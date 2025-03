25 anos de Big Brother: Lembra-se como era Marta Cardoso quando entrou na primeira edição?

Marta Cardoso entrou no mundo dos reality show enquanto decorria o ano de 2000. Foi uma das participantes do primeiro Big Brother em Portugal, que estreou nesse mesmo ano e saiu em oitavo lugar.

O seu percurso na casa mais vigiada do País ficou marcado pela relação que criou lá dentro com Marco Borges - e que terminou tempos depois - com quem teve um filho, que também se chama Marco e tem agora 23 anos.

A partir desse momento, Marta Cardoso nunca mais saiu da televisão e, atualmente, é apresentadora do Extra do Secret Story - Desafio Final.

Marta Cardoso é «master» em reality e muito elogiada no mundo da televisão. Já apresentou diversos Big Brother, Secret Story, A Quinta, Dilema, entre tantos outro reality shows da estação de Queluz de Baixo.

