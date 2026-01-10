Última Hora! Revelados os primeiros resultados da autópsia a Maycon Douglas

A CMTV avançou com os resultados preliminares da autópsia de Maycon Douglas. Segundo o canal, o ex-concorrente do Secret Story - Casa dos Segredos 8 terá morrido por afogamento, estando ainda vivo quando o carro foi projetado.

Não há suspeitas de crime na morte, apurou a CNN Portugal. A autópsia realizada ao jovem de 25 anos revelou a presença de areia no estômago e pulmões muito pesados, indicadores de que a causa da morte terá sido o afogamento. Recorde-se, no entanto, que o corpo esteve desaparecido no mar durante oito dias, o que poderá ter influenciado os resultados dos exames.

Os exames toxicológicos, que poderão ainda esclarecer melhor o caso, só deverão ser conhecidos dentro de um mês.

Enquanto os resultados finais não são divulgados, familiares, amigos e fãs continuam a acompanhar de perto todas as atualizações, mantendo a dor e a curiosidade sobre o que realmente terá acontecido ao jovem que marcou a oitava edição do Secret Story.

As cerimónias terão lugar na Sala de Despedida do Crematório de Leiria, no domingo, 11 de janeiro, às 13h15. A cremação está prevista para as 14h00.

Numa publicação separada, a agência funerária deixou um pedido especial a todos os que desejarem estar presentes na cerimónia de despedida:

«Pedimos, por favor, que se apresentem vestidos de branco, como forma de homenagear a luz e a paz neste momento de despedida.»