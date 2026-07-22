Conhece Marta Cardoso da televisão, mas poucos sabem que esse não é o seu trabalho a tempo inteiro. Saiba qual é

Marta Cardoso é um dos rostos mais conhecidos da televisão portuguesa, mas a apresentação não é a sua única ocupação. A apresentadora revelou recentemente que, desde 2011, tem uma empresa ligada ao setor imobiliário, área onde investe grande parte do seu tempo.

A revelação foi feita durante a participação no videocast The Leite Show, de Flávio Furtado, onde explicou como tudo começou e de que forma este negócio acabou por crescer ao longo dos anos.

«Desde 2011 que eu comecei a trabalhar no imobiliário. Comecei por comprar uma casinha, recorrendo a um empréstimo bancário, porque não tinha fundos para tal. Depois consegui vendê-la, ganhar algum dinheiro e comprei duas. Tem vindo a ser assim. Portanto, na verdade, tenho uma empresa que compra, vende, revende e aluga imóveis. Começou por ser uma forma de subsistência, porque em 2011 a minha situação na TVI era ainda instável, não sabia muito bem quanto iria ganhar ao fim do mês e eu tinha contas para pagar. Precisava de uma segunda fonte de rendimento», começou por explicar.

Marta Cardoso contou ainda que acompanha de perto os projetos, embora prefira manter-se longe da fase de comercialização dos imóveis.

«Não faço as visitas. Ninguém sabe que as casas são minhas. Eu faço o processo todo. Compro, contrato subempreiteiros para fazerem a maior parte das coisas. Quando chega a parte do design ou do artesanato sou eu, por isso é que me vês cheia de tinta. Ora estou a pintar portas, ora a afagar o chão. Quando chega a parte da venda, dou às mediadoras para as venderem», revelou.

Apesar de atualmente ter uma situação mais estável na televisão, a comunicadora garante que o negócio imobiliário continua a ocupar um lugar importante na sua vida: «Neste momento, ganho o suficiente na televisão para pagar as minhas contas, mas a minha empresa passou a ser um gosto e mais uma fonte de receita», concluiu.