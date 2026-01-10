Areia no estômago e pulmões pesados: Revelados os detalhes da morte de Maycon Douglas

Os resultados da autópsia de Maycon Douglas revelam novos detalhes sobre a trágica morte do ex-concorrente do Secret Story - Casa dos Segredos 8. Segundo a CNN Portugal, o jovem de 25 anos tinha areia no estômago e pulmões muito pesados, o que aponta para o afogamento como causa da morte e afasta a hipótese de crime. Até ao momento, não existem suspeitas de intervenção de terceiros na morte, segundo apurou o canal.

Os exames toxicológicos, que poderão ainda esclarecer melhor o caso, só deverão ser conhecidos dentro de um mês. Estes vão permitir perceber se Maycon estava sob efeito de drogas, álcool ou medicamentos no momento da morte.

Maycon desapareceu no dia 31 de dezembro, na Nazaré, depois de sair de um bar onde esteve a passar música, acompanhado de uma amiga. No dia seguinte, os amigos aperceberam-se de que ninguém sabia do seu paradeiro, mas a última localização partilhada pelo jovem levou-os até ao local onde o carro caiu ao mar, perto do farol de São Miguel Arcanjo.

O corpo de Maycon Douglas deu à costa no dia 7 de janeiro, na Praia do Sul, na Nazaré, perto do local onde foi encontrado submerso, a seis metros de profundidade, o veículo do antigo concorrente.

O funeral realiza-se este domingo em Leiria, marcando o último adeus ao jovem.

Através dos stories do Instagram, Marcelo Palma partilhou uma publicação da sua empresa com um pedido especial dirigido a todos os que desejarem estar presentes na cerimónia de despedida.

«Pedimos, por favor, que se apresentem vestidos de branco, como forma de homenagear a luz e a paz neste momento de despedida.»

O apelo, divulgado nas redes sociais, pretende criar uma última homenagem simbólica ao jovem, onde o branco representará a luz e a paz numa cerimónia que se espera marcada pela emoção.