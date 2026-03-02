«Estou cá para apoiar»: Marta Cardoso abre o jogo e revela todos os detalhes sobre a carreira perigosa do filho

Marta Cardoso referiu em entrevista à revista TV Guia todos os detalhes sobre a carreira profissional do filho, Marco. O filho de Marta Cardoso decidiu enveredar pela veia militar, que herdou do pai, Marco Borges.
Marco Borges, de 23 anos, seguiu a carreira militar. Apesar da exigência e do risco associados à profissão escolhida pelo filho, Marta Cardoso assegurou que não vive com o coração nas mãos.
«Criei o meu filho para ser o mais autónomo e independente possível, por isso não me posso queixar de ele ter seguido exatamente aquilo para que o eduquei. E, nesse aspeto, ele é muito parecido comigo», começou por afirmar. «Confio plenamente nele, nas suas decisões e escolhas. Estou cá para apoiar no que ele quiser e precisar. O resto, só Deus sabe, e há coisas que tenho de deixar fora das minhas mãos», acrescentou a apresentadora.
Por fim, Marta acabou por afirmar que é uma mãe tranquila e que não 'corta as asas' ao filho. «Não sou daquelas mães que dizem ‘não vás, não faças, ai, fico aflita, ai não sei quê’, até porque eu própria fui péssima para os meus pais», concluiu, rindo-se.