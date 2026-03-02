«Estou cá para apoiar»: Marta Cardoso abre o jogo e revela todos os detalhes sobre a carreira perigosa do filho

Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
Ao Minuto

22:08
22:08
A ferver. Tiago no centro da polémica: atitudes e postura levantam críticas entre os colegas - Big Brother
11:36
11:36

A ferver. Tiago no centro da polémica: atitudes e postura levantam críticas entre os colegas

22:08
22:08
Cristina Ferreira faz um alerta a Diana Dora: «Quando há silêncio…» - Big Brother
01:13
01:13

Cristina Ferreira faz um alerta a Diana Dora: «Quando há silêncio…»

21:51
21:51
Do 8 ao 80: Ricardo João e Ana colocam divergências de lado e mostram-se mais unidos do que nunca - Big Brother
02:46
02:46

Do 8 ao 80: Ricardo João e Ana colocam divergências de lado e mostram-se mais unidos do que nunca

21:04
21:04
«Os teus pais sabem o teu segredo?»: Hugo «encosta à parede» Ariana e a concorrente não esconde o desconforto - Big Brother
01:36
01:36

«Os teus pais sabem o teu segredo?»: Hugo «encosta à parede» Ariana e a concorrente não esconde o desconforto

20:01
20:01
Tensão na casa! Sara confronta Tiago: «Estás com cara de nojo para mim porquê?» - Big Brother
05:06
05:06

Tensão na casa! Sara confronta Tiago: «Estás com cara de nojo para mim porquê?»

19:59
19:59
Catarina sussurra um comentário polémico ao ouvido de Ricardo João - Big Brother
05:06
05:06

Catarina sussurra um comentário polémico ao ouvido de Ricardo João

19:47
19:47
Dinâmica expõe tensões: Ana mostra desilusão, Ariana posiciona-se e Tiago volta a ser alvo - Big Brother
03:23
03:23

Dinâmica expõe tensões: Ana mostra desilusão, Ariana posiciona-se e Tiago volta a ser alvo

19:46
19:46
Liliana vive momento de tristeza após expulsão de Ricky - Big Brother
03:14
03:14

Liliana vive momento de tristeza após expulsão de Ricky

19:44
19:44
Má língua e acusações: Ariana e Diogo arrasam comportamento de Tiago - Big Brother
01:17
01:17

Má língua e acusações: Ariana e Diogo arrasam comportamento de Tiago

19:43
19:43
Estratégia ou aproximação genuína? Amigas de Eva e Primo de Diogo comentam - Big Brother
02:00
02:00

Estratégia ou aproximação genuína? Amigas de Eva e Primo de Diogo comentam

19:35
19:35
Pedro emociona a Casa ao falar da sua história após revelação do segredo - Big Brother
04:05
04:05

Pedro emociona a Casa ao falar da sua história após revelação do segredo

19:17
19:17
Cadeira Quente aquece com novo confronto entre Ana e Ricardo João - Big Brother
04:53
04:53

Cadeira Quente aquece com novo confronto entre Ana e Ricardo João

18:56
18:56
Família de Sara defende: «Não, ela não quer ser a vilã» - Big Brother
01:58
01:58

Família de Sara defende: «Não, ela não quer ser a vilã»

18:56
18:56
Discussão sobe de tom depois de nomeações: Tiago e Ariana entram em confronto e situação acaba em choro - Big Brother
05:57
05:57

Discussão sobe de tom depois de nomeações: Tiago e Ariana entram em confronto e situação acaba em choro

18:39
18:39
Hugo e Hélder pedem desculpa a Pedro depois de imagens polémicas: «Não merecias...» - Big Brother
02:38
02:38

Hugo e Hélder pedem desculpa a Pedro depois de imagens polémicas: «Não merecias...»

18:28
18:28
Depois de exposto comportamento de Hugo, Pedro é frontal: «Foi uma atitude preconceituosa» - Big Brother
04:12
04:12

Depois de exposto comportamento de Hugo, Pedro é frontal: «Foi uma atitude preconceituosa»

18:13
18:13
Estratégia ou ataque pessoal? Concorrentes entram em confronto após nomeação direta - Big Brother
04:05
04:05

Estratégia ou ataque pessoal? Concorrentes entram em confronto após nomeação direta

18:12
18:12
Notícia de última hora: Um concorrente desrespeitou a Voz e vai ser severamente castigado - Big Brother
02:05
02:05

Notícia de última hora: Um concorrente desrespeitou a Voz e vai ser severamente castigado

17:53
17:53
Imagens inéditas depois da gala! João completamente abalado com acusações de Catarina: «É mentira» - Big Brother
02:45
02:45

Imagens inéditas depois da gala! João completamente abalado com acusações de Catarina: «É mentira»

17:02
17:02
Sara distribui tarefas e lança farpas a Luzia: «Está na altura de fazer algo útil aqui dentro» - Big Brother
09:54
09:54

Sara distribui tarefas e lança farpas a Luzia: «Está na altura de fazer algo útil aqui dentro»

16:47
16:47
Decisão tomada! Saiba quem é o novo Guia da casa, depois de muito debate - Big Brother
01:38
01:38

Decisão tomada! Saiba quem é o novo Guia da casa, depois de muito debate

16:41
16:41
Sara faz campanha para ser Guia esta semana: «Quero mexer com a casa» - Big Brother
16:51
16:51

Sara faz campanha para ser Guia esta semana: «Quero mexer com a casa»

15:48
15:48
As imagens do momento: Ricky em choque ao descobrir que Catarina e João já se envolveram - Big Brother

As imagens do momento: Ricky em choque ao descobrir que Catarina e João já se envolveram

15:39
15:39
O inesperado acontece! Concorrentes recebem uma contra-missão que deixa todos empolgados - Big Brother
04:28
04:28

O inesperado acontece! Concorrentes recebem uma contra-missão que deixa todos empolgados

15:34
15:34
Este concorrente do Secret Story 10 já «conquistou» Francisco Monteiro: «É fantástico» - Big Brother

Este concorrente do Secret Story 10 já «conquistou» Francisco Monteiro: «É fantástico»

«Estou cá para apoiar»: Marta Cardoso abre o jogo e revela todos os detalhes sobre a carreira perigosa do filho

«Estou cá para apoiar»: Marta Cardoso abre o jogo e revela todos os detalhes sobre a carreira perigosa do filho - Big Brother

Marta Cardoso abriu o jogo sobre a profissão do filho, que, tal como o pai, decidiu seguir uma carreira militar.

Marta Cardoso referiu em entrevista à revista TV Guia todos os detalhes sobre a carreira profissional do filho, Marco. O filho de Marta Cardoso decidiu enveredar pela veia militar, que herdou do pai, Marco Borges

Marco Borges, de 23 anos, seguiu a carreira militar. Apesar da exigência e do risco associados à profissão escolhida pelo filho, Marta Cardoso assegurou que não vive com o coração nas mãos.

«Criei o meu filho para ser o mais autónomo e independente possível, por isso não me posso queixar de ele ter seguido exatamente aquilo para que o eduquei. E, nesse aspeto, ele é muito parecido comigo», começou por afirmar. «Confio plenamente nele, nas suas decisões e escolhas. Estou cá para apoiar no que ele quiser e precisar. O resto, só Deus sabe, e há coisas que tenho de deixar fora das minhas mãos», acrescentou a apresentadora.

Por fim, Marta acabou por afirmar que é uma mãe tranquila e que não 'corta as asas' ao filho«Não sou daquelas mães que dizem ‘não vás, não faças, ai, fico aflita, ai não sei quê’, até porque eu própria fui péssima para os meus pais», concluiu, rindo-se. 

