostrou-se grata pelo caminho feito em Queluz de Baixo, mas rejeitou a ideia de ser vista como modelo ou referência absoluta. Sublinhou que encara o percurso com humildade, assumindo que continua a aprender diariamente e que, tal como qualquer profissional, está num processo constante de evolução.

A comunicadora fez ainda questão de frisar que o seu trajeto não foi fruto de um salto repentino para a apresentação. Recordou que não saiu diretamente de um reality show para a condução do “Extra”, mas que o lugar que ocupa hoje é resultado de mais de duas décadas de trabalho consistente e gradual.

Reconhecendo que teve oportunidades importantes ao longo da carreira, Marta salientou que não construiu o percurso sozinha. As portas abriram-se, admite, mas coube-lhe a responsabilidade de consolidar cada etapa e dar continuidade ao caminho que foi sendo desenhado ao longo dos anos.