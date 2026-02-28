Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
Marta Cardoso interrompe programa de televisão para fazer denuncia importante

Marta Cardoso interrompe programa de televisão para fazer denuncia importante - Big Brother

Em direto, Marta Cardoso faz uma denúncia importante sobre caso que está a perturbar o seu percurso profissional

Marta Cardoso, apresentadora do Extra do Secret Story, abriu o programa desta sexta-feira com uma denúncia importante. A apresentadora veio, uma vez mais, esclarecer que não tem redes sociais e que não é ela que interage com os internautas na Internet.

«Vou só roubar aqui um minutinho do programa para fazer um esclarecimento. Malta aí em casa, eu não tenho redes sociais, de todo», esclareceu.

«Não existe nenhum perfil, nem verdadeiro, nem falso, em nenhuma rede social. Portanto por favor, tudo o que anda por aí, pessoas a responder como se fosse eu, cheias de seguidores, que eu agradeço muito, mas não sou eu», disse ainda.

«Portanto não se sintam enganados. Não sou eu que estou a responder, nem sei quem é. Fica o esclarecimento», concluiu Marta Cardoso.

VEJA TAMBÉM: «Sou um gajo pacífico…» Diogo deixa aviso a Eva e gera tensão 

 
