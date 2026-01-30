Caso Maycon Douglas: Viatura submersa há quase um mês surge no local onde foi encontrado o corpo

Ao Minuto

Uma casa feita de raiz e muitas surpresas: estas são as novidades do Secret Story - Casa dos Segredos 10

Bernardina Brito quebra o silêncio sobre Tiago Ginga após conflitos: «Hoje em dia…»

Filipe Delgado revela episódio chocante que viveu com uma ex-concorrente do Secret Story 9

Vem aí casório: Marisa Susana pede namorado em casamento e o vídeo é emocionante

Vera Cláudia aquece redes sociais com biquíni reduzido e revela pormenor inesperado do seu corpo

Mariana do Secret Story 9 mostra-se sem roupa em nova fotografia ousada

Veja como está diferente: Este é o antes e depois de Mariana que todos comentam

Amizade destruída. Leandro toma decisão radical sobre Pedro Jorge e Marisa

Afinal, que relação mantinham Renata Reis e Maycon Douglas? Surge revelação surpreende

Renata Reis revela como viveu o dia em que corpo de Maycon Douglas foi encontrado: «Para mim, não era possível»

Viveu num convento e decidiu entrar no Secret Story. 16 anos depois já é mãe e está outra mulher

Filha de Pedro Jorge e Marisa surpreende com declaração de amor especial

O passeio em família que emocionou os seguidores de Pedro Jorge e Marisa

Inédito! Zé expõe zanga grave dos pais dele com Liliana: «Enervaram-se, deixaram as coisas dela»

Exclusivo: Após término com Francisco Monteiro, Bárbara Parada tem novo namorado

As condições alegadamente impostas por Bárbara Parada no namoro com Francisco Monteiro

Cláudio Ramos ‘confronta’ Pedro: “Há alguma coisa que eu tenha dito que tu gostavas de me dizer?”

Pedro recorda passado com Marisa: “Nunca vai voltar”

Leandro já ligou a Pedro. E esta foi a 'resposta' do vencedor do “Secret Story 9”

Pedro revela surpresa com Leandro: “Saímos e apanhamos este choque”

Cláudio Ramos questiona Pedro sobre amizade com Marisa Susana: “É uma amiga cá fora?”

Pedro defende-se das críticas de Cláudio Ramos: “Estamos há 14 dias cá fora e eu gosto da Marisa de maneira igual”

Cláudio Ramos e Pedro ‘confrontam-se’: “Houve atitudes dentro da casa que eu considerei machistas”

Cláudio Ramos 'confronta' Pedro: “Achas que eu tenho uma opinião errada?”

«Destruída», a caminho do funeral do sobrinho, Kina tem afirmação surpreendente sobre Filipe Delgado

Caso Maycon Douglas: Viatura submersa há quase um mês surge no local onde foi encontrado o corpo

Caso Maycon Douglas: Viatura submersa há quase um mês surge no local onde foi encontrado o corpo - Big Brother

A identificação formal do automóvel está agendada pelas autoridades para a manhã desta sexta-feira.

O mar da Nazaré devolveu, esta quinta-feira, 29 de janeiro, destroços do automóvel de Maycon Douglas, encerrando mais um capítulo da tragédia que vitimou o ex-concorrente da Casa dos Segredos 8.

Segundo avançou a Comunicação Social, a viatura surgiu no areal exatamente no mesmo local onde o corpo tinha sido encontrado, no passado dia 7 de janeiro. A identificação formal do automóvel será feita através do número de chassis e está agendada pelas autoridades para a manhã desta sexta-feira.

Recorde-se que Maycon Douglas desapareceu a 31 de dezembro do ano passado. O carro, um Nissan Micra de cor cinzenta, com a matrícula 54-UZ-63, já tinha sido anteriormente localizado submerso a cerca de seis metros de profundidade junto ao Farol de São Miguel Arcanjo, mas só agora as correntes marítimas trouxeram os destroços para terra.

Um novo e pesado momento numa história que continua a comover familiares, amigos e seguidores.

Há novos detalhes intrigantes sobre a morte de Maycon Douglas. Em declarações à revista TV7 Dias, um elemento envolvido nas operações de resgate revelou um detalhe pouco comum relacionado com o local onde foi encontrado o veículo do jovem.

Segundo a mesma fonte, aquela zona do canhão da Nazaré já registou vários acidentes semelhantes: «Este é, talvez, o quinto carro a ir parar ao mar naquela zona», afirmou, sublinhando, no entanto, que o caso de Maycon apresenta uma diferença significativa face aos anteriores.

«Todos os outros foram para o lado esquerdo, porque é mais alto e é mesmo precipício. Do lado onde foi encontrado o carro de Maycon não é logo precipício, ainda tem rocha. Foi a primeira vez que assisti a uma coisa destas», explicou, assumindo a estranheza da situação.

Um caso trágico que continua a marcar quem acompanhou de perto as buscas e que permanece envolto em interrogações devido às circunstâncias invulgares do acidente.

 

Areia no estômago e pulmões pesados: Revelados os detalhes da morte de Maycon Douglas

Os resultados da autópsia de Maycon Douglas revelam novos detalhes sobre a trágica morte do ex-concorrente do Secret Story - Casa dos Segredos 8. Segundo a CNN Portugal, o jovem de 25 anos tinha areia no estômago e pulmões muito pesados, o que aponta para o afogamento como causa da morte e afasta a hipótese de crime. Até ao momento, não existem suspeitas de intervenção de terceiros na morte, segundo apurou o canal.

Os exames toxicológicos, que poderão ainda esclarecer melhor o caso, só deverão ser conhecidos dentro de um mês. Estes vão permitir perceber se Maycon estava sob efeito de drogas, álcool ou medicamentos no momento da morte.

Maycon desapareceu no dia 31 de dezembro, na Nazaré, depois de sair de um bar onde esteve a passar música, acompanhado de uma amiga. No dia seguinte, os amigos aperceberam-se de que ninguém sabia do seu paradeiro, mas a última localização partilhada pelo jovem levou-os até ao local onde o carro caiu ao mar, perto do farol de São Miguel Arcanjo.

O corpo de Maycon Douglas deu à costa no dia 7 de janeiro, na Praia do Sul, na Nazaré, perto do local onde foi encontrado submerso, a seis metros de profundidade, o veículo do antigo concorrente.

Temas: Maycon Douglas

Há 34 min
Hoje às 08:32
Ontem às 19:54
Ontem às 19:20
Ontem às 19:18
Ontem às 18:28
27 jan, 10:02
Ontem às 14:55
Hoje às 09:13
7 jan, 21:49
Ontem às 19:20
Há 34 min
Há 3h e 10min
Hoje às 09:13
Hoje às 08:32
Ontem às 19:54
22 jan, 12:23
21 jan, 19:35
21 jan, 12:23
30 dez 2025, 01:10
25 dez 2025, 14:00
Ontem às 19:20
Ontem às 16:57
Ontem às 16:24
28 jan, 21:28
28 jan, 16:26
Há 3h e 19min
Ontem às 17:28
Ontem às 17:09
Ontem às 16:48
Ontem às 16:15
