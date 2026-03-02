«Estou cá para apoiar»: Marta Cardoso abre o jogo e revela todos os detalhes sobre a carreira perigosa do filho

Marta Cardoso referiu em entrevista à revista TV Guia todos os detalhes sobre a carreira profissional do filho, Marco. O filho de Marta Cardoso decidiu enveredar pela veia militar, que herdou do pai, Marco Borges.

Marco Borges, de 23 anos, seguiu a carreira militar. Apesar da exigência e do risco associados à profissão escolhida pelo filho, Marta Cardoso assegurou que não vive com o coração nas mãos.

«Criei o meu filho para ser o mais autónomo e independente possível, por isso não me posso queixar de ele ter seguido exatamente aquilo para que o eduquei. E, nesse aspeto, ele é muito parecido comigo», começou por afirmar. «Confio plenamente nele, nas suas decisões e escolhas. Estou cá para apoiar no que ele quiser e precisar. O resto, só Deus sabe, e há coisas que tenho de deixar fora das minhas mãos», acrescentou a apresentadora.