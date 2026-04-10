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Marta Cardoso reage a imagens exclusivas de Eva e Diogo: «Bocas a um centímetro de distância (…) temi o pior»

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O que não viu em casa. Reaproximação? Eva e Diogo protagonizam momento intenso e Marta Cardoso reagiu em direto.

A madrugada desta sexta-feira ficou marcada por um momento carregado de emoção entre Eva e Diogo no «Secret Story 10». E Marta Cardoso reagiu às imagens em direto.

A concorrente não conteve as lágrimas ao afirmar que sente saudades de casa e acabou por abraçar o ex-namorado, num gesto que rapidamente deu que falar dentro e fora da casa mais vigiada do país. O momento foi analisado no «Extra» do reality show e levantou várias interpretações.

Marta Cardoso não escondeu a surpresa: «Quem viu os sete minutos como nós, houve ali momentos em que temi o pior, porque as bocas deles estavam a um centímetro de distância».

A apresentadora explicou ainda o que quis dizer com essa reação: «Temi o pior neste sentido, de sermos completamente surpreendidos com um reatar nas condições em que estão».

Apesar disso, Marta Cardoso acabou por adotar uma posição compreensiva: «Se os dois entenderem que estão melhor um com o outro, quem sou eu para julgar. Que sejam muito felizes».

O abraço entre Eva e Diogo está agora a alimentar dúvidas sobre uma possível reaproximação, numa altura em que a relação entre ambos continua a ser um dos temas centrais desta edição.

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