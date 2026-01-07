Cristina Ferreira reage à trágica morte de Maycon Douglas

A notícia que muitos temiam foi esta quarta-feira confirmada. O corpo encontrado na praia da Nazaré, no dia 7 de janeiro, pertence a Maycon Douglas, segundo apurou a CNN Portugal.

O ex-concorrente do Secret Story 8, de 26 anos, encontrava-se desaparecido desde as 05h00 da manhã de 31 de dezembro, não havendo, até então, qualquer informação sobre o seu paradeiro. O caso ganhou novos contornos quando o automóvel de Maycon foi encontrado submerso no mar da Nazaré, levantando fortes suspeitas quanto ao desfecho trágico agora confirmado.

A morte do jovem DJ gerou uma onda de consternação entre fãs, colegas e figuras públicas ligadas ao programa. Cristina Ferreira já reagiu à notícia. A diretora de Entretenimento e Ficção da TVI comentou a publicação do canal que confirma o falecimento de Maycon Douglas, deixando um emoji «🥲», numa reação discreta mas carregada de emoção. Já na página do Secret Story (@sstvi), a apresentadora deixa as seguintes palavras: «É este sorriso que fica»

As circunstâncias da morte continuam a ser investigadas pelas autoridades. Até ao momento, não foram divulgados mais detalhes oficiais sobre o caso.