«Chamadas falsas e contactos abusivos». Há um novo comunicado sobre o caso Maycon

19:06
19:06
Liliana faz revelações surpreendentes sobre a relação de Fábio com a sua família
02:07
02:07

Liliana faz revelações surpreendentes sobre a relação de Fábio com a sua família

14:19
14:19
Mudança inesperada: Cristina Ferreira faz confissão sobre vida de Pedro e Marisa fora da casa

Mudança inesperada: Cristina Ferreira faz confissão sobre vida de Pedro e Marisa fora da casa

13:35
13:35
Bastidores da 1ª Companhia: Maria Botelho Moniz surpreendida pelo filho em estúdio

Bastidores da 1ª Companhia: Maria Botelho Moniz surpreendida pelo filho em estúdio

12:25
12:25
Desaparecimento de Maycon: Psicóloga analisa o impacto emocional da falta de respostas na família
05:47
05:47

Desaparecimento de Maycon: Psicóloga analisa o impacto emocional da falta de respostas na família

12:20
12:20
Cristina Ferreira sobre o desaparecimento de Maycon: «Os amigos têm 1% de esperança de que ele possa ser encontrado vivo»
07:10
07:10

Cristina Ferreira sobre o desaparecimento de Maycon: «Os amigos têm 1% de esperança de que ele possa ser encontrado vivo»

11:56
11:56
Liliana quer distância desta ex-concorrente: «Custa-me acreditar como conseguia ser tão má»
03:30
03:30

Liliana quer distância desta ex-concorrente: «Custa-me acreditar como conseguia ser tão má»

11:55
11:55
Filhos de Pedro e Marisa são fãs de Liliana: «E agora, Pedro, o que vamos fazer?»
03:30
03:30

Filhos de Pedro e Marisa são fãs de Liliana: «E agora, Pedro, o que vamos fazer?»

11:55
11:55
Cláudio Ramos dá conselho a Liliana: «Eu acho que não deves ser amiga destas pessoas»
03:30
03:30

Cláudio Ramos dá conselho a Liliana: «Eu acho que não deves ser amiga destas pessoas»

11:47
11:47
Liliana sobre relação com Fábio: «A minha mãe disse logo que o problema foi...»
03:00
03:00

Liliana sobre relação com Fábio: «A minha mãe disse logo que o problema foi...»

11:43
11:43
Pedro Jorge já conhecia Liliana antes de entrar no «Secret Story»: «A Marisa pressentia alguma coisa»
01:15
01:15

Pedro Jorge já conhecia Liliana antes de entrar no «Secret Story»: «A Marisa pressentia alguma coisa»

11:42
11:42
Liliana sobre relação de Marisa e Pedro: «Não sinto amor ali»
02:15
02:15

Liliana sobre relação de Marisa e Pedro: «Não sinto amor ali»

11:39
11:39
Cristina Ferreira sobre ser apelidada de «madrinha» de Liliana: «Que fique aqui bem claro»
05:11
05:11

Cristina Ferreira sobre ser apelidada de «madrinha» de Liliana: «Que fique aqui bem claro»

11:28
11:28
Liliana: «Se dependesse de mim, acho que o Zé reatava a relação»
01:14
01:14

Liliana: «Se dependesse de mim, acho que o Zé reatava a relação»

11:27
11:27
Após sair do Secret Story, Liliana revela que recebeu mensagem de Zé: «Não tenho intenções de responder»
01:39
01:39

Após sair do Secret Story, Liliana revela que recebeu mensagem de Zé: «Não tenho intenções de responder»

11:25
11:25
Liliana em choque ao descobrir a fama de Zé: «Já percebi que ele ultrapassou»
01:24
01:24

Liliana em choque ao descobrir a fama de Zé: «Já percebi que ele ultrapassou»

11:23
11:23
Liliana revela que Zé a traiu durante a sua relação: «Nada se compara ao que ele me fez»
03:48
03:48

Liliana revela que Zé a traiu durante a sua relação: «Nada se compara ao que ele me fez»

11:23
11:23
Cristina Ferreira confronta Liliana: «Traíste o Zé durante a relação?»
03:48
03:48

Cristina Ferreira confronta Liliana: «Traíste o Zé durante a relação?»

11:19
11:19
Liliana vê como Zé assistiu, em direto, à sua aproximação a Fábio
03:00
03:00

Liliana vê como Zé assistiu, em direto, à sua aproximação a Fábio

11:17
11:17
Liliana sobre comentários de Pedro Jorge: «Senti-me um nojo»
03:23
03:23

Liliana sobre comentários de Pedro Jorge: «Senti-me um nojo»

11:12
11:12
Cláudio Ramos elogia Liliana: «Acho mesmo que devias estar com o cheque de 250 mil euros»
01:27
01:27

Cláudio Ramos elogia Liliana: «Acho mesmo que devias estar com o cheque de 250 mil euros»

10:44
10:44
Cristina Ferreira faz revelação inesperada: «Eu agora já posso dizer...»
05:50
05:50

Cristina Ferreira faz revelação inesperada: «Eu agora já posso dizer...»

10:39
10:39
Cláudio Ramos sobre Pedro Jorge, vencedor do Secret Story: «Eu não lhe reconheço verdade»
08:19
08:19

Cláudio Ramos sobre Pedro Jorge, vencedor do Secret Story: «Eu não lhe reconheço verdade»

10:30
10:30
Cláudio Ramos sobre Liliana, do Secret Story: «Para mim, foi a vencedora do programa»
03:38
03:38

Cláudio Ramos sobre Liliana, do Secret Story: «Para mim, foi a vencedora do programa»

10:04
10:04
Cristina Ferreira faz revelação sobre os bastidores de Marisa e Pedro: «Fiquei com a sensação de que...»
02:58
02:58

Cristina Ferreira faz revelação sobre os bastidores de Marisa e Pedro: «Fiquei com a sensação de que...»

21:25
21:25
Cristina Ferreira revela o que lhe disseram os filhos de Pedro Jorge e Marisa
02:10
02:10

Cristina Ferreira revela o que lhe disseram os filhos de Pedro Jorge e Marisa

«Chamadas falsas e contactos abusivos». Há um novo comunicado sobre o caso Maycon

  • Secret Story
  • Há 2h e 41min
«Chamadas falsas e contactos abusivos». Há um novo comunicado sobre o caso Maycon - Big Brother

Saiba o que diz o mais recente comunicado sobre a situação de Maycon Douglas.

Maycon Douglas, ex-concorrente do Secret Story 8, continua desaparecido e há um novo comunicado a circular nas redes sociais, que já foi partilhado por muitos colegas do jovem, inclusive por Renata Reis, ex-namorada. 

«Até ao momento, não existem desenvolvimentos oficiais adicionais relativamente ao desaparecimento de Maycon Douglas. Continuamos a aguardar respostas e informação por parte das entidades competentes», começa por referir a nota. 

Depois, os autores apelam: «Reforçamos que qualquer informação veiculada na comunicação social ou nas redes sociais deve ser devidamente confirmada junto de fontes oficiais. A partilha de rumores, especulação ou conteúdos não verificados compromete o trabalho das autoridades e causa impacto direto na família e pessoas próximas». 

«É igualmente imperativo reforçar que os contactos disponibilizados servem exclusivamente para informações reais e relevantes. Têm sido registadas chamadas falsas e contactos abusivos, o que prejudica gravemente o processo em curso», alertam.

No fim do comunicado lê-se: «O que está a acontecer hoje pode acontecer com qualquer pessoa amanhã. Não ocupem linhas de contacto com chamadas falsas, brincadeiras ou tentativas de desestabilização». 

