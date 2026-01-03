«Chamadas falsas e contactos abusivos». Há um novo comunicado sobre o caso Maycon

Maycon Douglas, ex-concorrente do Secret Story 8, continua desaparecido e há um novo comunicado a circular nas redes sociais, que já foi partilhado por muitos colegas do jovem, inclusive por Renata Reis, ex-namorada.

«Até ao momento, não existem desenvolvimentos oficiais adicionais relativamente ao desaparecimento de Maycon Douglas. Continuamos a aguardar respostas e informação por parte das entidades competentes», começa por referir a nota.

Depois, os autores apelam: «Reforçamos que qualquer informação veiculada na comunicação social ou nas redes sociais deve ser devidamente confirmada junto de fontes oficiais. A partilha de rumores, especulação ou conteúdos não verificados compromete o trabalho das autoridades e causa impacto direto na família e pessoas próximas».

«É igualmente imperativo reforçar que os contactos disponibilizados servem exclusivamente para informações reais e relevantes. Têm sido registadas chamadas falsas e contactos abusivos, o que prejudica gravemente o processo em curso», alertam.

No fim do comunicado lê-se: «O que está a acontecer hoje pode acontecer com qualquer pessoa amanhã. Não ocupem linhas de contacto com chamadas falsas, brincadeiras ou tentativas de desestabilização».